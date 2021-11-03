https://tr.sputniknews.com/20211103/buyukelcilerden-erdogana-guven-mektubu-1050452207.html

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya, Katar ve Moğolistan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T18:09+0300

2021-11-03T18:09+0300

2021-11-03T18:12+0300

politika

recep tayyip erdoğan

katar

moğolistan

litvanya

beştepe

güven mektubu

büyükelçi

kabul

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Litvanya’nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani ve Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar’ı kabul etti.Kabulde büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211103/cumhurbaskani-erdogan-atlattigimiz-her-badire-hedeflerimize-ulasma-kararliligini-percinlemekte-1050433062.html

katar

moğolistan

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recep tayyip erdoğan, katar, moğolistan, litvanya, beştepe, güven mektubu, büyükelçi, kabul