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Dünya havacılık sektöründe bir ilk: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayata geçirildi
Dünya havacılık sektöründe bir ilk: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayata geçirildi
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), dünya havacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Uzaktan Kontrol Sistemi ile çalışan Yolcu Biniş... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T16:57+0300
2021-11-03T16:57+0300
yaşam
uçak
sabiha gökçen havalimanı
sabiha gökçen
sistem
yolcu
kontrol
sabiha gökçen havaalanı
kapı
uzaktan
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İSG, dünyanın ilk uzaktan kontrol edilebilen Yolcu Biniş Köprüsü (RCS) için laboratuvar ortamı sundu. Operasyon ve yolcu deneyimini kolaylaştırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren İSG, ortaklaşa inovasyonla geliştirilmesine imkan sağladığı bu köprüyü 301 numaralı Yolcu Biniş hattında devreye aldı ve 22 Ekim 2021 tarihinde ilk yolcu uçağı bu sistemle çalışan köprüye yanaştı. Böylece İSG, bu yeni teknolojiyi dünyada gerçek operasyonda ve ticari bir uçuşta ilk kez kullanan havalimanı oldu.Operasyonlarında verimlilik, süreklilik ve güvenlik sağlamanın yanı sıra uçakların manevra sürelerini de iyileştirmeyi hedefleyen İSG, bu akıllı teknolojiyi hayata geçirmek için dünya çapında 5 bin 500’den fazla yolcu biniş köprüsü ile hizmet sunan TK Elevator şirketi ile iş birliği yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/thy-gunluk-sefer-sayisiyla-avrupada-2-sirada-1050440889.html
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uçak, sabiha gökçen havalimanı, sabiha gökçen, sistem, yolcu, kontrol, sabiha gökçen havaalanı, kapı, uzaktan

Dünya havacılık sektöründe bir ilk: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayata geçirildi

16:57 03.11.2021
© DHADünya havacılık sektöründe bir ilk: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayata geçirildi
Dünya havacılık sektöründe bir ilk: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayata geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© DHA
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), dünya havacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Uzaktan Kontrol Sistemi ile çalışan Yolcu Biniş Köprüsü’nü gerçek bir uçuş operasyonunda kullandı.
İSG, dünyanın ilk uzaktan kontrol edilebilen Yolcu Biniş Köprüsü (RCS) için laboratuvar ortamı sundu.
Operasyon ve yolcu deneyimini kolaylaştırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren İSG, ortaklaşa inovasyonla geliştirilmesine imkan sağladığı bu köprüyü 301 numaralı Yolcu Biniş hattında devreye aldı ve 22 Ekim 2021 tarihinde ilk yolcu uçağı bu sistemle çalışan köprüye yanaştı.
Böylece İSG, bu yeni teknolojiyi dünyada gerçek operasyonda ve ticari bir uçuşta ilk kez kullanan havalimanı oldu.
Operasyonlarında verimlilik, süreklilik ve güvenlik sağlamanın yanı sıra uçakların manevra sürelerini de iyileştirmeyi hedefleyen İSG, bu akıllı teknolojiyi hayata geçirmek için dünya çapında 5 bin 500’den fazla yolcu biniş köprüsü ile hizmet sunan TK Elevator şirketi ile iş birliği yaptı.
THY-Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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