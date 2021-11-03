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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T20:21+0300
2021-11-03T20:21+0300
2021-11-03T20:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
seçim
iktidar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim, iktidar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı
20:21 03.11.2021 (güncellendi: 20:23 03.11.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi, Millete Hizmet Yolunda durmaksızın çalışmaya ve Milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz."