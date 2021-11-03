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Çin’de Delta varyantı taşıyan koronavirüs vakaları, çok sayıda bölgeye yayıldı
Çin’de Delta varyantı taşıyan koronavirüs vakaları, çok sayıda bölgeye yayıldı
Çin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakalar çok sayıda eyalet ve bölgeye yayıldı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T22:32+0300
2021-11-03T22:32+0300
koronavirüs
çin
koronavirüs
delta varyantı
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Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ekim ortasından bu yana kaydedilen yerel kaynaklı vaka sayısı 500’e yaklaştı.Son 24 saatte Çin’in güneybatısındaki Çongçing şehri ve Siçuan eyaletinin başkenti Çıngdu, yerel kaynaklı yayılmanın görüldüğü şehirler arasına katıldı.Son 24 saatte yerel kaynaklı 93 vakaUlusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin ana karasında 93’ü yurt içi kaynaklı 109 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.Heilongciang eyaletinde 35, Hıbey ile Gansu eyaletlerinde 14'er, Pekin’de 9, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 6, Çinghay eyaleti ve Çongçing kentinde 4’er, Ciangşi, Yunnan eyaletleri ile Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nde 2’şer ve Şiçuan eyaletinde bir yerel kaynaklı vaka tespit edildi.Son 24 saatte ayrıca yurt dışı kaynaklı 16 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.Pekin’e girişler yasaklandıSon 24 saatte 9 vakanın kaydedildiği başkent Pekin’de son salgındaki vaka sayısı 43’e çıkarken, Pekin’e seyahat edilmesi yasaklandı.Pekin’den bu bölgelere seyahat eden yolcuların virüs testi negatif olsa dahi dönüş için uçak ve tren bileti alamadığı bildirildi.Pekin’in 260 kilometre kuzeyindeki, Hıbey eyaletine bağlı Şiciacuang kentinde olağanüstü hal ilan edildi, vakaların görüldüğü Hıcuang köyü karantina altına alındı.Kuzeybatıdaki Heilongciang eyaletinde, Rusya sınırındaki Heihı kenti, bir günde 26 vaka tespit edilmesinin ardından “yüksek riskli bölge” ilan edildi.Ülkede ekim ortasında baş gösteren yerel vakaların, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ecin Sancağı bölgesi kaynaklı olduğu düşünülüyor. Moğolistan ile gümrük kapısının bulunduğu kentteki vakalar, turist kafileleri aracılığıyla Gansu ve diğer eyaletlere yayılmıştı.Heihı'daki salgınının ise Ecin'dekinden ayrı olarak başka bir yurt dışı kaynaktan çıktığı tahmin ediliyor.Daha önceki yayılmalardan daha geniş ölçekliUzmanlar, Çin’deki son yayılmanın, haziran ve temmuzda Nancing’de başlayan yayılmadan çok daha geniş ölçekli ve yoğun olduğuna dikkati çekiyor.Vakaların Kovid-19’un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantını taşıması, Pekin’in “sıfır vaka” hedefine dayalı salgınla mücadele stratejisini zora sokuyor, karantina, toplu testler ve seyahat yasakları gibi olağanüstü tedbirlerin alınmasını gerektiriyor.Şanghay’daki Disneyland’deki tüm ziyaretçilere pazar gecesi, daha önce tema parkını ziyaret eden bir kişide virüse rastlandığı gerekçesiyle toplu test yapıldı.Ülkede yerel kaynaklı vakaların görüldüğü okul, rezidans ve işletmelerin kapatılması, yerleşimlerin karantinaya alınması sıkça rastlanan uygulamalar haline geldi.​​​​​​​'Sıfır vaka stratejisine devam edilmeli'Öte yandan Çin hükümeti, tüm maliyetleri ve zorluklarına rağmen “sıfır vaka” stratejisinden ödün vermek istemiyor.Ülkenin en önemli salgın hastalık uzmanlarından Cong Naşan, Çin Küresel Televizyon Ağına (CGTN) verdiği mülakatta, “sıfır vaka” stratejisinin, diğer ülkelerin uyguladığı enfeksiyon sonrası tedavi yaklaşımından çok daha az maliyetli olduğunu savundu.Az sayıda vaka görülen bazı ülkelerin kapılarını dışarıya açtıktan sonra vaka sayılarının arttığına dikkati çeken Naşan, “Çin, salgınla mücadelede ne kadar başarılı olursa olsun, bir kere dışa açıldığında yurt dışından vakaların gelmesi ve ülke için yayılmanın başlaması kaçınılmaz. Dolayısıyla ben şu anda sıfır yayılma stratejisinin çok maliyetli olmadığını, bilakis daha az maliyetli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 97 bin 423 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Halen 37'sinin durumu ağır 1000 hastanın tedavisi sürüyor.
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çin, koronavirüs, delta varyantı

Çin’de Delta varyantı taşıyan koronavirüs vakaları, çok sayıda bölgeye yayıldı

22:32 03.11.2021
© REUTERS / ALY SONGÇin- 1 Mayıs tatili
Çin- 1 Mayıs tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / ALY SONG
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Çin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakalar çok sayıda eyalet ve bölgeye yayıldı.
Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ekim ortasından bu yana kaydedilen yerel kaynaklı vaka sayısı 500’e yaklaştı.
Son 24 saatte Çin’in güneybatısındaki Çongçing şehri ve Siçuan eyaletinin başkenti Çıngdu, yerel kaynaklı yayılmanın görüldüğü şehirler arasına katıldı.

Son 24 saatte yerel kaynaklı 93 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin ana karasında 93’ü yurt içi kaynaklı 109 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.
Heilongciang eyaletinde 35, Hıbey ile Gansu eyaletlerinde 14'er, Pekin’de 9, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 6, Çinghay eyaleti ve Çongçing kentinde 4’er, Ciangşi, Yunnan eyaletleri ile Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nde 2’şer ve Şiçuan eyaletinde bir yerel kaynaklı vaka tespit edildi.
Son 24 saatte ayrıca yurt dışı kaynaklı 16 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Pekin’e girişler yasaklandı

Son 24 saatte 9 vakanın kaydedildiği başkent Pekin’de son salgındaki vaka sayısı 43’e çıkarken, Pekin’e seyahat edilmesi yasaklandı.
Pekin’den bu bölgelere seyahat eden yolcuların virüs testi negatif olsa dahi dönüş için uçak ve tren bileti alamadığı bildirildi.
Pekin’in 260 kilometre kuzeyindeki, Hıbey eyaletine bağlı Şiciacuang kentinde olağanüstü hal ilan edildi, vakaların görüldüğü Hıcuang köyü karantina altına alındı.
Kuzeybatıdaki Heilongciang eyaletinde, Rusya sınırındaki Heihı kenti, bir günde 26 vaka tespit edilmesinin ardından “yüksek riskli bölge” ilan edildi.
Ülkede ekim ortasında baş gösteren yerel vakaların, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ecin Sancağı bölgesi kaynaklı olduğu düşünülüyor. Moğolistan ile gümrük kapısının bulunduğu kentteki vakalar, turist kafileleri aracılığıyla Gansu ve diğer eyaletlere yayılmıştı.
Heihı'daki salgınının ise Ecin'dekinden ayrı olarak başka bir yurt dışı kaynaktan çıktığı tahmin ediliyor.

Daha önceki yayılmalardan daha geniş ölçekli

Uzmanlar, Çin’deki son yayılmanın, haziran ve temmuzda Nancing’de başlayan yayılmadan çok daha geniş ölçekli ve yoğun olduğuna dikkati çekiyor.
Vakaların Kovid-19’un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantını taşıması, Pekin’in “sıfır vaka” hedefine dayalı salgınla mücadele stratejisini zora sokuyor, karantina, toplu testler ve seyahat yasakları gibi olağanüstü tedbirlerin alınmasını gerektiriyor.
Şanghay’daki Disneyland’deki tüm ziyaretçilere pazar gecesi, daha önce tema parkını ziyaret eden bir kişide virüse rastlandığı gerekçesiyle toplu test yapıldı.
Ülkede yerel kaynaklı vakaların görüldüğü okul, rezidans ve işletmelerin kapatılması, yerleşimlerin karantinaya alınması sıkça rastlanan uygulamalar haline geldi.

​​​​​​​'Sıfır vaka stratejisine devam edilmeli'

Öte yandan Çin hükümeti, tüm maliyetleri ve zorluklarına rağmen “sıfır vaka” stratejisinden ödün vermek istemiyor.
Ülkenin en önemli salgın hastalık uzmanlarından Cong Naşan, Çin Küresel Televizyon Ağına (CGTN) verdiği mülakatta, “sıfır vaka” stratejisinin, diğer ülkelerin uyguladığı enfeksiyon sonrası tedavi yaklaşımından çok daha az maliyetli olduğunu savundu.
Az sayıda vaka görülen bazı ülkelerin kapılarını dışarıya açtıktan sonra vaka sayılarının arttığına dikkati çeken Naşan, “Çin, salgınla mücadelede ne kadar başarılı olursa olsun, bir kere dışa açıldığında yurt dışından vakaların gelmesi ve ülke için yayılmanın başlaması kaçınılmaz. Dolayısıyla ben şu anda sıfır yayılma stratejisinin çok maliyetli olmadığını, bilakis daha az maliyetli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 97 bin 423 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Halen 37'sinin durumu ağır 1000 hastanın tedavisi sürüyor.
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