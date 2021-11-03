https://tr.sputniknews.com/20211103/buyukelcilerden-erdogana-guven-mektubu-1050452207.html
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya, Katar ve Moğolistan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T18:09+0300
2021-11-03T18:09+0300
2021-11-03T18:12+0300
politika
recep tayyip erdoğan
katar
moğolistan
litvanya
beştepe
güven mektubu
büyükelçi
kabul
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Litvanya’nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani ve Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar’ı kabul etti.Kabulde büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211103/cumhurbaskani-erdogan-atlattigimiz-her-badire-hedeflerimize-ulasma-kararliligini-percinlemekte-1050433062.html
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recep tayyip erdoğan, katar, moğolistan, litvanya, beştepe, güven mektubu, büyükelçi, kabul
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu
18:09 03.11.2021 (güncellendi: 18:12 03.11.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya, Katar ve Moğolistan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Litvanya’nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani ve Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar’ı kabul etti.
Kabulde büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.