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CHP Sözcüsü Öztrak: TÜİK’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip geçiyor
14:38 03.11.2021 (güncellendi: 14:44 03.11.2021)
© DHAFaik Öztrak
© DHA
CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Öztrak, "Ekim ayı kış mevsiminin kapısıdır. Kapı aralandı. Bu yıl kış, ne yazık ki kara kış. TÜİK’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip, geçiyor" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından TÜİK'in enflasyon verileirni değerlendirdi.
"Ekim ayı kış mevsiminin kapısıdır. Kapı aralandı. Bu yıl kış, ne yazık ki kara kış. TÜİK ’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip, geçiyor" diyerek sözlerine başlayan Öztrak şu şekilde devam etti:
"Ekim’de tüketici fiyatları % 2.39 arttı. 12 aylık tüketici enflasyonu ise “ince işçilikle” % 19.89’da kaldı. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubuna göre ise 12 aylık enflasyon % 49.87. Üretici enflasyonunda ise tarihi rekor var. Ekim’de yıllık üretici enflasyonu % 46.31. Yine bu dönemde, ara malı fiyatları % 53.20, Enerji fiyatları % 72.63 artış göstermiş. Bunların bir süre sonra tüketiciye yansıması ise kaçınılmaz. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makas "turpun büyüğü heybede" diye bağırıyor. Ekimde üretici enflasyonu tüketici enflasyonun 26.42 puan üzerinde. Bu da ayrı bir rekor. Eylül'de yayımlanan OVP, "2021 sonu için enflasyon % 16.2 olacak" dedi. TCMB geçen hafta bu tahmini çöpe attı. "Enflasyon yıl sonunda % 18.4 olacak" dedi. Son iki ayda enflasyon sadece % 2.3 olacak da, bu son tahmin de tutacak. Bu da artık çok zor. Ekim üretici enflasyonun açıklanmasıyla, devletin kendi alacaklarına uygulayacağı zam (değerleme oranı) netleşti. Maktu harçlara, MTV ’ye, damga vergisine, trafik cezalarına, pasaporta % 36.2 zam gelecek. Erdoğan bu zammı yapacak mı? Göreceğiz."
"Sofralardaki yangını TÜİK’in rakamları bile saklayamıyor"
Karnabaharın bir yılda yüzde 124 zamlandığını ifade eden Öztrak, "Tüketicinin en çok kullandığı ürünlerin fiyatlarındaki artışlar ise % 20’nin üzerinde. Tüketici sepetinde % 57 ağırlığa sahip olan “gıda ve alkolsüz içecekler,” “konut”, “ulaştırma” grubunda 12 aylık fiyat artışı % 21-27 bandında. En çok ağırlığa sahip ürün gruplarında fiyat artışlarının yüzde 20’nin üzerinde olmasına rağmen manşet enflasyonun % 20’nin hemen altında kalması TÜİK’in ince işçiliğini gösteriyor. Oysa TÜİK marketinde bile fiyatlarda genele yaygın bir artış var. TÜİK marketinin sepetindeki 401 ürün ve hizmetin 389'unda fiyat artışı var. Bunun 268'indeki fiyat artışı, 12 aylık tüketici enflasyonun üzerinde. Sofralardaki yangını TÜİK’in rakamları bile saklayamıyor. Son bir yılda karnabahar % 124 zam görmüş. Karnabahar olmuş cebe zarar. Yine son bir yılda, Kırmızı lahana % 78, Patates % 69.8, Tavuk eti % 68.3 zamlanmış. Tüm dünya kara kışa hazırlanıyor. Ama Erdoğan Şahsım Hükümetinin kılı kıpırdamıyor. Genel Başkanımız yapılması gerekenleri sıraladı. Bu adımları hemen atın. Milleti perişan etmeyin. Bunları yapamıyorsanız, o koltuklarda bir dakika daha oturmayın. Getirin sandığı…" dedi.