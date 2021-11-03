https://tr.sputniknews.com/20211103/abdli-senator-biden-hakkinda-ulke-icin-bir-felaket-nitelemesinde-bulundu-1050426745.html

ABD’li senatör Biden hakkında ‘ülke için bir felaket’ nitelemesinde bulundu

ABD’li senatör Biden hakkında ‘ülke için bir felaket’ nitelemesinde bulundu

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Ric Scott’un, Joe Biden'ın başkanlığını ABD için bir felaket olarak nitelendirdiği öğrenildi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T04:02+0300

2021-11-03T04:02+0300

2021-11-03T04:02+0300

dünya

abd

joe biden

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Russia Today (RT) televizyonunun aktardığı üzere ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Ric Scott, Joe Biden'ın başkanlığını ABD için bir felaket olarak nitelendirdi.Scott, “(Biden) görevde kaldığı dokuz ay içinde, Amerikan ailelerinin çıkarlarına gerçekten hizmet eden politika yerine radikal sosyalist bir rotadan ilerleyerek, Amerika'yı tehlikeli derecede düşük değerlere getirdi” açıklamasında bulundu.ABD’li senatöre göre Amerikan gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) üçüncü çeyrekte "Biden yönetiminde yükselen enflasyon ve tedarik zincirindeki kriz ortamında" düşüş kaydetti. Scott, ABD Başkanı’nın yanlış kararlarının ‘neredeyse her şeyin’ fiyatının artmasına neden olduğunu vurguladı ve ekledi:

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2021

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abd, joe biden