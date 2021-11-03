https://tr.sputniknews.com/20211103/dsoden-hint-asisi-covaxine-acil-kullanim-onayi-1050445415.html

DSÖ'den Hint aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı

DSÖ'den Hint aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da geliştirilen Kovid-19 aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı verdi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T15:33+0300

2021-11-03T15:33+0300

2021-11-03T15:58+0300

koronavirüs aşısı

koronavirüs

hindistan

dünya sağlık örgütü (dsö)

kovid-19

acil kullanım onayı

covaxin

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Ulusal Viroloji Enstitüsü ile işbirliğiyle geliştirdiği 'COVAXIN' yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.DSÖ'den yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanından uzmanlardan oluşan Teknik Danışma Grubu'nun, COVAXIN aşısının Kovid-19'a karşı koruma sağlama konusunda DSÖ'nün standartlarını karşıladığı, aşının yararının risklerinden çok daha ağır bastığı ve kullanılabilir durumda olduğunda karar kıldığı belirtildi.DSÖ, COVAXIN'den önce şimdiye dek Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm ve Sinovac aşılarına onay vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211022/hindistanda-kovid-19a-karsi-asilanan-kisi-sayisi-1-milyari-gecti-1050070176.html

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koronavirüs aşısı, hindistan, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19, acil kullanım onayı, covaxin