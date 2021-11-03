https://tr.sputniknews.com/20211103/chp-lideri-kandil-denen-yuvayi-yerle-yeksan-etmezsem-bana-kilicdaroglu-demesinler-1050443213.html

CHP lideri: Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler

CHP lideri: Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" dedi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T14:50+0300

2021-11-03T14:50+0300

2021-11-03T16:02+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

kandil

dolar

yozgat

çiftçi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde çiftçiler ve köy muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi.Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kaynak sorunu bulunmadığını belirtirken "Bütün mesele, kaynak kimin için harcanır? Üreten için mi, alın teri döken için mi harcanacak yoksa birilerine mi verilecek? Şimdi birilerine veriliyor. Biz ona '5'li çete' diyoruz. Oraya veriliyor, büyük ölçüde. Üretene verilmiyor, çiftçiye verilmiyor. Size verilmiyor ama sizin tarımdan çekilmenizi teşvik ediyorlar, dışarıdan getiriyorlar. 'Dışarıdan daha ucuza getiriyoruz' diyorlar." dedi.'Size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyor'Döviz kurundaki artışa da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Dolar arttı, aldı başını gidiyor. Size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyor. Onlar kazanıyor, siz kazanmıyorsunuz. Onlar kar ediyor, siz kar etmiyorsunuz. Biz onlardan mal alıyoruz kazanıyorlar, bir de onların devleti çiftçisine büyük yardımlar yapıyor. İki yerden kazanıyorlar. Siz de kaybediyorsunuz. Bunu değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz" diye konuştu.'Mücadele yürek işidir, bilek işidir'CHP lideri, terörle mücadele konusunda ise "Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir, mücadele bilek işidir. Efendim 'Biden bana güldü mü gülmedi mi, Biden benle tokalaştı mı tokalaşmadı mı?'... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtdışına çıkıp böyle bir pozisyona düştüğünü gördünüz mü? Ben utanıyorum. Selam versin vermesin ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı her kişinin itibarıdır. Orada bayrak vardır, vatan vardır. Bu bireysel bir mesele değildir" ifadelerini kullandı.'Bu topraklarda yabancı asker postalı istemiyorum'Kılıçdaroğlu, Irak-Suriye tezkeresine 'hayır' dedikleri için yapılan eleştirilere değinerek, "Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalını istemiyorum nokta. Bizim 6 okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Bütün Yozgatlı kardeşlerimizin şunu çok iyi bilmesini isterim. İki kırmızı çizgimiz var; birisi vatandır, ikincisi bayraktır. Yabancı bir asker postalının gelmesini istemiyorum, lütfen gittiğiniz her yerde söyleyin. Hangi gerekçeyle siz yabancı askerin Türkiye'ye gelmesini istiyorsunuz. 35 yıldır terörle mücadele ediyor bu memleket, 35 yıldır. Eksi 45 derecede, 35 derecede, dağda, bayırda, ovada şehit oluyor, mücadelesini sürdürüyor; yabancılar mı yaptı bu mücadeleyi? 'Şimdi terörle mücadelede edeceğiz, yabancı askerleri çağıracağız.' Meclis kürsüsünde sordum 'kim bu yabancı askerler, Amerikalılar mı, Ruslar mı, Yunanlılar mı, Almanlar mı kim bu yabancı askerler çıkın millete bunu açıklayın.' Bahçeli'ye söyledim özellikle 'açıklayın, çekin' dedim. 'Bu maddeyi çekmiyoruz' dediler, çekmediler. Yabancı askerlerin Cumhurbaşkanının daveti üzerine Türkiye'ye getirilmesini asla istemiyoruz, asla" ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, kandil, dolar, yozgat, çiftçi