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Belçika ordusundaki aşırı sağcılara operasyon düzenlendi
Belçika ordusundaki aşırı sağcılara operasyon düzenlendi
Belçika'da ordudaki aşırı sağcı unsurları ortaya çıkarmak amacıyla bazı özel mülk ve askeri üslere baskın düzenledi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T19:21+0300
2021-11-03T19:21+0300
belçika
operasyon
askeri üs
aşırı sağcı
terör saldırısı
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Belçika basınına göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan olmazken, birçok cep telefonu ve bilgisayara el konuldu.Söz konusu cihazlarda kişileri şiddet eylemlerine teşvik eden mesajlaşmalar olup olmadığına bakılacak.Belçika'da tehdit analizi yapan devlet kurumu OCAD'ın temmuz ayındaki raporunda 'aşırı sağcı' ideolojinin ve hareketlerin zemin kazandığı ve giderek 'alarm verici seviyede' ciddi tehdide dönüştüğü bildirilmişti.Aşırı sağcı tehdidin, mayıs ayında asker Jürgen Conings'in birliğindeki ağır silahları çalarak ortadan kaybolmasından sonra iyice görünür olduğuna dikkat çekilmişti.Terör saldırısı düzenleyeceği tehdidiyle birliğinden firar eden Conings, bir ay süren aramaların sonunda ölü bulunmuş, bunun ardından Conings'e destek veren sosyal medya paylaşımlarında da artış görülmüştü.
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belçika, operasyon, askeri üs, aşırı sağcı, terör saldırısı

Belçika ordusundaki aşırı sağcılara operasyon düzenlendi

19:21 03.11.2021
© AFP 2021 / PINO MISURACAbelçika ordusu
belçika ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / PINO MISURACA
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Belçika'da ordudaki aşırı sağcı unsurları ortaya çıkarmak amacıyla bazı özel mülk ve askeri üslere baskın düzenledi.
Belçika basınına göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan olmazken, birçok cep telefonu ve bilgisayara el konuldu.
Söz konusu cihazlarda kişileri şiddet eylemlerine teşvik eden mesajlaşmalar olup olmadığına bakılacak.
Belçika'da tehdit analizi yapan devlet kurumu OCAD'ın temmuz ayındaki raporunda 'aşırı sağcı' ideolojinin ve hareketlerin zemin kazandığı ve giderek 'alarm verici seviyede' ciddi tehdide dönüştüğü bildirilmişti.
Aşırı sağcı tehdidin, mayıs ayında asker Jürgen Conings'in birliğindeki ağır silahları çalarak ortadan kaybolmasından sonra iyice görünür olduğuna dikkat çekilmişti.

Terör saldırısı düzenleyeceği tehdidiyle birliğinden firar eden Conings, bir ay süren aramaların sonunda ölü bulunmuş, bunun ardından Conings'e destek veren sosyal medya paylaşımlarında da artış görülmüştü.
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