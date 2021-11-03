Cem Yılmaz: Beni kışkırtma aygıtı olarak kullanıyorlar

Ünlü komedyen Cem Yılmaz resmi Twitter hesabından canı isteyen mekanizmanın kendisini kışkırtma aygıtı olarak kullandığını ve sürekli anlamı olmayan bir linç olayının içine sokulmaktan yıldığını söyledi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiçbir anlamı olmayan linçin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan."
Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim.Çok sıkıldım bu oyundan.