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Akşener: İçişleri bakanları dedikodu yapmaz
Akşener: İçişleri bakanları dedikodu yapmaz
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Laf var, icraat zero. İçişleri bakanları dedikodu yapmaz muhterem, bizim üzerimizden... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
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politika
meral akşener
iyi parti
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Akşener'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
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meral akşener, iyi parti

Akşener: İçişleri bakanları dedikodu yapmaz

10:56 03.11.2021 (güncellendi: 11:14 03.11.2021)
© AA / Güven YılmazİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA / Güven Yılmaz
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Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Laf var, icraat zero. İçişleri bakanları dedikodu yapmaz muhterem, bizim üzerimizden makamını muhafaza etmek için atraksiyon yapıyorsun ama seninle ilgilenmiyoruz" dedi.
Akşener'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
İstanbul Sözleşmesi yüzlerce kadını şiddetten koruyacak olan bir sözleşmeydi. Bu ülkenin kadınları yerine birkaç Taliban kafalının aklına uydular.
HDP bizzat bana sorulan bir soruya verdiğim bir cevap. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum.
Kabadayılık yapan tosunlara buradan sesleniyorum. 2011'i hatırlayın, bizzat Sayın Bahçeli'ye neler dendi bu ülkede. O kabadayılığı gösteremeyen ağzı dili lal olmuşlar. Elinizde bilgisayar vardı, bugün sizin elinize zülfikar verilmişse buyrun kesin kafamı görelim.
Laf var, icraat zero. İçişleri bakanları dedikodu yapmaz muhterem, bizim üzerimizden makamını muhafaza etmek için atraksiyon yapıyorsun ama seninle ilgilenmiyoruz.
Onlar istedikleri dümeni çevirsinler, biz milletimizle buluşmaktan vazgeçmeyeceğiz. İstedikleri kadar olay çıkarsınlar, Siirtlinin, Batmanlının derdini dinlemekten vazgeçmeyeceğiz. Bu memlekette Türk ile Kürt'ün karşı karşıya getirilmesine payanda olmayacağız.
Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını biliyorduk ama Sayın Soylu'nun da paydaş olduğunu öğrenmiş olduk.
Demin heyecanla konuşurken Sayın Öcalan demişim, sizlerden ve milletimden özür dilerim, aklımın ucundan geçmez bebek katiline 'Sayın' demek.
Parlak zekasıyla göz dolduran tarım bakanı, mecburi açıkları hesaplamayı kabul edemedi.
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