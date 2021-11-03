https://tr.sputniknews.com/20211103/chp-sozcusu-oztrak-tuikin-tum-makyajlarina-ragmen-hayat-pahaliligi-milleti-ezip-geciyor-1050442426.html

CHP Sözcüsü Öztrak: TÜİK’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip geçiyor

CHP Sözcüsü Öztrak: TÜİK’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip geçiyor

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Öztrak, "Ekim... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T14:38+0300

2021-11-03T14:38+0300

2021-11-03T14:44+0300

ekonomi

chp

tüik

enflasyon

faik öztrak

türkiye istatistik kurumu (tüik)

gıda fiyatları

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1043654964_0:0:766:430_1920x0_80_0_0_361030fd937f8327905a6fc21bbd3f84.jpg

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından TÜİK'in enflasyon verileirni değerlendirdi."Ekim ayı kış mevsiminin kapısıdır. Kapı aralandı. Bu yıl kış, ne yazık ki kara kış. TÜİK ’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip, geçiyor" diyerek sözlerine başlayan Öztrak şu şekilde devam etti:"Sofralardaki yangını TÜİK’in rakamları bile saklayamıyor"Karnabaharın bir yılda yüzde 124 zamlandığını ifade eden Öztrak, "Tüketicinin en çok kullandığı ürünlerin fiyatlarındaki artışlar ise % 20’nin üzerinde. Tüketici sepetinde % 57 ağırlığa sahip olan “gıda ve alkolsüz içecekler,” “konut”, “ulaştırma” grubunda 12 aylık fiyat artışı % 21-27 bandında. En çok ağırlığa sahip ürün gruplarında fiyat artışlarının yüzde 20’nin üzerinde olmasına rağmen manşet enflasyonun % 20’nin hemen altında kalması TÜİK’in ince işçiliğini gösteriyor. Oysa TÜİK marketinde bile fiyatlarda genele yaygın bir artış var. TÜİK marketinin sepetindeki 401 ürün ve hizmetin 389'unda fiyat artışı var. Bunun 268'indeki fiyat artışı, 12 aylık tüketici enflasyonun üzerinde. Sofralardaki yangını TÜİK’in rakamları bile saklayamıyor. Son bir yılda karnabahar % 124 zam görmüş. Karnabahar olmuş cebe zarar. Yine son bir yılda, Kırmızı lahana % 78, Patates % 69.8, Tavuk eti % 68.3 zamlanmış. Tüm dünya kara kışa hazırlanıyor. Ama Erdoğan Şahsım Hükümetinin kılı kıpırdamıyor. Genel Başkanımız yapılması gerekenleri sıraladı. Bu adımları hemen atın. Milleti perişan etmeyin. Bunları yapamıyorsanız, o koltuklarda bir dakika daha oturmayın. Getirin sandığı…" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211103/turkiye-kasaplar-federasyonu-et-fiyatlari-ucuz-4-5-liralik-zam-anormal-degil-1050436960.html

https://tr.sputniknews.com/20211103/ekimde-fiyati-en-fazla-artan-urun-kadin-hirkasi-en-cok-dusen-limon-oldu-1050441820.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, tüik, enflasyon, faik öztrak, türkiye istatistik kurumu (tüik), gıda fiyatları, zam