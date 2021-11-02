https://tr.sputniknews.com/20211102/uefadan-turk-hakemlere-gorev-1050416062.html

UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, Türk hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Abdulkadir Bitigen'e bu haftaki UEFA organizasyonlarında görev verdi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T18:30+0300

2021-11-02T18:30+0300

2021-11-02T18:30+0300

spor

uefa

türkiye futbol federasyonu (tff)

cüneyt çakır

görev

hakem

tff merkez hakem kurulu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103371/07/1033710767_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_55873c804d4034f4bc7f08d0fea7770f.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Fransa'nın Monaco ile Hollanda’nın PSV takımları arasında 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.Fransa'nın Monaco şehrindeki 2. Louis Stadyumu'nda yapılacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.Çakır, bu maçla birlikte uluslararası alandaki 200. müsabakasına çıkacak. Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmalar arasında 2 final ve 14 yarı final bulunuyor.Meler, İngiltere'de görev alacakHalil Umut Meler, İngiltere'nin Leicester City ile Rusya'nın Spartak Moskova takımları arasında 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakasında düdük çalacak.Leicester Stadyumu'nda gerçekleştirilecek müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Arda Kardeşler dördüncü hakem, Abdulkadir Bitigen ise VAR olarak görev yapacak.Öte yandan, Abdulkadir Bitigen, Almanya'nın Bayern Münih ile Portekiz'in Benfica takımlarının bugün oynayacağa UEFA Gençlik Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek. Bayern Kampüsü Stadyumu'nda gerçekleştirilecek müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Anıl Usta üstlenecek.

https://tr.sputniknews.com/20211021/fifa-ve-uefa-karsi-karsiya-avrupadan-dunya-kupasi-resti-1050037641.html

https://tr.sputniknews.com/20211102/lionel-messi-leipzig-macinda-forma-giyemeyecek-1050415087.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uefa, türkiye futbol federasyonu (tff), cüneyt çakır, görev, hakem, tff merkez hakem kurulu