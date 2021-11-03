https://tr.sputniknews.com/20211103/beykozda-motosiklet-surucusu-carptigi-aracin-caminda-asili-kaldi-1050439437.html
Beykoz'da motosiklet sürücüsü, çarptığı aracın camında asılı kaldı
Beykoz'da motosiklet sürücüsü, çarptığı aracın camında asılı kaldı
Beykoz'da motosikletli sürücü, yolda bir anda dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Motosikletli, çarpmanın etkisiyle otomobilin camından içeri girdi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:36+0300
2021-11-03T13:36+0300
2021-11-03T13:36+0300
yaşam
istanbul
trafik kazası
araba
kaza
motosiklet
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz, caddede aracıyla dönüş yapmak için hamle yaptı. Bu sırada yolda ilerleyen Mehmet Akyüz'ün kullandığı motosiklet, duramayarak hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Akyüz, aracın camından içeri girdi. Kazayı görenler motosikletlinin yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı motosikletinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.'Camda asılı kaldı'Kazayı görerek yardıma giden Hüseyin Deniz, "Araç buradan dönüş yapmaya çalışıyordu. Sinyalini verdi, motosiklet sürücüsünü görmedi. Bayağı mesafe vardı. Motosikletin de hızı vardı, duramadı. Çarpmanın şiddetiyle kafası cama sıkıştı. İndirdik, ilk müdahaleyi yaptık. Kafasında ve kolunda yara vardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Kazayı gören Muhammet Lenk ise "Motosiklet direk araca çarptı. Motorcu arkadaşın kafası camdaydı. Arkadaşımla birlikte kafasını camdan çıkardık, yere yatırdık. Camda asılıydı. İlk yardım bilen bir kişi müdahale etti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211101/300-kilometre-hiza-ulasan-motosiklet-surucusu-bariyerlere-carpti-1050367518.html
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istanbul, trafik kazası, araba, kaza, motosiklet
Beykoz'da motosiklet sürücüsü, çarptığı aracın camında asılı kaldı
Beykoz'da motosikletli sürücü, yolda bir anda dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Motosikletli, çarpmanın etkisiyle otomobilin camından içeri girdi.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz, caddede aracıyla dönüş yapmak için hamle yaptı.
Bu sırada yolda ilerleyen Mehmet Akyüz'ün kullandığı motosiklet, duramayarak hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Akyüz, aracın camından içeri girdi.
Kazayı görenler motosikletlinin yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli
ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı motosikletinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
'Camda asılı kaldı'
Kazayı görerek yardıma giden Hüseyin Deniz, "Araç buradan dönüş yapmaya çalışıyordu. Sinyalini verdi, motosiklet sürücüsünü görmedi. Bayağı mesafe vardı. Motosikletin de hızı vardı, duramadı. Çarpmanın şiddetiyle kafası cama sıkıştı. İndirdik, ilk müdahaleyi yaptık. Kafasında ve kolunda yara vardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Kazayı gören Muhammet Lenk ise "Motosiklet direk araca çarptı. Motorcu arkadaşın kafası camdaydı. Arkadaşımla birlikte kafasını camdan çıkardık, yere yatırdık. Camda asılıydı. İlk yardım bilen bir kişi müdahale etti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.