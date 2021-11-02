https://tr.sputniknews.com/20211102/zelenskiy-ve-biden-donbasstaki-guvenlik-durumunu-gorustu-1050410946.html

Zelenskiy ve Biden, Donbass'taki güvenlik durumunu görüştü

Zelenskiy ve Biden, Donbass'taki güvenlik durumunu görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Glasgow'daki iklim konferansında ABD Başkanı Biden ile görüştü. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T15:58+0300

2021-11-02T15:58+0300

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abd

ukrayna

bm

joe biden

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) ABD Başkanı Joe Biden ile Donbass'taki güvenlik durumunu görüştü. Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Başkan Biden ile Glasgow'da yaptığımız görüşmede Donbass'taki güvenlik durumunu ele aldık. ABD, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve ülkedeki reformları desteklemeye devam ediyor” diye yazdı. Zelenskiy, görüşmeyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

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abd, ukrayna, bm, joe biden, vladimir zelenskiy