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Bakan Özer: Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir
Bakan Özer: Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Özer, “Tüm öğretmenlerimizin okul öncesinden, alan... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T00:17+0300
2021-11-03T00:17+0300
türkiye
okul
mahmut özer
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin eğitimine ilişkin olarak, “Bir eğitim sisteminin performansına belirleyen en önemli insan kaynağıdır. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır. Öğretmene yapılan yatırım eğitim sisteminin kalitesine yapılan yatırımdır. 5 yılın altında deneyimi olan bir öğretmenle 20 yılın üzerinde deneyimli olan bir öğretmenin arasında öğrencimizin akademik başarısına etkisi açısından ciddi farklılıklar olduğunu biliyoruz. Okullar arasında başarı farkını azaltmak için öğretmenlerimizin nitelikleri arasındaki farkları azaltmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Bunun için tüm öğretmenlerimizin okul öncesinden, alan, sınıf öğretmenlerine kadar öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini, liderlik eğitimi ile ilgili her türlü desteği vereceğiz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri ile ilgili ağırlığı da büyük oranda yeni eğitim sistemine katılan öğretmenlerimize vereceğiz” diye konuştu.Özer, birinci önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğuna işaret ederek, “Yüz yüze eğitime devam etmek için iki aydan beri çırpınıyoruz. Eğitim ortamı sadece öğrenme yapılan yerler değildir. Eğitim ortamı öğrenmenin yanında psikososyal gelişimin olduğu, kültür, sanat, spor aktivitelerinin olduğu, kişisel gelişimlerin sağlandığı mekanlardır. Yüz yüze eğitimden uzaklaşmak bu imkanlar kim için önemliyse, en fazla mağduriyeti o kesim için oluşturmuştur. Bugün 850 bin dersliğimiz var. Bugün itibariyle bin 496 sınıf kapalı. Binde 2. Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.
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okul, mahmut özer

Bakan Özer: Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir

00:17 03.11.2021
© AA Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Özer, “Tüm öğretmenlerimizin okul öncesinden, alan, sınıf öğretmenlerine kadar öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini, liderlik eğitimi ile ilgili her türlü desteği vereceğiz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin eğitimine ilişkin olarak, “Bir eğitim sisteminin performansına belirleyen en önemli insan kaynağıdır. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır. Öğretmene yapılan yatırım eğitim sisteminin kalitesine yapılan yatırımdır. 5 yılın altında deneyimi olan bir öğretmenle 20 yılın üzerinde deneyimli olan bir öğretmenin arasında öğrencimizin akademik başarısına etkisi açısından ciddi farklılıklar olduğunu biliyoruz. Okullar arasında başarı farkını azaltmak için öğretmenlerimizin nitelikleri arasındaki farkları azaltmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Bunun için tüm öğretmenlerimizin okul öncesinden, alan, sınıf öğretmenlerine kadar öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini, liderlik eğitimi ile ilgili her türlü desteği vereceğiz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri ile ilgili ağırlığı da büyük oranda yeni eğitim sistemine katılan öğretmenlerimize vereceğiz” diye konuştu.

Özer, birinci önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğuna işaret ederek, “Yüz yüze eğitime devam etmek için iki aydan beri çırpınıyoruz. Eğitim ortamı sadece öğrenme yapılan yerler değildir. Eğitim ortamı öğrenmenin yanında psikososyal gelişimin olduğu, kültür, sanat, spor aktivitelerinin olduğu, kişisel gelişimlerin sağlandığı mekanlardır. Yüz yüze eğitimden uzaklaşmak bu imkanlar kim için önemliyse, en fazla mağduriyeti o kesim için oluşturmuştur. Bugün 850 bin dersliğimiz var. Bugün itibariyle bin 496 sınıf kapalı. Binde 2. Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.
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