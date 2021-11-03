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Bilim Kurulu bugün toplanıyor: 3. doz aşı için karar günü
Bilim Kurulu bugün toplanıyor: 3. doz aşı için karar günü
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.30'da toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor. BioNTech aşısında 3... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
sağlık
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.Salgındaki son gelişmelerin değerlendirileceği Bilim Kurulu'nun ana gündemi Pfizer-BioNTech aşısında 3. doz olacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. dozla ilgili kararın bugünkü toplantıda verileceğini duyurmuştu.
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sağlık, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Bilim Kurulu bugün toplanıyor: 3. doz aşı için karar günü

09:50 03.11.2021 (güncellendi: 09:55 03.11.2021)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.30'da toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor. BioNTech aşısında 3. dozun uygulanmasına ilişkin karar da kurulda görüşülecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Salgındaki son gelişmelerin değerlendirileceği Bilim Kurulu'nun ana gündemi Pfizer-BioNTech aşısında 3. doz olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. dozla ilgili kararın bugünkü toplantıda verileceğini duyurmuştu.
Türkiye, vaka, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
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