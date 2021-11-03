https://tr.sputniknews.com/20211103/belcika-ordusundaki-asiri-sagcilara-operasyon-duzenlendi-1050454855.html

Belçika ordusundaki aşırı sağcılara operasyon düzenlendi

Belçika ordusundaki aşırı sağcılara operasyon düzenlendi

Belçika'da ordudaki aşırı sağcı unsurları ortaya çıkarmak amacıyla bazı özel mülk ve askeri üslere baskın düzenledi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T19:21+0300

2021-11-03T19:21+0300

2021-11-03T19:21+0300

belçika

operasyon

askeri üs

aşırı sağcı

terör saldırısı

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Belçika basınına göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan olmazken, birçok cep telefonu ve bilgisayara el konuldu.Söz konusu cihazlarda kişileri şiddet eylemlerine teşvik eden mesajlaşmalar olup olmadığına bakılacak.Belçika'da tehdit analizi yapan devlet kurumu OCAD'ın temmuz ayındaki raporunda 'aşırı sağcı' ideolojinin ve hareketlerin zemin kazandığı ve giderek 'alarm verici seviyede' ciddi tehdide dönüştüğü bildirilmişti.Aşırı sağcı tehdidin, mayıs ayında asker Jürgen Conings'in birliğindeki ağır silahları çalarak ortadan kaybolmasından sonra iyice görünür olduğuna dikkat çekilmişti.Terör saldırısı düzenleyeceği tehdidiyle birliğinden firar eden Conings, bir ay süren aramaların sonunda ölü bulunmuş, bunun ardından Conings'e destek veren sosyal medya paylaşımlarında da artış görülmüştü.

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belçika, operasyon, askeri üs, aşırı sağcı, terör saldırısı