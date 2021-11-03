Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211103/cocuk-haczi-son-bulacak-mi-1050444830.html
'Çocuk haczi' son bulacak mı?
'Çocuk haczi' son bulacak mı?
AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde, kamuoyunda 'çocuk haczi' olarak da ifade edilen çocuk teslim usulüne yönelik düzenleme yer aldı... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T15:52+0300
2021-11-03T15:52+0300
yaşam
çocuk
ebeveyn
yargı
adliye
baba
anne
ankara barosu çocuk hakları merkezi
aile mahkemesi
5. yargı paketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050444484_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_7df828b28e20f039b4fe5242ed990173.jpg
AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı’na gönderilen kanun teklifi ile çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler yeninden düzenleniyor. Düzenlemeyle ayrılmış anne ve babaların, icra yolu ile çocuklarını görmeleri uygulamasına son verilmesi hedefleniyor.Çocuk teslim merkezleri hayata geçirilecekAK Parti teklifinde, çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin, çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler, ücretsiz hale getirilecek.Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev, icra dairelerinden alınacak ve Adalet Bakanlığı’nın hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na verilecek.Yine gerçekleştirilmesi gerekli olan işlemler, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda düzenlenecek. Dolayısıyla, çocuk teslim merkezleri de hayata geçirilecek. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usullerinin tamamı kaldırılacak.‘Uygulamada eksikler yaşanacak’Yasa teklifini Sputnik’e değerlendiren Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Hilal Çelik, teklifin iyi niyetle düzenlendiğini fakat uygulamaya yönelik eksiklerinin olabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:‘Çocuk teslim merkezleri iyi bir düzenleme’Çocukların teslim yerlerinin adliyeler yerine başka mekanlar olarak düzenlenecek olmasını olumlu bir adım olarak değerlendiren avukat Çelik “Çocukların teslim yerlerinin adliyeler yerine valilik veya belediyeler tarafından temin edilecek mekanlarda olması güzel bir uygulama. Çocuklarının adliye binalarından uzak tutulması, ikincil travma yaratılmaması adına önemli. Bu kurum ve kuruluşlar nasıl mekanlar hazırlayacak, bu mekanların güvenliği nasıl sağlanacak gibi pek çok uygulamayla ilgili soru işaretleri de aklımıza geliyor” ifadelerini kullandı.‘Teslimden sonraki süreç de takip edilmeli’Çocuk teslim süreçleri sonrasında da takip sisteminin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Çelik “Eğer ailelerin bazı çekinceleri varsa yada çocuğun diğer ebeveynini ile kişisel iletişimi kurması noktasından katılım hakkı ne kadar değerlendirilmeli. Çocuk diğer ebeveyni ile görüşmek istemiyorsa çocuğa ilişkin uygulanması gereken tedbirler nasıl alınacak, nasıl yürütülecek belirlenmeli. 'Ben çocuğu aldım teslim ettim görevimi yerine getirdim' değil, teslimden sonra çocuğun tesliminden sonraki süreçte de bu çocuğun takibinin yapılması gerekir” değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050444484_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_04fe24f439f0c648c7ebb0de3092ee2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çocuk, ebeveyn, yargı, adliye, baba, anne, ankara barosu çocuk hakları merkezi, aile mahkemesi, 5. yargı paketi

'Çocuk haczi' son bulacak mı?

15:52 03.11.2021
© İHAçocuk icra
çocuk icra - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© İHA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde, kamuoyunda 'çocuk haczi' olarak da ifade edilen çocuk teslim usulüne yönelik düzenleme yer aldı. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Hilal Çelik teklifin uygulanabilirliği konusunda 'endişeli' olduğunu söyledi.
AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı’na gönderilen kanun teklifi ile çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler yeninden düzenleniyor.
Düzenlemeyle ayrılmış anne ve babaların, icra yolu ile çocuklarını görmeleri uygulamasına son verilmesi hedefleniyor.

Çocuk teslim merkezleri hayata geçirilecek

AK Parti teklifinde, çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin, çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler, ücretsiz hale getirilecek.
Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev, icra dairelerinden alınacak ve Adalet Bakanlığı’nın hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na verilecek.
Yine gerçekleştirilmesi gerekli olan işlemler, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda düzenlenecek. Dolayısıyla, çocuk teslim merkezleri de hayata geçirilecek. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usullerinin tamamı kaldırılacak.

‘Uygulamada eksikler yaşanacak’

Yasa teklifini Sputnik’e değerlendiren Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Hilal Çelik, teklifin iyi niyetle düzenlendiğini fakat uygulamaya yönelik eksiklerinin olabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Yakın zamanda Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlükleri kuruldu. Bu tüm adliyelerde yok sadece bir kısım adliyede bu müdürlükler mevcut. Daha önce çocuk ve aile mahkemelerindeki uzmanlar her bir mahkemeye bağlı olarak çalışıyordu. Şimdi bu uzmanlar tek bir merkezde toplanarak Çocuk ve Aile mahkemelerin işlemleri bu merkezden yürütülmeye başladı. Mevcut merkezlerin personel yetersizliği var şu anada bile sosyal inceleme raporlarının alınması gecikiyor. Çocuklarla ilgili koruyu tedbirlerin alınma kararları çok aksadı. Bu merkezlerin üzerine birde çocuk teslimiyle ilgili işler yüklendiğinde beklenen sonucun elde edilmesi mümkün olmayacaktır. Zaten var olan ve kötü işleyen bir birim üzerinden bunu yapılandırmaya çalışmak baştan sağlıklı sonuç vermeyeceğini gösteriyor.”

‘Çocuk teslim merkezleri iyi bir düzenleme’

Çocukların teslim yerlerinin adliyeler yerine başka mekanlar olarak düzenlenecek olmasını olumlu bir adım olarak değerlendiren avukat Çelik “Çocukların teslim yerlerinin adliyeler yerine valilik veya belediyeler tarafından temin edilecek mekanlarda olması güzel bir uygulama. Çocuklarının adliye binalarından uzak tutulması, ikincil travma yaratılmaması adına önemli. Bu kurum ve kuruluşlar nasıl mekanlar hazırlayacak, bu mekanların güvenliği nasıl sağlanacak gibi pek çok uygulamayla ilgili soru işaretleri de aklımıza geliyor” ifadelerini kullandı.

‘Teslimden sonraki süreç de takip edilmeli’

Çocuk teslim süreçleri sonrasında da takip sisteminin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Çelik “Eğer ailelerin bazı çekinceleri varsa yada çocuğun diğer ebeveynini ile kişisel iletişimi kurması noktasından katılım hakkı ne kadar değerlendirilmeli. Çocuk diğer ebeveyni ile görüşmek istemiyorsa çocuğa ilişkin uygulanması gereken tedbirler nasıl alınacak, nasıl yürütülecek belirlenmeli. 'Ben çocuğu aldım teslim ettim görevimi yerine getirdim' değil, teslimden sonra çocuğun tesliminden sonraki süreçte de bu çocuğun takibinin yapılması gerekir” değerlendirmesinde bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:12İzzet Yıldızhan: Hukuki süreç başlattım, hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim
16:02Monet'nin eseri 25 yıl sonra açık artırmaya çıkıyor
16:01Moskova’da 'çalışmama günleri' uzatılmayacak
15:59Ali Nesin, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasından beraat etti
15:56Vergi uzmanı anlattı: Türkiye’yi ‘kara bir kış’ mı bekliyor?
15:54CHP'de seçim hazırlığı: Sandık görevlendirmeleri şimdiden tamamlandı
15:52'Çocuk haczi' son bulacak mı?
15:46Bakan Pakdemirli: 8.2 milyon lira destek ödemesi bu hafta yapılacak
15:45Çin'de teknoloji sektöründe artan kısıtlamalar: Epic Games, Fortnite'ın 'fişini çekti'
15:42CNN Türk muhabiri, canlı yayında elindeki kağıtları yere fırlattı
15:40Tom Hanks, 28 milyon dolar ödemek istemediğinden uzay yolculuğunu reddetmiş
15:39Jay-Z Instagram hesabı açtı: Şimdiden 1 milyon takipçiye erişti
15:33DSÖ'den Hint aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı
15:33Alman havayolu şirketi Lufthansa, salgının başlamasından bu yana ilk kez kâr açıkladı
15:29Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor
15:23Rusya’da Yakutsk’tan İrkutsk’a giden uçak düştü
15:23Kiev'de zorunlu aşılamaya karşı protesto
15:13Fenerbahçe'den Çiftlik Bank davasında 'formalı gözaltı' açıklaması: Kabul edilemez bir görüntü
15:09Tahran: ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrol tankeri çalma girişimini başarısızlığa uğrattık
15:01'Sosyal yardım' linklerine tıklayan 35 kişi, 200 bin TL dolandırıldı