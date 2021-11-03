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DSÖ'den Hint aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı
DSÖ'den Hint aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı
Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da geliştirilen Kovid-19 aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı verdi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T15:33+0300
2021-11-03T15:58+0300
koronavirüs aşısı
koronavirüs
hindistan
dünya sağlık örgütü (dsö)
kovid-19
acil kullanım onayı
covaxin
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Ulusal Viroloji Enstitüsü ile işbirliğiyle geliştirdiği 'COVAXIN' yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.DSÖ'den yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanından uzmanlardan oluşan Teknik Danışma Grubu'nun, COVAXIN aşısının Kovid-19'a karşı koruma sağlama konusunda DSÖ'nün standartlarını karşıladığı, aşının yararının risklerinden çok daha ağır bastığı ve kullanılabilir durumda olduğunda karar kıldığı belirtildi.DSÖ, COVAXIN'den önce şimdiye dek Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson, Moderna, Sinopharm ve Sinovac aşılarına onay vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211022/hindistanda-kovid-19a-karsi-asilanan-kisi-sayisi-1-milyari-gecti-1050070176.html
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koronavirüs aşısı, hindistan, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19, acil kullanım onayı, covaxin

DSÖ'den Hint aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı

15:33 03.11.2021 (güncellendi: 15:58 03.11.2021)
© REUTERS / Adnan AbidiCovaxin aşısı
Covaxin aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Adnan Abidi
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Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da geliştirilen Kovid-19 aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı verdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Ulusal Viroloji Enstitüsü ile işbirliğiyle geliştirdiği 'COVAXIN' yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.
DSÖ'den yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanından uzmanlardan oluşan Teknik Danışma Grubu'nun, COVAXIN aşısının Kovid-19'a karşı koruma sağlama konusunda DSÖ'nün standartlarını karşıladığı, aşının yararının risklerinden çok daha ağır bastığı ve kullanılabilir durumda olduğunda karar kıldığı belirtildi.
DSÖ, COVAXIN'den önce şimdiye dek Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm ve Sinovac aşılarına onay vermişti.
Hindistan - aşı - koronavirüs aşısı - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
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Hindistan’da Kovid-19’a karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyarı geçti
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