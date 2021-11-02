Zelenskiy ve Biden, Donbass'taki güvenlik durumunu görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) ABD Başkanı Joe Biden ile Donbass'taki güvenlik durumunu görüştü. Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Başkan Biden ile Glasgow'da yaptığımız görüşmede Donbass'taki güvenlik durumunu ele aldık. ABD, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve ülkedeki reformları desteklemeye devam ediyor” diye yazdı. Zelenskiy, görüşmeyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Glasgow'daki iklim konferansında ABD Başkanı Biden ile görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) ABD Başkanı Joe Biden ile Donbass'taki güvenlik durumunu görüştü.
Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Başkan Biden ile Glasgow'da yaptığımız görüşmede Donbass'taki güvenlik durumunu ele aldık. ABD, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve ülkedeki reformları desteklemeye devam ediyor” diye yazdı.
Zelenskiy, görüşmeyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.
During a conversation with @POTUS in Glasgow, the security situation in Donbas was discussed. 🇺🇸 continues to support territorial integrity and reforms in 🇺🇦. pic.twitter.com/ni4YTkDZV2