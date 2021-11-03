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ABD nükleer denizaltısıyla ilgili yeni detay: Su altı dağına çarpmış
ABD nükleer denizaltısıyla ilgili yeni detay: Su altı dağına çarpmış
Güney Çin Denizi'nde ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptığı ve büyük hasar gördüğü bildirilen ABD nükleer denizaltısının bir sualtı dağına çarptığı belirtildi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T06:18+0300
2021-11-03T06:18+0300
savunma
abd
nükleer denizaltı
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2 Ekim'de Güney Çin Denizi'ndeki bir görev sırasında ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptığı ve büyük hasar gördüğü bildirilen ABD nükleer denizaltısı USS Connecticut'ın haritada yer almayan bir sualtı dağına çarptığı kaydedildi.ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nün (USNI) açıklamasına göre, 2 Ekim’de meydana gelen olayla ilgili soruşturma geçen hafta tamamlandı. Soruşturma sonuçları, ABD 7. Filo Komutanı Koramiral Carl Thomas tarafından değerlendirilecek.ABD 7. Filo Sözcüsü Hayley Sims, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Soruşturma sırasında ABD Donanmasına ait USS Connecticut nükleer denizaltısının Hint-Pasifik bölgesindeki uluslararası sularda haritada yer almayan bir su altı dağıyla çarpıştığı tespit edildi. Kovuşturma da dahil, takip edilecek sonraki eylemler ABD 7. Filo Komutanı tarafından belirlenecek” ifadelerini kullandı. Daha önce, Güney Çin Denizi açıklarında uluslararası sularda meydana gelen çarpışma sırasında, denizaltının burun kısmının hasar gördüğü, nükleer enerji üretim kısmının etkilenmediği, aracın işler halde olduğu ve ABD'ye ait Guam adasına vardığı belirtilmişti.Çinli analistlere göre, ABD Donanmasına ait uçak gemisinin saldırı grubunun rotasında ilerleyen nükleer denizaltı, kazanın meydana geldiği Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Takımadalarının doğusunda, simüle edilmiş Çin denizaltılarının engellenmesi görevini yerini getiriyordu.
https://tr.sputniknews.com/20211020/cin-abd-nukleer-denizaltisinin-guney-cin-denizinde-yaptigi-kazayla-ilgili-aciklama-istedi-1049991890.html
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abd, nükleer denizaltı

ABD nükleer denizaltısıyla ilgili yeni detay: Su altı dağına çarpmış

06:18 03.11.2021
© public domainSEAWOLF DENİZALTISI
SEAWOLF DENİZALTISI - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© public domain
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Güney Çin Denizi'nde ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptığı ve büyük hasar gördüğü bildirilen ABD nükleer denizaltısının bir sualtı dağına çarptığı belirtildi.
2 Ekim'de Güney Çin Denizi'ndeki bir görev sırasında ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptığı ve büyük hasar gördüğü bildirilen ABD nükleer denizaltısı USS Connecticut'ın haritada yer almayan bir sualtı dağına çarptığı kaydedildi.
ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nün (USNI) açıklamasına göre, 2 Ekim’de meydana gelen olayla ilgili soruşturma geçen hafta tamamlandı. Soruşturma sonuçları, ABD 7. Filo Komutanı Koramiral Carl Thomas tarafından değerlendirilecek.
ABD 7. Filo Sözcüsü Hayley Sims, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Soruşturma sırasında ABD Donanmasına ait USS Connecticut nükleer denizaltısının Hint-Pasifik bölgesindeki uluslararası sularda haritada yer almayan bir su altı dağıyla çarpıştığı tespit edildi. Kovuşturma da dahil, takip edilecek sonraki eylemler ABD 7. Filo Komutanı tarafından belirlenecek” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Güney Çin Denizi açıklarında uluslararası sularda meydana gelen çarpışma sırasında, denizaltının burun kısmının hasar gördüğü, nükleer enerji üretim kısmının etkilenmediği, aracın işler halde olduğu ve ABD'ye ait Guam adasına vardığı belirtilmişti.
Çinli analistlere göre, ABD Donanmasına ait uçak gemisinin saldırı grubunun rotasında ilerleyen nükleer denizaltı, kazanın meydana geldiği Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Takımadalarının doğusunda, simüle edilmiş Çin denizaltılarının engellenmesi görevini yerini getiriyordu.
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
DÜNYA
Çin, ABD nükleer denizaltısının Güney Çin Denizi'nde yaptığı kazayla ilgili açıklama istedi
20 Ekim, 07:06
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