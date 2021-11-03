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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T18:04+0300
2021-11-03T18:53+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
doğalgaz
karadeniz
havaalanı
büyükelçi
koronavirüs
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın 'Güven Mektubu Takdim Töreni' öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “19 yıl içiresinde hamdolsun milletimizin teveccühü ile bugünlere geldik. Herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oydu. Ülkemizin dört bir yanını biz alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık. Bu hizmet yarışımız hep devam ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik.” Bu süreç içinde sadece Türkiye içinde değil, dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışını devam ettirdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Gördüğünüz gibi biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika’nın 52 ülkesini dolaştım, Amerika’nın, Latin Amerika olsun buralara defaatle dolaştım. Bunları dolaşırken sürekli olarak ülkemizin mesajını taşıdık. Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık. Hala da bu tanıtma süreci devam ediyor” diye konuştu. Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında açılan Türkevi’nin üzerinde duran Erdoğan, “BM’nin tam karşısında Türkevi’ni 4,5 yılda bitirmiş olmamız, oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız, bizim için değil, bizden sonra gelen nesiller için önemli bir marka olacak. Bütün bunlar bizden çok bizden sonra gelecek nesiller için de bir abide olacak” şeklinde konuştu. Türkiye’ye 19 yılda yapılan hizmetlerin bazılarından örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide Türkiye’nin birçok sıkıntıyı atlattığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20210920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-yeni-turkevi-binasinin-acilis-torenine-katiliyor-1049079863.html
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recep tayyip erdoğan, doğalgaz, karadeniz, havaalanı, büyükelçi, koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik

18:04 03.11.2021 (güncellendi: 18:53 03.11.2021)
© İHARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın 'Güven Mektubu Takdim Töreni' öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
19 yıl içiresinde hamdolsun milletimizin teveccühü ile bugünlere geldik. Herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oydu. Ülkemizin dört bir yanını biz alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık. Bu hizmet yarışımız hep devam ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik.”
Bu süreç içinde sadece Türkiye içinde değil, dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışını devam ettirdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Gördüğünüz gibi biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika’nın 52 ülkesini dolaştım, Amerika’nın, Latin Amerika olsun buralara defaatle dolaştım. Bunları dolaşırken sürekli olarak ülkemizin mesajını taşıdık. Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık. Hala da bu tanıtma süreci devam ediyor” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi binası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır
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Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında açılan Türkevi’nin üzerinde duran Erdoğan, “BM’nin tam karşısında Türkevi’ni 4,5 yılda bitirmiş olmamız, oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız, bizim için değil, bizden sonra gelen nesiller için önemli bir marka olacak. Bütün bunlar bizden çok bizden sonra gelecek nesiller için de bir abide olacak” şeklinde konuştu.
Türkiye’ye 19 yılda yapılan hizmetlerin bazılarından örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide Türkiye’nin birçok sıkıntıyı atlattığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:
“Karadeniz’de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır. Oradan doğal gazı çıkarttığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın da kasasına girecek.”
"26 olan havaalanı sayımızı 56'ya çıkardık. Artık benim ülkemde üniversite olmayan il yok. Hastanelerimize bakıyorsunuz, şehir hastaneleri ile her yeri donattık. Koronavirüs döneminde bu hastanelerle birçok sıkıntıyı aştık."
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