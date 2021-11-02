https://tr.sputniknews.com/20211102/zeytinburnunda-bir-evde-cikan-yanginda-3-kisi-cati-katindan-atladi-1050393706.html

Zeytinburnu'nda yangın: Çatı katından atlayan 3 kişi ağır yaralı

Zeytinburnu'nda yangın: Çatı katından atlayan 3 kişi ağır yaralı

Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangında 4 kişi binada mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin açtığı battaniye üzerine atlayan 3 kişi ağır yaralandı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T04:09+0300

2021-11-02T04:09+0300

2021-11-02T04:17+0300

türkiye

yangın

zeytinburnu

çatı

battaniye

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Beştelsiz Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Binada dumandan etkilenip mahsur kalanlar çevredekilerden yardım istedi.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre yardıma koşan vatandaşlar sokakta battaniye açtı. Çatı katında mahsur kalan 3 kişi açılan battaniyenin üstüne atlarken ağır yaralandı.Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

türkiye

zeytinburnu

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yangın, zeytinburnu, çatı, battaniye