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'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerinden çıkan SD kart incelemeye alındı
'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerinden çıkan SD kart incelemeye alındı
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın'ın üzerinde ele geçirilen SD kartın Siber Suçlarla Mücadele... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T21:01+0300
2021-11-03T21:01+0300
türkiye
türkiye
uruguay
çiftlik bank
mehmet aydın
fatih aydın
kart
sd kart
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Yurt dışından dün hava yoluyla Türkiye'ye getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.Fatih Aydın'ın emniyete götürüldükten sonra yapılan üst aramasında yerli veya yabancı para ile cep telefonu bulunmazken, üzerinden yalnızca aşı kartı, pasaport, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Uruguay'a ait geçici kimlik kartı ile telefonlarda kullanılan bir SD kart ele geçirildi.Savcılığın talebi üzerine, Fatih Aydın'ın üzerinde ele geçirilen SD kartın içeriğinde ne olduğunun tespit edilmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilerek inceleneceği belirtildi.Fatih Aydın'ın, emniyete getirilmesinin ardından polis ekipleri tarafından yapılan ön mülakatta ise Çiftlik Bank'a kardeşi Mehmet Aydın'ın kendisini aile üyesi olması nedeniyle ortak yaptığını, şirketin görünürde ortağı olduğunu ama işleyişiyle ilgili bir ilgisi olmadığını ileri sürdüğü belirtildi.İfade alma işlemine geçilmesinin ardından Fatih Aydın'a, Çiftlik Bank sisteminin işleyişi, çalışma sistemi, Mehmet Aydın'ın şirketteki konumu, niye teslim olmadığı, yurt dışına ne kadar para çıkarıldığı, mağdurların zararının ne kadar olduğu ve ödenip ödenmeyeceği yönünde sorular yöneltileceği öğrenildi.Çiftlik Bank sistemine ilişkin yeni soruşturmaAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 3 ayrı davanın ardından yeni mağdurların çıkması üzerine yeni bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı.Çiftlik Bank kurucusu ve yöneticisi olan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişiye yönelik yürütülen soruşturma dosyasının, 104 mağdurun zararının tespiti amacıyla bilirkişiye gönderileceği öğrenildi.Emniyette gözaltında tutulan Fatih Aydın'ın savcılık işlemlerinin de bu soruşturma dosyası üzerinden yürütüldüğü belirtildi.Yeni soruşturmada mağdurların zararının tespit edilmesi halinde Fatih Aydın ve Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında dördüncü kez iddianame hazırlanarak dava açılacak.Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 3 ayrı davada, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın toplam 4 bin 449 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.Dördüncü kez dava açılması halinde Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında istenen hapis cezaları da artacak.
https://tr.sputniknews.com/20211103/fenerbahceden-ciftlik-bank-davasinda-formali-gozalti-aciklamasi-kabul-edilemez-goruntu-1050444335.html
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türkiye, uruguay, çiftlik bank, mehmet aydın, fatih aydın, kart, sd kart

'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerinden çıkan SD kart incelemeye alındı

21:01 03.11.2021
© İHAFatih Aydın
Fatih Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© İHA
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"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın'ın üzerinde ele geçirilen SD kartın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde inceleneceği belirtildi.
Yurt dışından dün hava yoluyla Türkiye'ye getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Fatih Aydın'ın emniyete götürüldükten sonra yapılan üst aramasında yerli veya yabancı para ile cep telefonu bulunmazken, üzerinden yalnızca aşı kartı, pasaport, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Uruguay'a ait geçici kimlik kartı ile telefonlarda kullanılan bir SD kart ele geçirildi.
Savcılığın talebi üzerine, Fatih Aydın'ın üzerinde ele geçirilen SD kartın içeriğinde ne olduğunun tespit edilmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilerek inceleneceği belirtildi.
Fatih Aydın'ın, emniyete getirilmesinin ardından polis ekipleri tarafından yapılan ön mülakatta ise Çiftlik Bank'a kardeşi Mehmet Aydın'ın kendisini aile üyesi olması nedeniyle ortak yaptığını, şirketin görünürde ortağı olduğunu ama işleyişiyle ilgili bir ilgisi olmadığını ileri sürdüğü belirtildi.
İfade alma işlemine geçilmesinin ardından Fatih Aydın'a, Çiftlik Bank sisteminin işleyişi, çalışma sistemi, Mehmet Aydın'ın şirketteki konumu, niye teslim olmadığı, yurt dışına ne kadar para çıkarıldığı, mağdurların zararının ne kadar olduğu ve ödenip ödenmeyeceği yönünde sorular yöneltileceği öğrenildi.

Çiftlik Bank sistemine ilişkin yeni soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 3 ayrı davanın ardından yeni mağdurların çıkması üzerine yeni bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı.
Çiftlik Bank kurucusu ve yöneticisi olan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişiye yönelik yürütülen soruşturma dosyasının, 104 mağdurun zararının tespiti amacıyla bilirkişiye gönderileceği öğrenildi.
Emniyette gözaltında tutulan Fatih Aydın'ın savcılık işlemlerinin de bu soruşturma dosyası üzerinden yürütüldüğü belirtildi.
Yeni soruşturmada mağdurların zararının tespit edilmesi halinde Fatih Aydın ve Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında dördüncü kez iddianame hazırlanarak dava açılacak.
Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 3 ayrı davada, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın toplam 4 bin 449 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Dördüncü kez dava açılması halinde Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında istenen hapis cezaları da artacak.
Çiftlik Bank, Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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