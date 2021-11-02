https://tr.sputniknews.com/20211102/yemeksepeti-isci-komitesi-sirket-politikasinin-degisecegi-yonunde-bir-beklentimiz-yok-1050405334.html

Yemeksepeti İşçi Komitesi: Şirket politikasının değişeceği yönünde bir beklentimiz yok

Yemeksepeti İşçi Komitesi: Şirket politikasının değişeceği yönünde bir beklentimiz yok

Yemeksepeti İşçi Komitesi Sözcüsü Gündeş “Nevzat Bey’in kararında uluslararası yönetim kurulunun bilgilendirilmesi gerekmiştir. Yemeksepeti belirlenen şirket... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T14:14+0300

2021-11-02T14:14+0300

2021-11-02T14:15+0300

seyir hali

radyo

mobbing

delivery hero

ceo

nevzat aydın

kurye

sendika

yemeksepeti

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Yemeksepeti İşçi Komitesi: Şirket politikasının değişeceği yönünde bir beklentimiz yok Yemeksepeti İşçi Komitesi: Şirket politikasının değişeceği yönünde bir beklentimiz yok

Nevzat Aydın, Yemeksepeti CEO’luğu görevini bıraktı. Yemeksepeti İşçi Komitesi Sözcüsü Kaan Gündeş, Nevzat Aydın’ın istifasını ve kuryelerin şirketteki mevcut çalışma şartlarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Gündeş, Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nde CEO konumundan ayrılmasının ardındaki olası nedenleri ve karar sonrası firmadan beklentilerini “Nevzat Aydın’ın istifasının tam sebebini bilemiyoruz, kendisinin söylediği 2-3 hafta önce evlenmiş olduğu için ailesi ile daha fazla vakit geçirmek istediği yönünde. Yemeksepeti’ni aynı anda etkileyen Türkiye’de birkaç süreç var. Yemeksepeti eskiden pazarda bir tekelken şu anda Getir ve Trendyol gibi pazarı başka firmalarla paylaşmaya zorlanmış vaziyette dolayısıyla tekelini eskisi gibi koruyamıyor. İkincisi Yemeksepeti’ne yönelik bir boykot süreci söz konusudur. Üçüncüsü Nevzat Aydın ile eşleşmiş bir iş düşmanlığı algısı var, Yemeksepeti ismi telaffuz edilince” dedi.‘Yemeksepeti’nin Türkiye genelinde prestijini restore etme ihtiyacı vardı’Şirketin çok agresif bir reklam kampanyası yürüttüğünü ifade eden Gündeş “Bunun karşılığında Yemeksepeti’nin reklam kampanyalarından dilediği geri dönüşü almadığını da biliyoruz. Dolayısıyla Nevzat Bey’in ailesiyle daha fazla vakit geçirmeyi isteyip istemediği ile alakalı ayrıldığını bilemiyoruz. Ancak şundan eminiz: Nevzat Bey’in ismi işçi ve emekçilerin arasında belli bir öfke çekiyordu. Yemeksepeti’nin Türkiye genelinde prestijini restore etme ihtiyacı vardı. Bütün bu süreç sonucunda yıpranan bir isimdi. Yemeksepeti tek başına karar verme yetkili olmadığı için Nevzat Bey’in bu kararının ardında uluslararası yönetim kurulunun bilgilendirilmesi gerekmiştir. Yemeksepeti belirlenen şirket politikalarıyla dönemlik oryantasyon raporları uyarınca yönetilen bir şirket dolayısıyla ismi değişince otomatik olarak şirket politikasının değişeceği yönünde bir beklentimiz yok” diye konuştu.‘Yemeksepeti, esnaf kurye alması için de mevcut kuryeleri çıkarmak istiyor’Yemeksepeti’nin esnaf kurye uygulamasına geçmek istediğini belirten Gündeş, bu politikanın sebebini “Yemeksepeti’nin son aylarda yaptığı Getir ve Trendyol gibi esnaf kurye modeline geçmeye çalışmaktı. Çünkü ‘işçi kurye’ çalıştıran az miktarda firmadan birisiydi. Neydi işçi kurye ve esnaf kurye farkı? Firmanızın bir çalışanı olarak gözüküyor dolayısıyla anayasal hakları oluyor. Esnaf kurye de ise şahıs şirketi oluyor dolayısıyla birbirinden bağımsız iki ayrı şirket aralarında ticari bir sözleşme yapıyor gibi oluyor. Esnaf kuryeye karşı sigorta, haftalık izin günü gibi bütün işçi statüsünün sağladığı anayasal haklardan muaf oluyorlar. Yemeksepeti’nin bunu yapmada amaçladığı sendikalaşmaya çok büyük engel çıkarması, esnaf kurye alması için de mevcut kuryeleri çıkarmak istiyor” diye anlattı.‘Sendikaya yakın diye tespit edilenlerin gece vardiyalarına yazılması ile yıldırmaya çalışıyorlar’Gündeş, kuryelerin işi bırakması için Yemeksepeti’nin uyguladığı politikaları “Şu anda kıdemi olan çok olduğu için ve basında yer aldığı için çıkaramıyor. Bu sebeple işi bırakmaları için iş yerlerinde çok yoğun bir baskı ve mobbing uyguluyor. Fazla mesaiye zorlamalar, fazla mesai ücretlerini ödememeler, sendikaya yakın olabileceğini tespit ettiği kuryelerin gece vardiyalarına yazılması ile yıldırmaya çalışıyorlar. Eli sakat bir arkadaşımızın sendika ile yakınlığı varsa bilerek damacana siparişlerini ona vererek, çay ve kahve molalarını kaldırarak, gün içindeki öğle molası süresini kısaltarak, Kovid-19 temaslı tespiti olmasına rağmen depoya davet ederek taciz edilen ve mobbinge uğrayan birçok arkadaşımız var. Şirketin bugünkü politikası kuryeleri istifaya zorlayarak yerini esnaf kuryelerle doldurmaktır” diye aktardı.

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2021

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, mobbing, delivery hero, ceo, nevzat aydın, kurye, sendika, yemeksepeti, аудио