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Türkiye'de kripto para piyasasının büyüklüğü 1 milyar dolara yaklaştı
Türkiye'de kripto para piyasasının büyüklüğü 1 milyar dolara yaklaştı
Türk yatırımcıların bir süre mesafeli yaklaştığı kripto paraya ilgi artarak devam ediyor. Türkiye’deki piyasanın büyüklüğü tahminen 900 milyon dolar. Yatırımcı... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T09:36+0300
2021-11-02T09:44+0300
ekonomi
türkiye
bitcoin
kripto para
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Kripto para borsalarında hareket devam ediyor. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin geçen hafta 66 bin doları aşarak yeni rekorunu kırdı. 90 bin dolara çıkacağı tahminleri de var. Ethereum, Dogecoin, Cardano gibi altcoinler de yükselişini sürdürüyor.Thodex, Vebitcoin, Sistemcoin gibi borsaların batışından sonra Türk yatırımcıların bir süre mesafeli yaklaştığı kripto paraya ilgi devam ediyor. Bir dönem yerli borsalarda işlem hacimleri düştü ancak son dönemde piyasaların hareketlenmesiyle yerli borsaların hacimleri de yükseldi. Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre, Bitcoin en çok ilgi gören para birimi olmayı sürdürüyor. Türkiye’de piyasanın büyüklüğü 900 milyon dolar, tahminlere göre de halen 4 milyon kişi kripto para yatırımı yapıyor. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, Türkiye’de yerli kripto para borsalarında şu anda 900 milyon dolar civarında bir hacim bulunduğunu söyledi. Arslan, “Yerli borsa sayısı bazılarının kapanmasıyla azaldı. Şu anda 9 tane var. Çok sayıda Türk yatırımcının yabancı borsalarda işlem yaptığını da unutmamak gerekiyor. Küresel olarak ise tüm piyasalarda hareketlilik ve aynı zamanda tedirginlik var. Bir anlamda para emtia tarafına yönelmiş durumda. Kripto para piyasasında ise son dönemde özellikle fan token’leri ve metaverse ilgi ve dikkat çekiyor” dedi.BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, Türkiye’de kripto para sektörünün her geçen yıl biraz daha büyüdüğünü aktararak, şu bilgileri verdi:“Türkiye kripto para bilinirliğinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Küresel piyasalar içerisinde en aktif ülkelerden biriyiz. BtcTurk’ün kullanıcı verilerinden yola çıkarak Türkiye’de 4 milyona yakın kullanıcının alım satım yaptığını söyleyebiliriz. Kripto para alım satım işlem hacimlerinde 24 saatlik hacim ortalamaları dikkate alındığında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 10 kat artış görüyoruz.Bitcoin kripto para piyasasındaki hakimiyetini sürdürüyor. Kullanıcılar, Bitcoin’in fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Bitcoin alım satım hareketleri azaldığında, diğer kripto paraların alım satım yoğunluğu artıyor. Ancak piyasa hacmi yüksek olan kripto paraların öncelikli olduğunu söylemek mümkün. Belirli dönemlerde, kripto para projelerinin gelişmelerine bağlı olarak bazı kripto paraların işlem hacimleri kısa süreler için Bitcoin’i geçebiliyor fakat bu hacim artışları genelde uzun soluklu değil.”
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türkiye, bitcoin, kripto para

Türkiye'de kripto para piyasasının büyüklüğü 1 milyar dolara yaklaştı

09:36 02.11.2021 (güncellendi: 09:44 02.11.2021)
© REUTERS / Dado RuvicBitcoin - kripto para
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Türk yatırımcıların bir süre mesafeli yaklaştığı kripto paraya ilgi artarak devam ediyor. Türkiye’deki piyasanın büyüklüğü tahminen 900 milyon dolar. Yatırımcı sayısı ise 4 milyonu aşıyor.
Kripto para borsalarında hareket devam ediyor. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin geçen hafta 66 bin doları aşarak yeni rekorunu kırdı. 90 bin dolara çıkacağı tahminleri de var. Ethereum, Dogecoin, Cardano gibi altcoinler de yükselişini sürdürüyor.
Thodex, Vebitcoin, Sistemcoin gibi borsaların batışından sonra Türk yatırımcıların bir süre mesafeli yaklaştığı kripto paraya ilgi devam ediyor. Bir dönem yerli borsalarda işlem hacimleri düştü ancak son dönemde piyasaların hareketlenmesiyle yerli borsaların hacimleri de yükseldi. Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre, Bitcoin en çok ilgi gören para birimi olmayı sürdürüyor. Türkiye’de piyasanın büyüklüğü 900 milyon dolar, tahminlere göre de halen 4 milyon kişi kripto para yatırımı yapıyor.
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, Türkiye’de yerli kripto para borsalarında şu anda 900 milyon dolar civarında bir hacim bulunduğunu söyledi. Arslan, “Yerli borsa sayısı bazılarının kapanmasıyla azaldı. Şu anda 9 tane var. Çok sayıda Türk yatırımcının yabancı borsalarda işlem yaptığını da unutmamak gerekiyor. Küresel olarak ise tüm piyasalarda hareketlilik ve aynı zamanda tedirginlik var. Bir anlamda para emtia tarafına yönelmiş durumda. Kripto para piyasasında ise son dönemde özellikle fan token’leri ve metaverse ilgi ve dikkat çekiyor” dedi.
BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, Türkiye’de kripto para sektörünün her geçen yıl biraz daha büyüdüğünü aktararak, şu bilgileri verdi:
“Türkiye kripto para bilinirliğinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Küresel piyasalar içerisinde en aktif ülkelerden biriyiz. BtcTurk’ün kullanıcı verilerinden yola çıkarak Türkiye’de 4 milyona yakın kullanıcının alım satım yaptığını söyleyebiliriz. Kripto para alım satım işlem hacimlerinde 24 saatlik hacim ortalamaları dikkate alındığında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 10 kat artış görüyoruz.
Bitcoin kripto para piyasasındaki hakimiyetini sürdürüyor. Kullanıcılar, Bitcoin’in fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Bitcoin alım satım hareketleri azaldığında, diğer kripto paraların alım satım yoğunluğu artıyor. Ancak piyasa hacmi yüksek olan kripto paraların öncelikli olduğunu söylemek mümkün. Belirli dönemlerde, kripto para projelerinin gelişmelerine bağlı olarak bazı kripto paraların işlem hacimleri kısa süreler için Bitcoin’i geçebiliyor fakat bu hacim artışları genelde uzun soluklu değil.”
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