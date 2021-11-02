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https://tr.sputniknews.com/20211102/ukrayna-savunma-bakani-istifa-etti-1050421926.html
Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti
Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti
Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın istifasını Ukrayna Parlamentosuna sunduğu belirtildi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T22:04+0300
2021-11-02T22:04+0300
2021-11-02T22:04+0300
dünya
ukrayna
savunma bakanı
istifa
andrey taran
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Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk Telegram'dan yaptığı açıklamada, Taran'ın Ukrayna Parlamentosuna istifasını sunduğunu aktardı.Melniçuk, Taran'ın istifa kararına ilişkin başka bilgi paylaşmadı.Halkın Hizmetkarı Partisinin grup toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanı pozisyonuna Oleksiy Reznikov'un adaylığı teklifinin desteklendiği aktarılmıştı.Reznikov, dün İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından istifa etmişti.Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy dün, Ekonomi Bakanı Oleksiy Lubçenko da bugün istifasını sunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210713/ukrayna-icisleri-bakani-avakov-istifa-etti-1044959626.html
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ukrayna, savunma bakanı, istifa, andrey taran
Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti
Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın istifasını Ukrayna Parlamentosuna sunduğu belirtildi.
Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk Telegram'dan yaptığı açıklamada, Taran'ın Ukrayna Parlamentosuna istifasını sunduğunu aktardı.
Melniçuk, Taran'ın istifa kararına ilişkin başka bilgi paylaşmadı.
Halkın Hizmetkarı Partisinin grup toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanı pozisyonuna Oleksiy Reznikov'un adaylığı teklifinin desteklendiği aktarılmıştı.
Reznikov, dün İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından istifa etmişti.
Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy dün, Ekonomi Bakanı Oleksiy Lubçenko da bugün istifasını sunmuştu.