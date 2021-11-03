https://tr.sputniknews.com/20211103/canakkale-bogazi-gecislere-kapatildi-1050460217.html

Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı

Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda akşamdan itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Boğaz, sis nedeniyle çift yönlü transit gemi... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T23:50+0300

2021-11-03T23:50+0300

2021-11-03T23:50+0300

türkiye

çanakkale boğazı

sis

feribot

gemi

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Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.Sisin bölgedeki yoğunluğunun artmasının ardından, Gelibolu-Lapseki hattına ilave olarak Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri de iptal edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211103/istanbul-valiliginden-sis-uyarisi-1050451698.html

türkiye

çanakkale boğazı

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çanakkale boğazı, sis, feribot, gemi