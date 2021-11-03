https://tr.sputniknews.com/20211103/aziz-yildirim-69-dogum-gununu-kutladi-1050426866.html

Aziz Yıldırım, 69. doğum gününü kutladı

Aziz Yıldırım, 69. doğum gününü kutladı

Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanlarından Aziz Yıldırım, 69. yaş gününü kutladı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

doğum günü partisi

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Aziz Yıldırım'ın doğum günü yakın arkadaşlarıyla bir restoranda kutlandı. Aykut Kocaman başta olmak üzere medya ve spor dünyasından tanıdık isimler Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmadı.Kutlamalarda şarkılar söylendi, Aziz Yıldırım'ın eğlenceli görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

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aziz yıldırım, fenerbahçe, doğum günü partisi