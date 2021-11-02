https://tr.sputniknews.com/20211102/whatsapp-mesaj-silme-suresini-uzatiyor-1050414962.html

WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor

WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor

Popüler mesajlaşma ve sesli sohbet platformu WhatsApp'ın son Android beta sürümüne göre uygulama, 'herkesten sil' özelliği için süre sınırını uzatıyor. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T17:49+0300

2021-11-02T17:49+0300

2021-11-02T17:49+0300

yaşam

akıllı telefon

whatsapp

mesaj

telefon

mesajlaşma

uygulama

güncelleme

silme

süre

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WhatsApp, yeni güncelleme ile mesajların iletildikten sonra silinmesini sağlayan 'herkesten sil' özelliğinde süreyi uzatacak.Uygulama, mesajları herkesten silmeye olanak sağlayan 'herkesten sil' özelliğini yıllar önce kullanıma sunmuştu.WhatsApp'tan mesaj silme özelliğinin süre sınırı da bulunuyordu. Bu sınır ilk 7 dakika olarak ayarlanmıştı.Bir süre sonra ise bu sınır bir saatten fazlaya çıkarılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/whatsapp-1-kasimdan-itibaren-binlerce-telefonda-kullanilamayacak-1050236427.html

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