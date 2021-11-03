Bakan Yardımcısı Büyükdede: Doğalgaza gelen zammı tekrar masaya yatıracağız

"Bizim üzerimize düşen en önemli görevlerden birisi de şu anda bulunmuş olan kendi gaz tesislerimizin hızla devreye girmesini sağlayabilmek. Bunun için de Filyos'ta çok büyük bir alanda BOTAŞ'a yatırımlar yapmaktayız. Aşağı yukarı 3 milyon metrekare bir alanda çok büyük bir tesisi şu anda devreye almaya çalışıyoruz. Normalde 2023'te hedeflediğimiz bu yapıyı daha erkene alma gayreti içindeyiz. Bütün dünyada bir zam dalgası var. Bu zam dalgasından biz de şüphesiz ki etkileniyoruz. Ama olabildiğince hızlı bir şekilde yerli gazımıza ulaşmamız gerekiyor. Bir de Tuz Gölü'nün altında olduğu gibi doğrudan depolama alanlarımızı optimum ve verimli kullanmamız gerekiyor. Bu konuda bakanlığımızda kurulacak bir koordinasyonla bu konuyu tekrar bir daha masaya yatırıp neler yapılabilirliğini birlikte çözmeye gayret edeceğiz."