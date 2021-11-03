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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız paylaşımlara suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız paylaşımlara suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ına suç duyurusunda... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T19:10+0300
2021-11-03T19:10+0300
2021-11-03T19:10+0300
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recep tayyip erdoğan, twitter
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız paylaşımlara suç duyurusu
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ına suç duyurusunda bulundu.