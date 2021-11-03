Bilim Kurulu bugün toplanıyor: 3. doz aşı için karar günü

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.Salgındaki son gelişmelerin değerlendirileceği Bilim Kurulu'nun ana gündemi Pfizer-BioNTech aşısında 3. doz olacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. dozla ilgili kararın bugünkü toplantıda verileceğini duyurmuştu.
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.30'da toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor. BioNTech aşısında 3. dozun uygulanmasına ilişkin karar da kurulda görüşülecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Salgındaki son gelişmelerin değerlendirileceği Bilim Kurulu'nun ana gündemi Pfizer-BioNTech aşısında 3. doz olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. dozla ilgili kararın bugünkü toplantıda verileceğini duyurmuştu.