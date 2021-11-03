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BMW, çip krizine rağmen 3. çeyrekte gelirini yüzde 4.5 artırdı
BMW, çip krizine rağmen 3. çeyrekte gelirini yüzde 4.5 artırdı
BMW Grubu, küresel çip krizine karşın bu yılın üçüncü çeyreğinde satış ve karlılığını önemli ölçüde artırmayı başardı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T16:32+0300
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ekonomi
bmw
kar
araba
kazanç
model
araç
rapor
maliyet
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BMW Grubu'ndan yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde grubun vergi öncesi karının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artarak 2.9 milyar euro'ya yükseldiği belirtildi.Söz konusu dönemde grup gelirlerinin yüzde 4.5 artarak 27.5 milyar euro'ya çıktığı aktarılan açıklamada, şirketin, en çok para kazandıran modellerine öncelik vermesinin çip kıtlığı nedeniyle üretim düşüşlerini dengelemesine yardımcı olduğu kaydedildi.BMW Grubu, bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduruyor.
https://tr.sputniknews.com/20210908/tupacin-icinde-vuruldugu-bmw-17-milyon-dolara-satisa-cikarildi-1048727134.html
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bmw, kar, araba, kazanç, model, araç, rapor, maliyet

BMW, çip krizine rağmen 3. çeyrekte gelirini yüzde 4.5 artırdı

16:32 03.11.2021 (güncellendi: 16:33 03.11.2021)
© AFP 2021 / Cristof StacheBMW: 'Türkçe yasağı' iddiaları gerçek dışı
BMW: 'Türkçe yasağı' iddiaları gerçek dışı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / Cristof Stache
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BMW Grubu, küresel çip krizine karşın bu yılın üçüncü çeyreğinde satış ve karlılığını önemli ölçüde artırmayı başardı.
BMW Grubu'ndan yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde grubun vergi öncesi karının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artarak 2.9 milyar euro'ya yükseldiği belirtildi.
Söz konusu dönemde grup gelirlerinin yüzde 4.5 artarak 27.5 milyar euro'ya çıktığı aktarılan açıklamada, şirketin, en çok para kazandıran modellerine öncelik vermesinin çip kıtlığı nedeniyle üretim düşüşlerini dengelemesine yardımcı olduğu kaydedildi.
BMW Grubu, bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduruyor.
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