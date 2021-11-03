https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-ozer-okullari-kapali-tutma-luksumuz-yok-1050459562.html

Bakan Özer: Okulları kapalı tutma lüksümüz yok

Bakan Özer: Okulları kapalı tutma lüksümüz yok

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulları kapalı tutma... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T23:23+0300

2021-11-03T23:23+0300

2021-11-03T23:37+0300

mahmut özer

türkiye

eğitim

okul

koronavirüs

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki son durumu değerlendirdi. CNN Türk yayınına katılan Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şu şekilde;'Şu an bütün sınıfları kapalı bir tane okulumuz yok'Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık kalacak. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıyor, bazı sınıflar kapatılıyor. Şu anda 3 derslik okulumuz da var; 40 derslik okulda var. Şu an bütün sınıfları kapalı bir tane okulumuz yok. 850 bin sınıfımız var, 1721 sınıfımız kapalı. Yarın bu sınıflardan açılanlar olacak."

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mahmut özer, eğitim, okul, koronavirüs