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https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-yardimcisi-buyukdede-dogalgaza-gelen-zammi-tekrar-masaya-yatiracagiz-1050424878.html
Bakan Yardımcısı Büyükdede: Doğalgaza gelen zammı tekrar masaya yatıracağız
Bakan Yardımcısı Büyükdede: Doğalgaza gelen zammı tekrar masaya yatıracağız
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Dün gelen doğalgaz zammı dolayısıyla sektörümüz bu konuyla ilgili olarak bir hassasiyet göstermektedir... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T00:41+0300
2021-11-03T00:41+0300
ekonomi
doğalgaz
hasan büyükdede
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Alanında Avrupa'nın en büyük ikinci fuarı olma özelliği taşıyan Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA İstanbul) kapılarını ziyaretçilerine açtı.Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TIMDER) ve İstanbul Fuarcılık tarafından CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı gerçekleştirildi.Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, seramik sektörünün oluşturduğu katma değer açısından yüzde 82 yerlilikle ülke ekonomisi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.Büyükdede, ihracat yaparken ithalat bağımlılığı en düşük olan sektörlerden seramiğin kaplamadan sağlık gereçlerine, mutfaktan banyo duvarına, izolasyondan cephe giydirmesine ve tesisat malzemelerine kadar çok fazla malzeme grubunu bünyesinde barındırdığını anlattı.Seramikte 1950'li yıllarda başlayan üretimde yaşanan ilerlemeden bahseden Büyükdede, seramikte ulaşılan başarının bu alanda kullanılan makinelerin üretiminde yakalanamadığını, bu konuya da eğilinmesi gerektiğini ifade etti.Büyükdede, sektörün büyüklüğüne ilişkin bilgiler paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Yardımcısı Büyükdede, fuar açılışında konuşan sektör temsilcilerinin sanayi üretiminde kullanılan doğalgaza yapılan zamma yönelik endişelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:Büyükdede, şu anda BOTAŞ'ın zararına dağıtım yaptığını belirterek, şu bilgileri verdi:
https://tr.sputniknews.com/20211101/dogalgaz-sanayi-tarifesine-yuzde-49-zam-yapildi-1050356688.html
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doğalgaz, hasan büyükdede

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Doğalgaza gelen zammı tekrar masaya yatıracağız

00:41 03.11.2021
© AAHasan Büyükdede
Hasan Büyükdede - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Dün gelen doğalgaz zammı dolayısıyla sektörümüz bu konuyla ilgili olarak bir hassasiyet göstermektedir haklı olarak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konunun tekrar masaya yatırılmasını sağlamaya gayret edeceğiz" dedi.
Alanında Avrupa'nın en büyük ikinci fuarı olma özelliği taşıyan Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA İstanbul) kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TIMDER) ve İstanbul Fuarcılık tarafından CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, seramik sektörünün oluşturduğu katma değer açısından yüzde 82 yerlilikle ülke ekonomisi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.
Büyükdede, ihracat yaparken ithalat bağımlılığı en düşük olan sektörlerden seramiğin kaplamadan sağlık gereçlerine, mutfaktan banyo duvarına, izolasyondan cephe giydirmesine ve tesisat malzemelerine kadar çok fazla malzeme grubunu bünyesinde barındırdığını anlattı.
Seramikte 1950'li yıllarda başlayan üretimde yaşanan ilerlemeden bahseden Büyükdede, seramikte ulaşılan başarının bu alanda kullanılan makinelerin üretiminde yakalanamadığını, bu konuya da eğilinmesi gerektiğini ifade etti.
Büyükdede, sektörün büyüklüğüne ilişkin bilgiler paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk seramik sektörü yaklaşık 2 milyar dolar işlem hacmi ve 1 milyar doları aşkın ihracatıyla Türkiye'nin önemli endüstrileri arasında yer alıyor. Seramik sektörü ülke ekonomisine 40 bin doğrudan 330 bin de dolaylı istihdam sağlayabilmektedir. Seramik kaplama malzemelerini üreten firmalarımız 113 ülkeye, sağlık gereci üreten firmalarımız ise 95 ülkeye ürünlerini ihraç etmekte, giderek büyüyen üretim kapasitesi modern teknoloji yatırımları ve yüksek kalite avantajları sayesinde Türk seramik sektörünün dünya pazarlarındaki rekabet gücü de artmaktadır."
Bakan Yardımcısı Büyükdede, fuar açılışında konuşan sektör temsilcilerinin sanayi üretiminde kullanılan doğalgaza yapılan zamma yönelik endişelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dün gelen doğalgaz zammı dolayısıyla sektörümüz bu konuyla ilgili olarak bir hassasiyet göstermektedir haklı olarak. Dün geceden beri Zeynep Bodur (İSO Meclis Başkanı) ile çeşitli yazışmalar yaptık ve kendisi konuyla ilgili görüşlerini iletti. Aynı zamanda sektördeki arkadaşlarımız doğalgaz zammı konusunda fikirlerini beyan etmişlerdir. Bu konuyla ilgili bakanlık olarak biz burada eğer uygulama tekniğinde bir yanlışlık varsa, uygulama yapısında bir değişiklik arz ediliyorsa bu konuyla ilgili olarak taraflarla bakanlığımız nezdinde bir görüşmeyi koordine edeceğim. Bir program yapıp özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konunun tekrar masaya yatırılmasını sağlamaya gayret edeceğiz.

Büyükdede, şu anda BOTAŞ'ın zararına dağıtım yaptığını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Bizim üzerimize düşen en önemli görevlerden birisi de şu anda bulunmuş olan kendi gaz tesislerimizin hızla devreye girmesini sağlayabilmek. Bunun için de Filyos'ta çok büyük bir alanda BOTAŞ'a yatırımlar yapmaktayız. Aşağı yukarı 3 milyon metrekare bir alanda çok büyük bir tesisi şu anda devreye almaya çalışıyoruz. Normalde 2023'te hedeflediğimiz bu yapıyı daha erkene alma gayreti içindeyiz. Bütün dünyada bir zam dalgası var. Bu zam dalgasından biz de şüphesiz ki etkileniyoruz. Ama olabildiğince hızlı bir şekilde yerli gazımıza ulaşmamız gerekiyor. Bir de Tuz Gölü'nün altında olduğu gibi doğrudan depolama alanlarımızı optimum ve verimli kullanmamız gerekiyor. Bu konuda bakanlığımızda kurulacak bir koordinasyonla bu konuyu tekrar bir daha masaya yatırıp neler yapılabilirliğini birlikte çözmeye gayret edeceğiz."
Doğalgaz faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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