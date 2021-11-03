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Almanya ve Yunanistan’dan Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik kısıtlamaları sıkılaştırma kararı
Almanya ve Yunanistan’dan Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik kısıtlamaları sıkılaştırma kararı
Almanya ve Yunanistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle aşı olmayanlara yönelik yeni tedbirler getirilmesi kararlaştırıldı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T23:34+0300
2021-11-03T23:34+0300
koronavirüs
almanya
yunanistan
koronavirüs
kovid-19
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Almaya ve Yunanistan’da yeni tedbirler kapsamında, iş yerlerinde aşı olmayanlardan düzenli olarak PCR testi ibraz etmeleri istenecek. Yunanistan’da halka açık kapalı alanlara sadece PCR testi olanların girmesine izin verilecek.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birliği'nin meclis grup toplantısında, aşı olmayan vatandaşlara yönelik ‘sert kısıtlamalar’ getirileceğini söyledi. Uygulanacak kısıtlamalar hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen Merkel, aşı olmamış kişilere iş yerlerinde günlük olarak test verme zorunluluğu getirileceğini kaydetti.Ülkede Kovid-19 vakalarının hızla artmasından büyük endişe duyduğunu belirten Merkel, koronavirüs hastalarının bulunduğu yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı artarken, aşılama oranının aynı kaldığına dikkat çekti.Almanya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 800 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, 81 kişi hayatını kaybetti.Ülkede, salgının başından bu yana 4 milyon 600 bin vaka, 98 bin 800 Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi.Yunanistan’da da yeni tedbirler kapsamında, 6 Kasım Cumartesi gününden itibaren aşı olmayanlar, bankalar, eğlence mekanları, kuaförler ve sosyal kurumlar gibi kamuya ait kapalı yerlere PCR testi ibraz ederek girebilecek.Ayrıca özel ve kamu sektöründeki tüm aşısız çalışanlar, masrafları kendilerine ait olmak üzere haftada 2 kez PCR testi yaptırmak zorunda kalacak.Son bir gün içinde 6 bin 7oo yeni vakanın kaydedildiği Yunanistan'da, pandeminin başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 730 bini aştı. Ülkede son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16 bin 50’ye ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/alman-havayolu-sirketi-lufthansa-salginin-baslamasindan-bu-yana-ilk-kez-kr-acikladi-1050445258.html
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almanya, yunanistan, koronavirüs, kovid-19, pcr

Almanya ve Yunanistan’dan Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik kısıtlamaları sıkılaştırma kararı

23:34 03.11.2021
© REUTERS / Carl CourtJaponya - koronavirüs - aşı
Japonya - koronavirüs - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Carl Court
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Almanya ve Yunanistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle aşı olmayanlara yönelik yeni tedbirler getirilmesi kararlaştırıldı.
Almaya ve Yunanistan’da yeni tedbirler kapsamında, iş yerlerinde aşı olmayanlardan düzenli olarak PCR testi ibraz etmeleri istenecek. Yunanistan’da halka açık kapalı alanlara sadece PCR testi olanların girmesine izin verilecek.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birliği'nin meclis grup toplantısında, aşı olmayan vatandaşlara yönelik ‘sert kısıtlamalar’ getirileceğini söyledi. Uygulanacak kısıtlamalar hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen Merkel, aşı olmamış kişilere iş yerlerinde günlük olarak test verme zorunluluğu getirileceğini kaydetti.
Ülkede Kovid-19 vakalarının hızla artmasından büyük endişe duyduğunu belirten Merkel, koronavirüs hastalarının bulunduğu yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı artarken, aşılama oranının aynı kaldığına dikkat çekti.
Almanya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 800 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, 81 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede, salgının başından bu yana 4 milyon 600 bin vaka, 98 bin 800 Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi.
Yunanistan’da da yeni tedbirler kapsamında, 6 Kasım Cumartesi gününden itibaren aşı olmayanlar, bankalar, eğlence mekanları, kuaförler ve sosyal kurumlar gibi kamuya ait kapalı yerlere PCR testi ibraz ederek girebilecek.
Ayrıca özel ve kamu sektöründeki tüm aşısız çalışanlar, masrafları kendilerine ait olmak üzere haftada 2 kez PCR testi yaptırmak zorunda kalacak.
Son bir gün içinde 6 bin 7oo yeni vakanın kaydedildiği Yunanistan'da, pandeminin başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 730 bini aştı. Ülkede son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16 bin 50’ye ulaştı.
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