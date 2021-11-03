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Bakan Özer: Okulları kapalı tutma lüksümüz yok
23:23 03.11.2021 (güncellendi: 23:37 03.11.2021)
© AA Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
© AA
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulları kapalı tutma lüksümüz yok" dedi ve sistemin kendi kendini kapatana kadar okulların açık kalacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki son durumu değerlendirdi. CNN Türk yayınına katılan Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şu şekilde;
"Okullar sadece öğrenme alanları değildir. Çok sayıda bilişsel sayıda geliştiği bir ortamdır. 1,5 yıllık bir ara verdik. Dünya önceden hiç hazırlık yapmadığı bir döneme girdi. Öğretmenlerimiz hiç dijital tecrübeleri olmadan çok önemli emekler verdi. Okulların kapanması eğitimde fırsat eşitsizliğinin en büyük nedenlerinden biridir.
Dünya ülkeleri okulları açık tutmayı hedef koyuyorlar. Okullar aynı zamanda bilişsel olmayan becerilerin de geliştiği ortam. Okullara sadece eğitim yeri olarak bakmamak gerek. Türkiye'nin koronavirüs sürecinde normalleşebilmesi için eğitim ortamlarının normalleşebilmesi gerekiyordu.
Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu.
Okulları kapatma lüksümüz yok" diye 6 Kasım'da vurgulamıştım. Sonra dedim ki; okullar ilk açılması ve en son kapatılması yerlerdir.
Sağlık Bakanlığı ile bu süreci birlikte yürütüyoruz. Öncelikle sağlık bakanlığı okulların açık olmasıyla bize bir rehber hazırladı. Aynı zamanda okulların temizliğiyle alakalı. Eski dönemlere göre bütçemizi 10 katı artırdık. Okulların temizlik, maske ihtiyaçlarını karşıladık. O paranın hala bir kısmını kullanmadı.
'Şu an bütün sınıfları kapalı bir tane okulumuz yok'
Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık kalacak. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıyor, bazı sınıflar kapatılıyor. Şu anda 3 derslik okulumuz da var; 40 derslik okulda var. Şu an bütün sınıfları kapalı bir tane okulumuz yok. 850 bin sınıfımız var, 1721 sınıfımız kapalı. Yarın bu sınıflardan açılanlar olacak."