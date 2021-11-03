Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211103/canakkale-bogazi-gecislere-kapatildi-1050460217.html
Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı
Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda akşamdan itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Boğaz, sis nedeniyle çift yönlü transit gemi... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T23:50+0300
2021-11-03T23:50+0300
2021-11-03T23:50+0300
türkiye
çanakkale boğazı
sis
feribot
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050460192_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c66b3ac24505da360b7aa8b9275cd18f.jpg
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.Sisin bölgedeki yoğunluğunun artmasının ardından, Gelibolu-Lapseki hattına ilave olarak Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri de iptal edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211103/istanbul-valiliginden-sis-uyarisi-1050451698.html
türkiye
çanakkale boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050460192_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_7867e0748a73169884257ef11d738c00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale boğazı, sis, feribot, gemi
Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda akşamdan itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Boğaz, sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine ve feribot ulaşımına kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından
gemi trafiğinin
normale döneceği belirtildi.
Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.
Sisin bölgedeki yoğunluğunun artmasının ardından, Gelibolu-Lapseki hattına ilave olarak
Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri de iptal edildi.