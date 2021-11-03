https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-ozer-okullarin-kapanmasi-gibi-bir-durum-soz-konusu-degildir-1050424446.html

Bakan Özer: Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir

Bakan Özer: Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Özer, “Tüm öğretmenlerimizin okul öncesinden, alan... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T00:17+0300

2021-11-03T00:17+0300

2021-11-03T00:17+0300

türkiye

okul

mahmut özer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_80438af4fa594dfa1b47f9257cd9ef98.jpg

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin eğitimine ilişkin olarak, “Bir eğitim sisteminin performansına belirleyen en önemli insan kaynağıdır. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır. Öğretmene yapılan yatırım eğitim sisteminin kalitesine yapılan yatırımdır. 5 yılın altında deneyimi olan bir öğretmenle 20 yılın üzerinde deneyimli olan bir öğretmenin arasında öğrencimizin akademik başarısına etkisi açısından ciddi farklılıklar olduğunu biliyoruz. Okullar arasında başarı farkını azaltmak için öğretmenlerimizin nitelikleri arasındaki farkları azaltmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Bunun için tüm öğretmenlerimizin okul öncesinden, alan, sınıf öğretmenlerine kadar öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini, liderlik eğitimi ile ilgili her türlü desteği vereceğiz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri ile ilgili ağırlığı da büyük oranda yeni eğitim sistemine katılan öğretmenlerimize vereceğiz” diye konuştu.Özer, birinci önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğuna işaret ederek, “Yüz yüze eğitime devam etmek için iki aydan beri çırpınıyoruz. Eğitim ortamı sadece öğrenme yapılan yerler değildir. Eğitim ortamı öğrenmenin yanında psikososyal gelişimin olduğu, kültür, sanat, spor aktivitelerinin olduğu, kişisel gelişimlerin sağlandığı mekanlardır. Yüz yüze eğitimden uzaklaşmak bu imkanlar kim için önemliyse, en fazla mağduriyeti o kesim için oluşturmuştur. Bugün 850 bin dersliğimiz var. Bugün itibariyle bin 496 sınıf kapalı. Binde 2. Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

okul, mahmut özer