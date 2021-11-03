Belarus, Batı ülkelerinin yaptırımlarla yol açtıkları zararı mahkemeye taşıyacak

Minsk yönetimi, Mayıs ayında Belarus topraklarında yaşanan Ryanair uçağı vakası gerekçe gösterilerek Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımları yargıya taşımaya hazırlanıyor.



Minsk'te basın toplantısı düzenleyen Sikorskiy, "Belaruslu havayolu şirketlerinin AB topraklarının etrafından dolaşmasından doğan zararlar ile Avrupalı partnerlerimizin düşüncesizce eylemleri kapsamında oluşan kar kaybı hesaplanıyor. Uygun zamanda uygun davaları açacağız" dedi.



Sikorskiy, Belarus devletine ait havayolu şirketi Belavia'nın Avrupa'daki havaalanlarında hizmet vermesinin yasaklandığını, Avrupalı şirketlere Belarus topraklarının etrafını dolaşmalarının ısrarla tavsiye edildiğini ve Belarus hava sahasının kullanımının yasaklandığını kaydetti.



Belaruslu yetkili, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Ryanair vakasıyla ilgili raporunun Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Dairesi'ne ulaşmadığına da dikkat çekti.



Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolculu uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Başkent Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan, Belarus’ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu Roman Protaseviç ve ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.



ABD, AB, İngiltere ve Kanada, bu olay nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulamıştı.