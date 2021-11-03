Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211103/beykozda-motosiklet-surucusu-carptigi-aracin-caminda-asili-kaldi-1050439437.html
Beykoz'da motosiklet sürücüsü, çarptığı aracın camında asılı kaldı
Beykoz'da motosiklet sürücüsü, çarptığı aracın camında asılı kaldı
Beykoz'da motosikletli sürücü, yolda bir anda dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Motosikletli, çarpmanın etkisiyle otomobilin camından içeri girdi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:36+0300
2021-11-03T13:36+0300
yaşam
istanbul
trafik kazası
araba
kaza
motosiklet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050439269_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_4cac16f0ddd4153215450a3a3fd7acf5.png
İstanbul'un Beykoz ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz, caddede aracıyla dönüş yapmak için hamle yaptı. Bu sırada yolda ilerleyen Mehmet Akyüz'ün kullandığı motosiklet, duramayarak hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Akyüz, aracın camından içeri girdi. Kazayı görenler motosikletlinin yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı motosikletinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.'Camda asılı kaldı'Kazayı görerek yardıma giden Hüseyin Deniz, "Araç buradan dönüş yapmaya çalışıyordu. Sinyalini verdi, motosiklet sürücüsünü görmedi. Bayağı mesafe vardı. Motosikletin de hızı vardı, duramadı. Çarpmanın şiddetiyle kafası cama sıkıştı. İndirdik, ilk müdahaleyi yaptık. Kafasında ve kolunda yara vardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Kazayı gören Muhammet Lenk ise "Motosiklet direk araca çarptı. Motorcu arkadaşın kafası camdaydı. Arkadaşımla birlikte kafasını camdan çıkardık, yere yatırdık. Camda asılıydı. İlk yardım bilen bir kişi müdahale etti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211101/300-kilometre-hiza-ulasan-motosiklet-surucusu-bariyerlere-carpti-1050367518.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050439269_150:0:1101:713_1920x0_80_0_0_daa0f3ea9e609670439ab21204c6d859.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, trafik kazası, araba, kaza, motosiklet

Beykoz'da motosiklet sürücüsü, çarptığı aracın camında asılı kaldı

13:36 03.11.2021
© DHABeykoz'da motosiklet kazası
Beykoz'da motosiklet kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© DHA
Abone ol
Beykoz'da motosikletli sürücü, yolda bir anda dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Motosikletli, çarpmanın etkisiyle otomobilin camından içeri girdi.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz, caddede aracıyla dönüş yapmak için hamle yaptı.
Bu sırada yolda ilerleyen Mehmet Akyüz'ün kullandığı motosiklet, duramayarak hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Akyüz, aracın camından içeri girdi.
Kazayı görenler motosikletlinin yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı motosikletinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

'Camda asılı kaldı'

Kazayı görerek yardıma giden Hüseyin Deniz, "Araç buradan dönüş yapmaya çalışıyordu. Sinyalini verdi, motosiklet sürücüsünü görmedi. Bayağı mesafe vardı. Motosikletin de hızı vardı, duramadı. Çarpmanın şiddetiyle kafası cama sıkıştı. İndirdik, ilk müdahaleyi yaptık. Kafasında ve kolunda yara vardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Kazayı gören Muhammet Lenk ise "Motosiklet direk araca çarptı. Motorcu arkadaşın kafası camdaydı. Arkadaşımla birlikte kafasını camdan çıkardık, yere yatırdık. Camda asılıydı. İlk yardım bilen bir kişi müdahale etti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.
300 kilometre hızla bariyere çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
TÜRKİYE
300 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı
1 Kasım, 13:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:38CHP Sözcüsü Öztrak: TÜİK’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip geçiyor
14:31Enerjisa CEO'su Pınar: Şebeke yatırımlarımız 2021 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda yüzde 60 arttı
14:18EGM: Cumhurbaşkanını kastederek 'ölmüş' etiketiyle paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatıldı
14:16Ekimde fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası, en çok düşen limon oldu
14:15Narışkin ve ilk Rusya ziyaretini yapan CIA Direktörü Burns uluslararası terörle mücadeleyi konuştu
14:15İtalya'da 47 yıldır park halinde duran otomobil, turistik cazibe merkezi oldu
14:12Narışkin ve ilk Rusya ziyaretini yapan CIA Direktörü Burns uluslararası terörle mücadeleyi konuştu
14:09Afganistan'ın Kunduz kentinde patlama: 6 ölü, 7 yaralı
14:03AYM'den Fatih Altaylı'ya telefon
14:01The Lancet, Sputnik Light aşısının etkinliğiyle ilgili makale yayınladı
13:59Yeni aşı migren ataklarına son verdi
13:58THY, günlük sefer sayısıyla Avrupa’da 2. sırada
13:53İklim Zirvesi'nde ilginç hadise: Çıplak bir adam, Biden'ın konvoyunun fotoğraflarını çekti
13:44Bakan Karaismailoğlu: 2021'de KGM'ye 352 makine ve ekipman kazandırdık
13:36Beykoz'da motosiklet sürücüsü, çarptığı aracın camında asılı kaldı
13:33Kurtulmuş: AK Parti birinci olmaya devam ediyor, CHP’nin oyu yukarı çıkmıyor
13:30Akdeniz'de ilk: Smyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda 'sanatçı tuvaleti' bulundu
13:26Chris Paul, NBA tarihinin en çok asist yapan üçüncü oyuncusu oldu
13:24Avustralya rahat bir nefes aldı: 18 gündür kayıp küçük kızı bulan polisler sevinçten ağladı
13:23Lavrov ve Bayramov, Türkiye'nin de olduğu 3+3 müzakere formatını istişare etti