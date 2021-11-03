https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-koca-yarindan-itibaren-mrna-asisi-olanlara-risk-gruplarina-gore-hatirlatma-dozu-uygulanacak-1050458800.html

Bakan Koca: Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak

Bakan Koca: Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Koca, 'yarından itibaren mRNA aşısı olanlara yani BioNTech aşısı... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T22:37+0300

2021-11-03T22:37+0300

2021-11-03T22:58+0300

türkiye

son dakika

fahrettin koca

koronavirüs bilim kurulu

biontech

koronavirüs aşısı

sinovac

üçüncü doz

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde mRNA aşılarında üçüncü doz uygulaması vardı.Toplantının ardından Bakan Koca yazılı bir açıklama yayınladı.Açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" denildi. Açıklamaya göre 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek.Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları sıralamak gerekirse:1.mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlarb) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlarc) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli.Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

https://tr.sputniknews.com/20211103/turkiyede-24-saatte-29-bin-764-yeni-vaka-tespit-edildi-246-kisi-hayatini-kaybetti-1050459100.html

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son dakika, fahrettin koca, koronavirüs bilim kurulu, biontech , koronavirüs aşısı, sinovac, üçüncü doz