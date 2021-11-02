https://tr.sputniknews.com/20211102/varsova-brukseli-uyardi-ab-fonlarindan-faydalanamazsak-iklim-hedeflerine-ulasamayiz-1050407567.html

Varşova, yaptırımlar nedeniyle faydalanamadığı AB fonlarının, iklim krizi için önemine işaret etti

Varşova, yaptırımlar nedeniyle faydalanamadığı AB fonlarının, iklim krizi için önemine işaret etti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne katıldı. Morawiecki, zirvede masaya yatırılan iklim hedeflerine ulaşmak için kömüre bağımlı... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T14:50+0300

2021-11-02T14:50+0300

2021-11-02T14:57+0300

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glasgow

iklim zirvesi

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Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde Glasgow’da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’ne katılan Morawiecki, ‘kömüre bağımlı’ olan Polonya’nın, ‘iddialı iklim hedeflerine’ ulaşmak için Brüksel’den fon alması gerektiğinin altını çizdi. Morawiecki konuşmasının devamında, doğayla uyumlu hedeflere ulaşmak için atılacak adımların Orta Avrupa’da, ABD ve Batı Avrupa’daki zengin ülkeler ile aynı seyirde gidemeyeceğini belirtti.Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya, AB kurtarma fonlarından 57 milyar euro’ya kadar alma hakkı var ancak bir süredir Varşova ve Brüksel arasındaki ‘hukuk devleti’ anlaşmazlığı nedeniyle Polonya, bu fonlardan faydalanamıyor.Polonya’nın son yıllarda AB hukukunu uygulamaya direnmesi, son olarak da 7 Ekim'de Anayasa Mahkemesi’nin AB hukukunun Polonya yasalarından üstün olamayacağı yönünde hüküm vermesi, taraflar arasındaki gerilimi tırmandırdı. Son olarak Avrupa Adalet Divanı, ekim sonunda Polonya Yüksek Mahkemesi Disiplin Dairesi’ni devredışı bırakmadığı için Varşova'yı günlük 1 milyon euro ödeyeceği para cezasına çarptırdı. Avrupa Adalet Divanı'nın kararında 'AB'nin yasal düzenine, özellikle hukukun üstünlüğü gibi üzerine kurulu olduğu değerlere ciddi ve tamir edilemez zararların verilmesini engelleme bakımından bu cezanın gerekli olduğu' vurgusu yapılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/abnin-en-ust-mahkemesinden-yargi-bagimsizligina-mudahale-eden-polonyaya-gunde-1-milyon-euro-ceza-1050238065.html

https://tr.sputniknews.com/20211025/polonya-basbakani-morawiecki-abd-3-dunya-savasini-cikarirsa-biz-ulkemizin-haklarini-savunacagiz--1050162375.html

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avrupa, polonya, glasgow, iklim zirvesi