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https://tr.sputniknews.com/20211103/aziz-yildirim-69-dogum-gununu-kutladi-1050426866.html
Aziz Yıldırım, 69. doğum gününü kutladı
Aziz Yıldırım, 69. doğum gününü kutladı
Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanlarından Aziz Yıldırım, 69. yaş gününü kutladı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T04:11+0300
2021-11-03T04:11+0300
2021-11-03T04:12+0300
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
doğum günü partisi
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Aziz Yıldırım'ın doğum günü yakın arkadaşlarıyla bir restoranda kutlandı. Aykut Kocaman başta olmak üzere medya ve spor dünyasından tanıdık isimler Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmadı.Kutlamalarda şarkılar söylendi, Aziz Yıldırım'ın eğlenceli görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.
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aziz yıldırım, fenerbahçe, doğum günü partisi
Aziz Yıldırım, 69. doğum gününü kutladı 04:11 03.11.2021 (güncellendi: 04:12 03.11.2021)
Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanlarından Aziz Yıldırım, 69. yaş gününü kutladı.
Aziz Yıldırım'ın doğum günü yakın arkadaşlarıyla bir restoranda kutlandı. Aykut Kocaman başta olmak üzere medya ve spor dünyasından tanıdık isimler Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmadı.
Kutlamalarda şarkılar söylendi, Aziz Yıldırım'ın eğlenceli görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.