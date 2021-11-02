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WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
Popüler mesajlaşma ve sesli sohbet platformu WhatsApp'ın son Android beta sürümüne göre uygulama, 'herkesten sil' özelliği için süre sınırını uzatıyor. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T17:49+0300
2021-11-02T17:49+0300
yaşam
akıllı telefon
whatsapp
mesaj
telefon
mesajlaşma
uygulama
güncelleme
silme
süre
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WhatsApp, yeni güncelleme ile mesajların iletildikten sonra silinmesini sağlayan 'herkesten sil' özelliğinde süreyi uzatacak.Uygulama, mesajları herkesten silmeye olanak sağlayan 'herkesten sil' özelliğini yıllar önce kullanıma sunmuştu.WhatsApp'tan mesaj silme özelliğinin süre sınırı da bulunuyordu. Bu sınır ilk 7 dakika olarak ayarlanmıştı.Bir süre sonra ise bu sınır bir saatten fazlaya çıkarılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/whatsapp-1-kasimdan-itibaren-binlerce-telefonda-kullanilamayacak-1050236427.html
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akıllı telefon, whatsapp, mesaj, telefon, mesajlaşma, uygulama, güncelleme, silme, süre

WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor

17:49 02.11.2021
© WikipediaWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© Wikipedia
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Popüler mesajlaşma ve sesli sohbet platformu WhatsApp'ın son Android beta sürümüne göre uygulama, 'herkesten sil' özelliği için süre sınırını uzatıyor.
WhatsApp, yeni güncelleme ile mesajların iletildikten sonra silinmesini sağlayan 'herkesten sil' özelliğinde süreyi uzatacak.
Uygulama, mesajları herkesten silmeye olanak sağlayan 'herkesten sil' özelliğini yıllar önce kullanıma sunmuştu.
WhatsApp'tan mesaj silme özelliğinin süre sınırı da bulunuyordu. Bu sınır ilk 7 dakika olarak ayarlanmıştı.
Bir süre sonra ise bu sınır bir saatten fazlaya çıkarılmıştı.
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