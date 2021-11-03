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https://tr.sputniknews.com/20211103/avustralya-rahat-bir-nefes-aldi-18-gundur-kayip-kucuk-kizi-bulan-polisler-sevincten-agladi-1050438248.html
Avustralya rahat bir nefes aldı: 18 gündür kayıp küçük kızı bulan polisler sevinçten ağladı
Avustralya rahat bir nefes aldı: 18 gündür kayıp küçük kızı bulan polisler sevinçten ağladı
2007'de Portekiz'de kaybolan 3 yaşındaki Madeleine McCann'ın akıbetine uğramasından korkulan 4 yaşındaki Cleo Smith'in Avustralya'da kaybolmasından 18 gün... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:24+0300
2021-11-03T14:02+0300
yaşam
avustralya
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Avustralya'nın Carnarvon kasabasındaki bir kampingde ailesiyle birlikte çadırda kalırken kaybolan 4 yaşındaki Cleo Smith için yürütülen geniş çaplı arama çalışmaları, 18 gün sonra sonuç verdi. Carnarvon'daki kilitli bir evdeki odalardan birinde küçük kızı sağ salim bulan polis, Smith ailesiyle bağlantısı olmayan 36 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı. Batı Avustralya eyaleti polisinden yapılan açıklamada, "Memurlardan biri onu kollarına aldı ve 'Adın ne?' diye sordu. 'Benim adım Cleo' yanıtını aldı" denildi. Polisi ağlatan gülümsemeTıbbi bakım altına alınan Cleo'nun polis tarafından kurtarılırken gülümsediği fotoğraflar basınla paylaşıldı.Evlatlarının bulunması için hararetle kampanya yürüten ailesi Cleo'ya kavuşurken, anne Ellie Smith Instagram'da "Ailemiz yeniden bütün oldu" paylaşımını yaptı. Küçük kızı bu şartlar altında beklenebilecek en iyi durumda bulduklarını belirten Emniyet Müdürü, "18 gün sonra küçük bir kızı - savunmasız küçük bir kızı - bulmak... Bilirsiniz, insanlar en kötüsünü düşünür, ama en önemlisi umudun asla kaybolmamasıydı. Tüm Avustralya'nın sevindiğini sanıyorum" dedi. Emniyet Müdürü Yardımcısı "Deneyimli dedektiflerin rahat bir nefes alıp gözyaşlarını saklamaya gerek duymaksızın ağladığını görmek inanılmazdı" diye konuştu.Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Cleo'nun kurtarılmasını "Harika, rahatlatıcı bir haber. Dualarımız kabul oldu" tweetiyle duyurdu.Tanıdık değil, ama yakın çevredenCleo'nun bulunduğu ev, 5 bin nüfuslu Carnarvon'daki aile evine arabayla yaklaşık 6 dakika uzaklıkta.Cleo ailesiyle birlikte okyanus kıyısındaki kamp tatilinin ilk gecesi olan 16 Ekim'de 01:30 ile 06:00 saatleri arasında kayboldu.Cleo, küçük kız kardeşinin bebek karyolasının yanındaki şişme yatakta uyuyordu. Çadırın ikinci odasında uyuyan annesi sabah kalktığında Cleo yoktu ve çadırın kapısı açıktı.Polis, kaçırılma ihtimali üzerinde dururken, anne Smith de Cleo'nun çadırı tek başına terk edemeyeceği görüşündeydi. 1 milyon Avustralya doları ödül avcılarını cezbettiEyalet başkenti Perth'den 100 kişilik bir görev gücü, büyük bir hava, kara ve deniz aramasına katılmak üzere gönderildi. Seyrek nüfuslu bölgeleri taramak için keşif uçakları kullanıldı. Yetkililer, Cleo'nun nerede olduğuyla ilgili bilgi için 1 milyon Avustralya doları (750 bin ABD doları) ödül koydu.Olayın uluslararası ilgi görmesiyle birlikte nakit ödül açıklamasından sonra ödül avcılarının bölgeye seyahat ettiğine dair haberler geldi. 'Samanlıkta iğne aradık'Toplanan kanıtlar ve adli tıp incelemeleri üzerinden hareket eden polis yetkilileri, 'elde edilen bilgiler ve gelen ihbarlar arasında samanlıkta iğne aradıklarını, ama dün gece geç saatlerde doğru adrese götüren iğneyi bulduklarını ve Cleo'yu kurtardıklarını' dile getirdi. Bunun bir araba hakkında bilgi içerdiğini paylaştılar, ama ayrıntıya girmediler. Komşular şüphelendiABC News kanalı, Cleo'nun bulunduğu evde yaşayan erkeği yakın zamanda bebek bezi satın alırken gören komşunun "Kimin için satın alabileceğine akıl erdiremedik" dediğini aktardı.2007'de Britanyalı ailesiyle Portekiz tatilindeyken kaybolan ve yıllarca dünya çapında aranan 3 yaşındaki Madeleine McCann'ın Almanya'da çocuklara cinsel saldırı suçundan hapis yatan bir kişi tarafından öldürüldüğü geçen yıl ortaya çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20200604/3-yasindaki-maddienin-kaybolmasindan-yillar-sonra-alman-savciligindan-oldugunu-varsayiyoruz-1042188856.html
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Avustralya rahat bir nefes aldı: 18 gündür kayıp küçük kızı bulan polisler sevinçten ağladı

13:24 03.11.2021 (güncellendi: 14:02 03.11.2021)
© REUTERS / WESTERN AUSTRALIA POLICE FORCEAvustralya'nın Carnarvon kasabasındaki kampingde ailesiyle birlikte çadırda kalırken kaybolan 4 yaşındaki Cleo Smith, 18 gün sonra polis tarafından bulunurken
Avustralya'nın Carnarvon kasabasındaki kampingde ailesiyle birlikte çadırda kalırken kaybolan 4 yaşındaki Cleo Smith, 18 gün sonra polis tarafından bulunurken - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / WESTERN AUSTRALIA POLICE FORCE
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2007'de Portekiz'de kaybolan 3 yaşındaki Madeleine McCann'ın akıbetine uğramasından korkulan 4 yaşındaki Cleo Smith'in Avustralya'da kaybolmasından 18 gün sonra sağ salim bulunmasıyla tüm ülke rahat bir nefes aldı. Polisler, küçük kızı kurtarmanın sevincini kamuoyuyla paylaştı.
Avustralya'nın Carnarvon kasabasındaki bir kampingde ailesiyle birlikte çadırda kalırken kaybolan 4 yaşındaki Cleo Smith için yürütülen geniş çaplı arama çalışmaları, 18 gün sonra sonuç verdi.
Carnarvon'daki kilitli bir evdeki odalardan birinde küçük kızı sağ salim bulan polis, Smith ailesiyle bağlantısı olmayan 36 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı.
Batı Avustralya eyaleti polisinden yapılan açıklamada, "Memurlardan biri onu kollarına aldı ve 'Adın ne?' diye sordu. 'Benim adım Cleo' yanıtını aldı" denildi.

Polisi ağlatan gülümseme

Tıbbi bakım altına alınan Cleo'nun polis tarafından kurtarılırken gülümsediği fotoğraflar basınla paylaşıldı.
Evlatlarının bulunması için hararetle kampanya yürüten ailesi Cleo'ya kavuşurken, anne Ellie Smith Instagram'da "Ailemiz yeniden bütün oldu" paylaşımını yaptı.
Küçük kızı bu şartlar altında beklenebilecek en iyi durumda bulduklarını belirten Emniyet Müdürü, "18 gün sonra küçük bir kızı - savunmasız küçük bir kızı - bulmak... Bilirsiniz, insanlar en kötüsünü düşünür, ama en önemlisi umudun asla kaybolmamasıydı. Tüm Avustralya'nın sevindiğini sanıyorum" dedi. Emniyet Müdürü Yardımcısı "Deneyimli dedektiflerin rahat bir nefes alıp gözyaşlarını saklamaya gerek duymaksızın ağladığını görmek inanılmazdı" diye konuştu.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Cleo'nun kurtarılmasını "Harika, rahatlatıcı bir haber. Dualarımız kabul oldu" tweetiyle duyurdu.

Tanıdık değil, ama yakın çevreden

Cleo'nun bulunduğu ev, 5 bin nüfuslu Carnarvon'daki aile evine arabayla yaklaşık 6 dakika uzaklıkta.
Cleo ailesiyle birlikte okyanus kıyısındaki kamp tatilinin ilk gecesi olan 16 Ekim'de 01:30 ile 06:00 saatleri arasında kayboldu.
Cleo, küçük kız kardeşinin bebek karyolasının yanındaki şişme yatakta uyuyordu. Çadırın ikinci odasında uyuyan annesi sabah kalktığında Cleo yoktu ve çadırın kapısı açıktı.
Polis, kaçırılma ihtimali üzerinde dururken, anne Smith de Cleo'nun çadırı tek başına terk edemeyeceği görüşündeydi.

1 milyon Avustralya doları ödül avcılarını cezbetti

Eyalet başkenti Perth'den 100 kişilik bir görev gücü, büyük bir hava, kara ve deniz aramasına katılmak üzere gönderildi. Seyrek nüfuslu bölgeleri taramak için keşif uçakları kullanıldı. Yetkililer, Cleo'nun nerede olduğuyla ilgili bilgi için 1 milyon Avustralya doları (750 bin ABD doları) ödül koydu.
Olayın uluslararası ilgi görmesiyle birlikte nakit ödül açıklamasından sonra ödül avcılarının bölgeye seyahat ettiğine dair haberler geldi.

'Samanlıkta iğne aradık'

Toplanan kanıtlar ve adli tıp incelemeleri üzerinden hareket eden polis yetkilileri, 'elde edilen bilgiler ve gelen ihbarlar arasında samanlıkta iğne aradıklarını, ama dün gece geç saatlerde doğru adrese götüren iğneyi bulduklarını ve Cleo'yu kurtardıklarını' dile getirdi. Bunun bir araba hakkında bilgi içerdiğini paylaştılar, ama ayrıntıya girmediler.

Komşular şüphelendi

ABC News kanalı, Cleo'nun bulunduğu evde yaşayan erkeği yakın zamanda bebek bezi satın alırken gören komşunun "Kimin için satın alabileceğine akıl erdiremedik" dediğini aktardı.
2007'de Britanyalı ailesiyle Portekiz tatilindeyken kaybolan ve yıllarca dünya çapında aranan 3 yaşındaki Madeleine McCann'ın Almanya'da çocuklara cinsel saldırı suçundan hapis yatan bir kişi tarafından öldürüldüğü geçen yıl ortaya çıkmıştı.
Madeleine'in kaybolmasının dünyada gündem olması sürecinde, annesi Kate McCann, medya ve kamuoyunun yoğun ilgisi nedeniyle yıpranmıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2020
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3 yaşındaki Maddie'nin kaybolmasından yıllar sonra Almanya'dan 'öldürüldüğünü varsayıyoruz, zanlıyı bulduk' açıklaması
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