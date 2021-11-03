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https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-koca-yarindan-itibaren-mrna-asisi-olanlara-risk-gruplarina-gore-hatirlatma-dozu-uygulanacak-1050458800.html
Bakan Koca: Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak
Bakan Koca: Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Koca, 'yarından itibaren mRNA aşısı olanlara yani BioNTech aşısı... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T22:37+0300
2021-11-03T22:58+0300
türkiye
son dakika
fahrettin koca
koronavirüs bilim kurulu
biontech
koronavirüs aşısı
sinovac
üçüncü doz
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde mRNA aşılarında üçüncü doz uygulaması vardı.Toplantının ardından Bakan Koca yazılı bir açıklama yayınladı.Açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" denildi. Açıklamaya göre 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek.Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları sıralamak gerekirse:1.mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlarb) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlarc) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli.Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."
https://tr.sputniknews.com/20211103/turkiyede-24-saatte-29-bin-764-yeni-vaka-tespit-edildi-246-kisi-hayatini-kaybetti-1050459100.html
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son dakika, fahrettin koca, koronavirüs bilim kurulu, biontech , koronavirüs aşısı, sinovac, üçüncü doz

Bakan Koca: Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak

22:37 03.11.2021 (güncellendi: 22:58 03.11.2021)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Koca, 'yarından itibaren mRNA aşısı olanlara yani BioNTech aşısı olanlara gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını' duyurdu.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde mRNA aşılarında üçüncü doz uygulaması vardı.
Toplantının ardından Bakan Koca yazılı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" denildi. Açıklamaya göre 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
"Sağlık çalışanlarımıza seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde sizleri yakından ilgilendiren konularda bilgiler vermiştim. Netice alınıncaya kadar bu konuların takipçisi olacağım. Geçtiğimiz günlerde 81 ilimizin il sağlık müdürlüklerine gönderdiğim talimatla uygulamada karşılaştığımız fazla çalışma süreleri ve nöbet düzenlemelerinin yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullarda sürdürülmesini istedim. Çeşitli illerimizin il sağlık müdürlerinden ve hastane başhekimlerimizden aldığım bilgilerle durumu yakından takip ediyorum.
En geniş anlamda sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik olan çalışmalarımız da devam ediyor. Büyük emeklerle yetişen sağlık personelimizi hak ettiği ve elimizden gelenin en iyisiyle buluşturmak için düzenlemelerin tamamını yakından izliyor ve netice alacağımızı görüyorum.
Uzmanlık asistanlarının çalışma koşulları ile ilgili başlattığımız çalışmanın yanında eğitimlerini de düzenleyen yeni ve geniş kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Konuyu tüm yönleri ile ele alıyoruz. Tüm tarafların fikrine, tecrübesine ve görüşüne müracaat edeceğiz. Çoğulcu bir yaklaşımla ele alınacak her konuda ortak akla katkı sunacak her katkıyı son derece değerli görüyorum. Daha iyi eğitim alan ve daha iyi koşullarda çalışan Uzmanlık öğrencilerinin gelişmişlik seviyemizin önemli ölçülerinden biri olacağını düşünüyorum. Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.
Ülkemizin gururu yerli aşımız Turkovac’ın seri üretime geçmesi için halen gönüllülere ihtiyacı var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası iki doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımız hatırlatma dozu için gönüllü olmak üzere en yakın şehir hastanemize müracaat edebilir, enabiz.saglik.gov.tr adresinden ya da e-nabız mobil uygulamasından gönüllü olabilirler. Gönüllü olun, kendi aşımızın sahibi olalım.
Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları sıralamak gerekirse:

1.mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."
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