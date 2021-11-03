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CHP'de seçim hazırlığı: Sandık görevlendirmeleri şimdiden tamamlandı
CHP'de seçim hazırlığı: Sandık görevlendirmeleri şimdiden tamamlandı
Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, "Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YSK tarafından bir önceki genel seçimde belirlenen ve oy kullanma... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T15:54+0300
2021-11-03T15:54+0300
politika
chp
seçim
oğuz kaan salıcı
sandık
sandık görevlisi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin, örgütü en köklü ve güçlü siyasi parti olduğunu, bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.Türkiye'nin gelinen noktada mevcut iktidar tarafından yönetilemediğini ve adeta savrulduğunu söyleyen Salıcı, "Türkiye'nin istikrarı, huzuru ve içerisinde bulunduğu krizi aşması için erken seçim ihtiyacı acildir" değerlendirmesinde bulundu.Tüm örgütleriyle sahada olan CHP'nin, sandık görevlilerinin büyük bir kısmını bugünden belirlediğini aktaran Salıcı, şunları kaydetti:"Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YSK tarafından bir önceki genel seçimde belirlenen ve oy kullanma işlemi gerçekleştirilen 180 bin sandığın yüzde 90'dan fazlasında üyelerimiz arasından asil olarak görevlendirmelerimizi yaptık. Asil görevlilerin seçim günü çeşitli nedenlerden dolayı görev başında olamaması ihtimaline karşın gerekli önlemlerimizi de şimdiden aldık. Bu yüzden sandıkların yüzde 25'inde de yedek görevlendirmeler yapılmış durumda. En kısa sürede tam planlamamızı yaparak hazır hale gelmiş olacağız. CHP, seçimlere şimdiden hazır."Örgütümüz tam kadro sahadaSalıcı, bir yandan seçim hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da halkla bir araya geldiklerini dile getirdi.İl başkanlarından gelen saha çalışması taleplerini titizlikle incelediklerini ve programlar oluşturduklarını belirten Salıcı, "Görevlendirmeler sonucu oluşan heyette yer alan milletvekillerimiz, Parti Meclisi ve YDK üyelerimiz, gittikleri illerde en az iki gün kalarak sahada vatandaş ile birebir temas ediyorlar. CHP örgütü, genel başkan yardımcısından milletvekiline, belediye başkanından il ve ilçe başkanına kadar her kademede tam kadro sahada vatandaşlarımızla buluşuyor. CHP'nin çözüm önerilerini anlatıyor" diye konuştu."Doğu Masası" çalışmaları hakkında da bilgi veren Salıcı, 24 ilin yer aldığı Doğu Masası'nda, 23 ilde PM üyeleri, YDK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan 6 ekip oluşturulduğunu, Diyarbakır'da yürütülecek çalışmaların ise genel merkez uhdesine bırakıldığını aktardı.Oğuz Kaan Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Doğu Masası çalışmalarının yürütülmesi için oluşturulan bu 6 ekipteki masa üyeleri 30 Haziran'dan bu yana, görevli oldukları illerde çalışmalarını gerçekleştirmişler ve çalışmalarına ilişkin raporlarını genel başkan yardımcılığımızla, Doğu Masası koordinatörüne iletmişlerdir. Bu raporlar doğrultusunda bazı Doğu Masası illerinde ayrıca parlamento grubundan görevlendirmeler yapıldı. Bazı illere ikinci ve üçüncü ziyaretler yapılarak farklı toplumsal kesimlerle temas sağlandı. Hali hazırda Doğu Masası kapsamındaki illerde ziyaretlere devam ediliyor. CHP olarak bu masanın çalışmalarına çok önem veriyoruz ve karşılığını yapılacak ilk seçimlerde alacağımızı düşünüyoruz."
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chp, seçim, oğuz kaan salıcı, sandık, sandık görevlisi

CHP'de seçim hazırlığı: Sandık görevlendirmeleri şimdiden tamamlandı

15:54 03.11.2021
© AACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binası
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, "Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YSK tarafından bir önceki genel seçimde belirlenen ve oy kullanma işlemi gerçekleştirilen 180 bin sandığın yüzde 90'dan fazlasında, üyelerimiz arasından asil olarak görevlendirmelerimizi yaptık." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin, örgütü en köklü ve güçlü siyasi parti olduğunu, bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Türkiye'nin gelinen noktada mevcut iktidar tarafından yönetilemediğini ve adeta savrulduğunu söyleyen Salıcı, "Türkiye'nin istikrarı, huzuru ve içerisinde bulunduğu krizi aşması için erken seçim ihtiyacı acildir" değerlendirmesinde bulundu.
Tüm örgütleriyle sahada olan CHP'nin, sandık görevlilerinin büyük bir kısmını bugünden belirlediğini aktaran Salıcı, şunları kaydetti:
"Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YSK tarafından bir önceki genel seçimde belirlenen ve oy kullanma işlemi gerçekleştirilen 180 bin sandığın yüzde 90'dan fazlasında üyelerimiz arasından asil olarak görevlendirmelerimizi yaptık. Asil görevlilerin seçim günü çeşitli nedenlerden dolayı görev başında olamaması ihtimaline karşın gerekli önlemlerimizi de şimdiden aldık. Bu yüzden sandıkların yüzde 25'inde de yedek görevlendirmeler yapılmış durumda. En kısa sürede tam planlamamızı yaparak hazır hale gelmiş olacağız. CHP, seçimlere şimdiden hazır."

Örgütümüz tam kadro sahada

Salıcı, bir yandan seçim hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da halkla bir araya geldiklerini dile getirdi.
İl başkanlarından gelen saha çalışması taleplerini titizlikle incelediklerini ve programlar oluşturduklarını belirten Salıcı, "Görevlendirmeler sonucu oluşan heyette yer alan milletvekillerimiz, Parti Meclisi ve YDK üyelerimiz, gittikleri illerde en az iki gün kalarak sahada vatandaş ile birebir temas ediyorlar. CHP örgütü, genel başkan yardımcısından milletvekiline, belediye başkanından il ve ilçe başkanına kadar her kademede tam kadro sahada vatandaşlarımızla buluşuyor. CHP'nin çözüm önerilerini anlatıyor" diye konuştu.
"Doğu Masası" çalışmaları hakkında da bilgi veren Salıcı, 24 ilin yer aldığı Doğu Masası'nda, 23 ilde PM üyeleri, YDK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan 6 ekip oluşturulduğunu, Diyarbakır'da yürütülecek çalışmaların ise genel merkez uhdesine bırakıldığını aktardı.
Oğuz Kaan Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Doğu Masası çalışmalarının yürütülmesi için oluşturulan bu 6 ekipteki masa üyeleri 30 Haziran'dan bu yana, görevli oldukları illerde çalışmalarını gerçekleştirmişler ve çalışmalarına ilişkin raporlarını genel başkan yardımcılığımızla, Doğu Masası koordinatörüne iletmişlerdir. Bu raporlar doğrultusunda bazı Doğu Masası illerinde ayrıca parlamento grubundan görevlendirmeler yapıldı. Bazı illere ikinci ve üçüncü ziyaretler yapılarak farklı toplumsal kesimlerle temas sağlandı. Hali hazırda Doğu Masası kapsamındaki illerde ziyaretlere devam ediliyor. CHP olarak bu masanın çalışmalarına çok önem veriyoruz ve karşılığını yapılacak ilk seçimlerde alacağımızı düşünüyoruz."
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