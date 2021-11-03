Akşener: İçişleri bakanları dedikodu yapmaz

İstanbul Sözleşmesi yüzlerce kadını şiddetten koruyacak olan bir sözleşmeydi. Bu ülkenin kadınları yerine birkaç Taliban kafalının aklına uydular. İstanbul Sözleşmesi yüzlerce kadını şiddetten koruyacak olan bir sözleşmeydi. Bu ülkenin kadınları yerine birkaç Taliban kafalının aklına uydular.

HDP bizzat bana sorulan bir soruya verdiğim bir cevap. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. HDP bizzat bana sorulan bir soruya verdiğim bir cevap. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum.

Kabadayılık yapan tosunlara buradan sesleniyorum. 2011'i hatırlayın, bizzat Sayın Bahçeli'ye neler dendi bu ülkede. O kabadayılığı gösteremeyen ağzı dili lal olmuşlar. Elinizde bilgisayar vardı, bugün sizin elinize zülfikar verilmişse buyrun kesin kafamı görelim. Kabadayılık yapan tosunlara buradan sesleniyorum. 2011'i hatırlayın, bizzat Sayın Bahçeli'ye neler dendi bu ülkede. O kabadayılığı gösteremeyen ağzı dili lal olmuşlar. Elinizde bilgisayar vardı, bugün sizin elinize zülfikar verilmişse buyrun kesin kafamı görelim.

Laf var, icraat zero. İçişleri bakanları dedikodu yapmaz muhterem, bizim üzerimizden makamını muhafaza etmek için atraksiyon yapıyorsun ama seninle ilgilenmiyoruz. Laf var, icraat zero. İçişleri bakanları dedikodu yapmaz muhterem, bizim üzerimizden makamını muhafaza etmek için atraksiyon yapıyorsun ama seninle ilgilenmiyoruz.

Onlar istedikleri dümeni çevirsinler, biz milletimizle buluşmaktan vazgeçmeyeceğiz. İstedikleri kadar olay çıkarsınlar, Siirtlinin, Batmanlının derdini dinlemekten vazgeçmeyeceğiz. Bu memlekette Türk ile Kürt'ün karşı karşıya getirilmesine payanda olmayacağız. Onlar istedikleri dümeni çevirsinler, biz milletimizle buluşmaktan vazgeçmeyeceğiz. İstedikleri kadar olay çıkarsınlar, Siirtlinin, Batmanlının derdini dinlemekten vazgeçmeyeceğiz. Bu memlekette Türk ile Kürt'ün karşı karşıya getirilmesine payanda olmayacağız.

Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını biliyorduk ama Sayın Soylu'nun da paydaş olduğunu öğrenmiş olduk. Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını biliyorduk ama Sayın Soylu'nun da paydaş olduğunu öğrenmiş olduk.

Demin heyecanla konuşurken Sayın Öcalan demişim, sizlerden ve milletimden özür dilerim, aklımın ucundan geçmez bebek katiline 'Sayın' demek. Demin heyecanla konuşurken Sayın Öcalan demişim, sizlerden ve milletimden özür dilerim, aklımın ucundan geçmez bebek katiline 'Sayın' demek.