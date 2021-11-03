https://tr.sputniknews.com/20211103/bidenin-elestirisi-sorulan-peskov-rusyada-tundra-sahiden-yaniyor-abd-ve-turkiye-de-yaniyor-1050443756.html
Biden'ın eleştirisi sorulan Peskov: Rusya'da tundra sahiden yanıyor, ABD ve Türkiye'de de yanıyor
Biden'ın eleştirisi sorulan Peskov: Rusya'da tundra sahiden yanıyor, ABD ve Türkiye'de de yanıyor
Kremlin, ABD Başkanı Biden’in, ‘Rusya’nın iklim değişikliğini yeterince ciddiye almadığı’ şeklindeki eleştirisini reddetti. Biden’ın, ‘Rusya’daki tundraların... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T14:59+0300
2021-11-03T14:59+0300
2021-11-03T16:07+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kremlin
dmitriy peskov
joe biden
orman yangını
iklim değişikliği
glasgow
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ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) doğrudan katılmamasını eleştirmesi ve Moskova'nın iklim değişikliğine ilişkin konulara liderlik etmediğini iddia etmesi, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.Peskov soruya "Buna katılmıyoruz" yanıtını vererek, "Glasgow'daki konferansın önemini kesinlikle yadsımıyoruz. Fakat Rusya'nın iklim konusundaki eylemleri tutarlı ve üstünde ciddi biçimde düşünülmüş eylemlerdir" ifadelerini kullandı.Peskov, Biden'ın, kutba yakın bölgelerindeki bitki örtüsüne atıfla, "(Putin'in) tundrası yanıyor, kelimenin gerçek manasıyla tundra yanıyor. Çok ciddi iklim sorunları var, fakat bir şeyler yapma konusunda sessiz" ifadelerine de yanıt verdi. İklim değişikliğinin etkilerinin farkında olduklarını söyleyen Peskov, Kuzey Kutup Bölgesi'nde buzların erimekte olduğunu anımsattı ve Rusya'nın pek çok ülkeye kıyasla çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.'Bu yangınlar, iklim değişikliğinin karşı karşıya olduğumuz sonuçlarından biri'Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tundra gerçekten de yanıyor. Fakat unutmayalım ki Kaliforniya ve Türkiye’de de ormanlar yanıyor, başka yerlerde de ormanlar yanıyor. Bu yangınlar, iklim değişikliğinin karşı karşıya olduğumuz sonuçlarından biri" dedi.Diğer yandan Peskov, Rusya'nın iklim değişikliğini yavaşlatma konusunda 'oldukça sorumlu davrandığını, karbondioksit salınım oranlarını azaltmak ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için uzun vadeli planlar benimsediğini' de sözlerine ekledi.'Putin, Biden'a iklim konusunda neler yapıyor olduğumuzu anlatacak'Ayıca ABD Başkanı'nın söz konusu eleştirilerini, bu planlardan haberdar olmadığı ihtimaliyle açıklayan Peskov, "Bir araya geldiklerinde, Devlet Başkanı Putin iklim konusunda neler yapıyor olduğumuzu Başkan Biden’a anlatabilecek" diye konuştu.Dün İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı'nda Rusya, Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ve Devlet Başkanı Danışmanı Ruslan Edelgeriyev tarafından temsil edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211102/bm-iklim-zirvesinde-liderler-az-maliyetli-temiz-enerji-planini-acikladi-1050418210.html
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Biden'ın eleştirisi sorulan Peskov: Rusya'da tundra sahiden yanıyor, ABD ve Türkiye'de de yanıyor
14:59 03.11.2021 (güncellendi: 16:07 03.11.2021)
Kremlin, ABD Başkanı Biden’in, ‘Rusya’nın iklim değişikliğini yeterince ciddiye almadığı’ şeklindeki eleştirisini reddetti. Biden’ın, ‘Rusya’daki tundraların yandığı fakat Devlet Başkanı Putin’in bunu önemsemediği’ yönündeki savı karşısında Kremlin Sözcüsü Peskov, “Tundra gerçekten yanıyor, ancak Kaliforniya ve Türkiye’de de ormanlar yanıyor” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı
'na (COP26) doğrudan katılmamasını eleştirmesi ve Moskova'nın iklim değişikliğine ilişkin konulara liderlik etmediğini iddia etmesi, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.
Peskov soruya "Buna katılmıyoruz" yanıtını vererek, "Glasgow'daki konferansın önemini kesinlikle yadsımıyoruz. Fakat Rusya'nın iklim konusundaki eylemleri tutarlı ve üstünde ciddi biçimde düşünülmüş eylemlerdir" ifadelerini kullandı.
Peskov, Biden'ın, kutba yakın bölgelerindeki bitki örtüsüne atıfla, "(Putin'in) tundrası yanıyor, kelimenin gerçek manasıyla tundra yanıyor. Çok ciddi iklim sorunları var, fakat bir şeyler yapma konusunda sessiz" ifadelerine de yanıt verdi. İklim değişikliğinin etkilerinin farkında olduklarını söyleyen Peskov, Kuzey Kutup Bölgesi'nde buzların erimekte olduğunu anımsattı ve Rusya'nın pek çok ülkeye kıyasla çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
'Bu yangınlar, iklim değişikliğinin karşı karşıya olduğumuz sonuçlarından biri'
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tundra gerçekten de yanıyor. Fakat unutmayalım ki Kaliforniya ve Türkiye’de de ormanlar yanıyor, başka yerlerde de ormanlar yanıyor. Bu yangınlar, iklim değişikliğinin karşı karşıya olduğumuz sonuçlarından biri" dedi.
Diğer yandan Peskov, Rusya'nın iklim değişikliğini yavaşlatma konusunda 'oldukça sorumlu davrandığını, karbondioksit salınım oranlarını azaltmak ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için uzun vadeli planlar benimsediğini' de sözlerine ekledi.
'Putin, Biden'a iklim konusunda neler yapıyor olduğumuzu anlatacak'
Ayıca ABD Başkanı'nın söz konusu eleştirilerini, bu planlardan haberdar olmadığı ihtimaliyle açıklayan Peskov, "Bir araya geldiklerinde, Devlet Başkanı Putin iklim konusunda neler yapıyor olduğumuzu Başkan Biden’a anlatabilecek" diye konuştu.
Dün İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı'nda Rusya, Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ve Devlet Başkanı Danışmanı Ruslan Edelgeriyev tarafından temsil edilmişti.