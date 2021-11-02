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Zeytinburnu'nda yangın: Çatı katından atlayan 3 kişi ağır yaralı
Zeytinburnu'nda yangın: Çatı katından atlayan 3 kişi ağır yaralı
Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangında 4 kişi binada mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin açtığı battaniye üzerine atlayan 3 kişi ağır yaralandı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T04:09+0300
2021-11-02T04:17+0300
türkiye
yangın
zeytinburnu
çatı
battaniye
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Beştelsiz Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Binada dumandan etkilenip mahsur kalanlar çevredekilerden yardım istedi.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre yardıma koşan vatandaşlar sokakta battaniye açtı. Çatı katında mahsur kalan 3 kişi açılan battaniyenin üstüne atlarken ağır yaralandı.Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken çatı katı kullanılamaz hale geldi.
türkiye
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yangın, zeytinburnu, çatı, battaniye

Zeytinburnu'nda yangın: Çatı katından atlayan 3 kişi ağır yaralı

04:09 02.11.2021 (güncellendi: 04:17 02.11.2021)
© DHAZeytinburnu yangın
Zeytinburnu yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© DHA
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Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangında 4 kişi binada mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin açtığı battaniye üzerine atlayan 3 kişi ağır yaralandı.
Beştelsiz Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada dumandan etkilenip mahsur kalanlar çevredekilerden yardım istedi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre yardıma koşan vatandaşlar sokakta battaniye açtı. Çatı katında mahsur kalan 3 kişi açılan battaniyenin üstüne atlarken ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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