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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız paylaşımlara suç duyurusu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız paylaşımlara suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız paylaşımlara suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ına suç duyurusunda... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T19:10+0300
2021-11-03T19:10+0300
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252
60
recep tayyip erdoğan, twitter

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız paylaşımlara suç duyurusu

19:10 03.11.2021
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ına suç duyurusunda bulundu.
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