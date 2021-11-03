https://tr.sputniknews.com/20211103/cnn-turk-muhabiri-canli-yayinda-elindeki-kagitlari-yere-firlatti-1050446080.html

CNN Türk muhabiri, canlı yayında elindeki kağıtları yere fırlattı

CNN Türk muhabiri, canlı yayında elindeki kağıtları yere fırlattı

CNN Türk muhabiri Serhat Dal, yanlış bağlantı sonrası sinirlenerek elindeki kağıtları yere fırlattı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T15:42+0300

2021-11-03T15:42+0300

2021-11-03T15:42+0300

yaşam

spiker

muhabir

cnn türk

gerginlik

bağlantı

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CNN Türk'te yayınlanan haber bülteni esnasında bağlantı sıraları karışınca muhabir sinirlendi ve elindeki kağıtları fırlattı.Canlı yayın esnasında enflasyon rakamlarına dair bilgileri almak için muhabir bağlantısı yapılmak istendi. Spiker Sultan Arınır, CNN TÜRK Ankara muhabiri Serhat Dal’a bağlanıp Bilim Kurulu Toplantısı gündemi yerine enflasyon rakamlarını sorunca muhabir Dal, “Sanırım bir yanlışlık oldu. Biz Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündemini aktarmak için kamera karşısındayız” dedi. Serhat Dal, sonrasında da sinirle elindeki kağıtları yere fırlattı. O anlar da yayın esnasında ekranlara yansıdı.

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spiker, muhabir, cnn türk, gerginlik, bağlantı