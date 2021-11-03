https://tr.sputniknews.com/20211103/diyanet-belli-sartlar-saglandiginda-organ-bagisi-dinen-caiz-1050436210.html

Diyanet: Belli şartlar sağlandığında organ bağışı dinen caiz

Diyanet: Belli şartlar sağlandığında organ bağışı dinen caiz

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda uzman Kılıç, belirli şartlar sağlandığı takdirde organ bağışına dinen onay verildiğini belirtti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T12:31+0300

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diyanet işleri bakanlığı

türkiye

caiz

organ nakli

ölü

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, yaptığı açıklamada, İslam'ın insan hayatı ve sağlığına çok önem verdiğini, bir insana hayat vermenin bütün insanlara hayat vermekle eş değer olduğunu vurguladı.Organ bağışıyla insanlara hayat verildiğini ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:Organ naklinin caiz olabilmesi için bazı şartlara riayet edilmesi gerektiğini hatırlatan Kılıç, "Kurulumuz öncelikle, organ ve doku naklinin caiz olabilmesi için zaruret halinin bulunması gerektiğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda, hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için uzmanlar tarafından organ naklinden başka çarenin olmadığının tespit edilmesi ve hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine dair kanaatin oluşması gerekir" ifadelerini kullandı.‘Organı alınan kişinin ölmüş olması gerekiyor’Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, organı alınan kişinin ölmüş olması gerektiğinin altını çizdi:

https://tr.sputniknews.com/20211020/abdde-domuzdan-insana-organ-nakli-deneyi-ilk-kez-basariyla-sonuclandi-1050010188.html

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diyanet işleri bakanlığı, caiz, organ nakli, ölü