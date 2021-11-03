Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211103/air-canada-asi-olmayan-800-calisanini-ucretsiz-izne-gonderdi-1050429793.html
Air Canada, aşı olmayan 800 çalışanını ücretsiz izne gönderdi
Air Canada, aşı olmayan 800 çalışanını ücretsiz izne gönderdi
Kanadalı havayolu şirketi Air Canada, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 800 personelini ücretsiz izne gönderdi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T09:54+0300
2021-11-03T09:54+0300
dünya
kanada
air canada
koronavirüs aşısı
aşı zorunluluğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103554/44/1035544426_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_209a25f64cf74b454c676e4e32ae0047.jpg
Kanada merkezli havayolu şirketi Air Canada'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmayı reddeden çalışanlara yaptırım uygulanıyor.Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Michael Russo, yaptığı açıklamada, çalışanların çoğunun Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak tam olarak aşılandığını söyledi.Global News'in haberine göre Russo, "Çalışanlarımız üzerine düşeni yaptı, şu anda yüzde 96'nın üzerinde kişi tam aşılı. Aşı yaptırmayan ya da tıbbi ve diğer gerekçelerle muafiyet almamış çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı" ifadelerini kullandı.Haberde, ücretsiz izne çıkarılan çalışanların sayısının 800 olduğu belirtildi.Ekim ayının başlarında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 30 Ekim'den itibaren hava, demiryolu ve nakliye şirketlerine çalışanlarına yönelik aşı politikaları oluşturmaları talimatını vermişti.Kanada'da salgının başlangıcından bu yana toplam 1 milyon 720 bin 325 Kovid-19 vakası tespit edildi, 29 bin 56 kişi hayatını kaybetti.Ülkede en az 58 milyon 756 bin 154 doz Kovid-19 aşısı uygulandı ve bu da ülke nüfusunun yüzde 78'inin aşılandığı anlamına geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210907/kanada-sinirlari-tum-dunyaya-acildi-1048702442.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103554/44/1035544426_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_02d7e4338ab1da2b7df71b1b582ca0d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, air canada, koronavirüs aşısı, aşı zorunluluğu

Air Canada, aşı olmayan 800 çalışanını ücretsiz izne gönderdi

09:54 03.11.2021
© AFP 2021 / Joel SagetAir Canada
Air Canada - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / Joel Saget
Abone ol
Kanadalı havayolu şirketi Air Canada, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 800 personelini ücretsiz izne gönderdi.
Kanada merkezli havayolu şirketi Air Canada'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmayı reddeden çalışanlara yaptırım uygulanıyor.
Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Michael Russo, yaptığı açıklamada, çalışanların çoğunun Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak tam olarak aşılandığını söyledi.
Global News'in haberine göre Russo, "Çalışanlarımız üzerine düşeni yaptı, şu anda yüzde 96'nın üzerinde kişi tam aşılı. Aşı yaptırmayan ya da tıbbi ve diğer gerekçelerle muafiyet almamış çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı" ifadelerini kullandı.
Haberde, ücretsiz izne çıkarılan çalışanların sayısının 800 olduğu belirtildi.
Ekim ayının başlarında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 30 Ekim'den itibaren hava, demiryolu ve nakliye şirketlerine çalışanlarına yönelik aşı politikaları oluşturmaları talimatını vermişti.
Kanada'da salgının başlangıcından bu yana toplam 1 milyon 720 bin 325 Kovid-19 vakası tespit edildi, 29 bin 56 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede en az 58 milyon 756 bin 154 doz Kovid-19 aşısı uygulandı ve bu da ülke nüfusunun yüzde 78'inin aşılandığı anlamına geliyor.
Kanada Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
Kanada sınırları tüm dünyaya açıldı
7 Eylül, 20:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:54Air Canada, aşı olmayan 800 çalışanını ücretsiz izne gönderdi
09:52Rusya, Türk bir firmadan limon alımlarını durdurdu
09:50Bilim Kurulu bugün toplanıyor: 3. doz aşı için karar günü
09:50Son 5 yılda ipotek ve hacizli taşınmaz sayısında rekor kırıldı
09:36Virginia'daki valilik yarışını Cumhuriyetçi Aday Youngkin kazandı
09:34Mehmet Barlas: Türkiye'deki benzincilerin önünde Alman arabalarının kuyruk yaptığını görüyorsunuz
09:26Şifa için girdiği havuzda ölü bulundu
09:21Sarıkaya: Kılıçdaroğlu'nun sözleri bürokrasiyi etkiliyor, artık temkinli davranıyorlar
08:41Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu'na üzüleceği bir haber vereyim, HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu
08:19Twitch'ten Türkiye açıklaması: Harekete geçildi
07:39Beşiktaş Başkanı Çebi: Bir kumpasın içindeyiz, herkes uyanık olsun
06:48BMGK'ya Kuzey Kore teklifi: Yaptırımlar hafifletilsin
06:34Bulunmasını sağlayana 1 milyon dolar ödül vaat edilmişti: 4 yaşındaki çocuk 18 gün sonra bulundu
06:18ABD nükleer denizaltısıyla ilgili yeni detay: Su altı dağına çarpmış
05:46Rusya’dan ABD’ye Moskova’daki diplomatik varlığı güçlendirme teklifi
05:37Minneapolis'te polis teşkilatının yerine yeni birim kurulması düzenlemesine ret
05:16Tesla 12 bin aracı geri çağırıyor
05:08Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’ın nükleer faaliyetlerini takipte zorlanıyoruz
04:57New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi: Bu görev seçilen 2. siyah Amerikalı oldu
04:42Gazete Duvar'da yeni dönem: Genel Yayın Yönetmenliği'ne Hakan Aksay getirildi