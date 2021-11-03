Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211103/chp-lideri-kandil-denen-yuvayi-yerle-yeksan-etmezsem-bana-kilicdaroglu-demesinler-1050443213.html
CHP lideri: Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler
CHP lideri: Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" dedi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T14:50+0300
2021-11-03T16:02+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
kandil
dolar
yozgat
çiftçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050442866_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8eb5acb67ae5afa9d4173d4f6fe38863.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde çiftçiler ve köy muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi.Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kaynak sorunu bulunmadığını belirtirken "Bütün mesele, kaynak kimin için harcanır? Üreten için mi, alın teri döken için mi harcanacak yoksa birilerine mi verilecek? Şimdi birilerine veriliyor. Biz ona '5'li çete' diyoruz. Oraya veriliyor, büyük ölçüde. Üretene verilmiyor, çiftçiye verilmiyor. Size verilmiyor ama sizin tarımdan çekilmenizi teşvik ediyorlar, dışarıdan getiriyorlar. 'Dışarıdan daha ucuza getiriyoruz' diyorlar." dedi.'Size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyor'Döviz kurundaki artışa da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Dolar arttı, aldı başını gidiyor. Size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyor. Onlar kazanıyor, siz kazanmıyorsunuz. Onlar kar ediyor, siz kar etmiyorsunuz. Biz onlardan mal alıyoruz kazanıyorlar, bir de onların devleti çiftçisine büyük yardımlar yapıyor. İki yerden kazanıyorlar. Siz de kaybediyorsunuz. Bunu değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz" diye konuştu.'Mücadele yürek işidir, bilek işidir'CHP lideri, terörle mücadele konusunda ise "Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir, mücadele bilek işidir. Efendim 'Biden bana güldü mü gülmedi mi, Biden benle tokalaştı mı tokalaşmadı mı?'... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtdışına çıkıp böyle bir pozisyona düştüğünü gördünüz mü? Ben utanıyorum. Selam versin vermesin ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı her kişinin itibarıdır. Orada bayrak vardır, vatan vardır. Bu bireysel bir mesele değildir" ifadelerini kullandı.'Bu topraklarda yabancı asker postalı istemiyorum'Kılıçdaroğlu, Irak-Suriye tezkeresine 'hayır' dedikleri için yapılan eleştirilere değinerek, "Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalını istemiyorum nokta. Bizim 6 okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Bütün Yozgatlı kardeşlerimizin şunu çok iyi bilmesini isterim. İki kırmızı çizgimiz var; birisi vatandır, ikincisi bayraktır. Yabancı bir asker postalının gelmesini istemiyorum, lütfen gittiğiniz her yerde söyleyin. Hangi gerekçeyle siz yabancı askerin Türkiye'ye gelmesini istiyorsunuz. 35 yıldır terörle mücadele ediyor bu memleket, 35 yıldır. Eksi 45 derecede, 35 derecede, dağda, bayırda, ovada şehit oluyor, mücadelesini sürdürüyor; yabancılar mı yaptı bu mücadeleyi? 'Şimdi terörle mücadelede edeceğiz, yabancı askerleri çağıracağız.' Meclis kürsüsünde sordum 'kim bu yabancı askerler, Amerikalılar mı, Ruslar mı, Yunanlılar mı, Almanlar mı kim bu yabancı askerler çıkın millete bunu açıklayın.' Bahçeli'ye söyledim özellikle 'açıklayın, çekin' dedim. 'Bu maddeyi çekmiyoruz' dediler, çekmediler. Yabancı askerlerin Cumhurbaşkanının daveti üzerine Türkiye'ye getirilmesini asla istemiyoruz, asla" ifadelerini kullandı.
kandil
yozgat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050442866_15:0:1082:800_1920x0_80_0_0_c28d90cf5dbec7a2feccc52d6b5ed8cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, kandil, dolar, yozgat, çiftçi

CHP lideri: Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler

14:50 03.11.2021 (güncellendi: 16:02 03.11.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde çiftçiler ve köy muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kaynak sorunu bulunmadığını belirtirken "Bütün mesele, kaynak kimin için harcanır? Üreten için mi, alın teri döken için mi harcanacak yoksa birilerine mi verilecek? Şimdi birilerine veriliyor. Biz ona '5'li çete' diyoruz. Oraya veriliyor, büyük ölçüde. Üretene verilmiyor, çiftçiye verilmiyor. Size verilmiyor ama sizin tarımdan çekilmenizi teşvik ediyorlar, dışarıdan getiriyorlar. 'Dışarıdan daha ucuza getiriyoruz' diyorlar." dedi.

'Size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyor'

Döviz kurundaki artışa da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Dolar arttı, aldı başını gidiyor. Size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyor. Onlar kazanıyor, siz kazanmıyorsunuz. Onlar kar ediyor, siz kar etmiyorsunuz. Biz onlardan mal alıyoruz kazanıyorlar, bir de onların devleti çiftçisine büyük yardımlar yapıyor. İki yerden kazanıyorlar. Siz de kaybediyorsunuz. Bunu değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz" diye konuştu.

'Mücadele yürek işidir, bilek işidir'

CHP lideri, terörle mücadele konusunda ise "Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir, mücadele bilek işidir. Efendim 'Biden bana güldü mü gülmedi mi, Biden benle tokalaştı mı tokalaşmadı mı?'... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtdışına çıkıp böyle bir pozisyona düştüğünü gördünüz mü? Ben utanıyorum. Selam versin vermesin ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı her kişinin itibarıdır. Orada bayrak vardır, vatan vardır. Bu bireysel bir mesele değildir" ifadelerini kullandı.

'Bu topraklarda yabancı asker postalı istemiyorum'

Kılıçdaroğlu, Irak-Suriye tezkeresine 'hayır' dedikleri için yapılan eleştirilere değinerek, "Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalını istemiyorum nokta. Bizim 6 okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Bütün Yozgatlı kardeşlerimizin şunu çok iyi bilmesini isterim. İki kırmızı çizgimiz var; birisi vatandır, ikincisi bayraktır. Yabancı bir asker postalının gelmesini istemiyorum, lütfen gittiğiniz her yerde söyleyin. Hangi gerekçeyle siz yabancı askerin Türkiye'ye gelmesini istiyorsunuz. 35 yıldır terörle mücadele ediyor bu memleket, 35 yıldır. Eksi 45 derecede, 35 derecede, dağda, bayırda, ovada şehit oluyor, mücadelesini sürdürüyor; yabancılar mı yaptı bu mücadeleyi? 'Şimdi terörle mücadelede edeceğiz, yabancı askerleri çağıracağız.' Meclis kürsüsünde sordum 'kim bu yabancı askerler, Amerikalılar mı, Ruslar mı, Yunanlılar mı, Almanlar mı kim bu yabancı askerler çıkın millete bunu açıklayın.' Bahçeli'ye söyledim özellikle 'açıklayın, çekin' dedim. 'Bu maddeyi çekmiyoruz' dediler, çekmediler. Yabancı askerlerin Cumhurbaşkanının daveti üzerine Türkiye'ye getirilmesini asla istemiyoruz, asla" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:12İzzet Yıldızhan: Hukuki süreç başlattım, hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim
16:02Monet'nin eseri 25 yıl sonra açık artırmaya çıkıyor
16:01Moskova’da 'çalışmama günleri' uzatılmayacak
15:59Ali Nesin, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasından beraat etti
15:56Vergi uzmanı anlattı: Türkiye’yi ‘kara bir kış’ mı bekliyor?
15:54CHP'de seçim hazırlığı: Sandık görevlendirmeleri şimdiden tamamlandı
15:52'Çocuk haczi' son bulacak mı?
15:46Bakan Pakdemirli: 8.2 milyon lira destek ödemesi bu hafta yapılacak
15:45Çin'de teknoloji sektöründe artan kısıtlamalar: Epic Games, Fortnite'ın 'fişini çekti'
15:42CNN Türk muhabiri, canlı yayında elindeki kağıtları yere fırlattı
15:40Tom Hanks, 28 milyon dolar ödemek istemediğinden uzay yolculuğunu reddetmiş
15:39Jay-Z Instagram hesabı açtı: Şimdiden 1 milyon takipçiye erişti
15:33DSÖ'den Hint aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı
15:33Alman havayolu şirketi Lufthansa, salgının başlamasından bu yana ilk kez kâr açıkladı
15:29Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor
15:23Rusya’da Yakutsk’tan İrkutsk’a giden uçak düştü
15:23Kiev'de zorunlu aşılamaya karşı protesto
15:13Fenerbahçe'den Çiftlik Bank davasında 'formalı gözaltı' açıklaması: Kabul edilemez bir görüntü
15:09Tahran: ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrol tankeri çalma girişimini başarısızlığa uğrattık
15:01'Sosyal yardım' linklerine tıklayan 35 kişi, 200 bin TL dolandırıldı