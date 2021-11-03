https://tr.sputniknews.com/20211103/cumhurbaskani-erdogan-19-yil-icinde-milletimizin-teveccuhuyle-bugunlere-geldik--1050452168.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T18:04+0300

2021-11-03T18:04+0300

2021-11-03T18:53+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

doğalgaz

karadeniz

havaalanı

büyükelçi

koronavirüs

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın 'Güven Mektubu Takdim Töreni' öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “19 yıl içiresinde hamdolsun milletimizin teveccühü ile bugünlere geldik. Herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oydu. Ülkemizin dört bir yanını biz alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık. Bu hizmet yarışımız hep devam ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik.” Bu süreç içinde sadece Türkiye içinde değil, dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışını devam ettirdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Gördüğünüz gibi biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika’nın 52 ülkesini dolaştım, Amerika’nın, Latin Amerika olsun buralara defaatle dolaştım. Bunları dolaşırken sürekli olarak ülkemizin mesajını taşıdık. Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık. Hala da bu tanıtma süreci devam ediyor” diye konuştu. Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında açılan Türkevi’nin üzerinde duran Erdoğan, “BM’nin tam karşısında Türkevi’ni 4,5 yılda bitirmiş olmamız, oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız, bizim için değil, bizden sonra gelen nesiller için önemli bir marka olacak. Bütün bunlar bizden çok bizden sonra gelecek nesiller için de bir abide olacak” şeklinde konuştu. Türkiye’ye 19 yılda yapılan hizmetlerin bazılarından örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide Türkiye’nin birçok sıkıntıyı atlattığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20210920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-yeni-turkevi-binasinin-acilis-torenine-katiliyor-1049079863.html

türkiye

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recep tayyip erdoğan, doğalgaz, karadeniz, havaalanı, büyükelçi, koronavirüs