https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-varank-kovid-19-ilaclarinda-faz-2-calismalari-suruyor-1050432940.html

Bakan Varank: Kovid-19 ilaçlarında acil kullanım izni aşamasına yakın zamanda gelmeyi planlıyoruz

Bakan Varank: Kovid-19 ilaçlarında acil kullanım izni aşamasına yakın zamanda gelmeyi planlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında faz-2 klinik çalışmaların sürdüğünü... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T11:16+0300

2021-11-03T11:16+0300

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türkiye

mustafa varank

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koronavirüs

koronavirüs ilacı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.COVID-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında faz-2 klinik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Varank, Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planladıklarını söyledi.Varank, "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Sıvı yakıtlı RAMJET Projesi'nde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir RAMJET motoru prototipini ortaya çıkaracağız." dedi.Varank, TOGG için bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırımın tamamlandığını ve yıl sonuna kadar 1 milyar TL daha yatırım yapılacağını söyledi.

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mustafa varank, togg, koronavirüs, koronavirüs ilacı