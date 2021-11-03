https://tr.sputniknews.com/20211103/ekimde-enflasyon-239-artti-1050429945.html

Yıllık enflasyon yüzde 19.89 oldu

Yıllık enflasyon yüzde 19.89 oldu

TÜİK verilerine göre, enflasyon ekimde aylık 2,39 artarken, yıllık yüzde 19,89 oldu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T10:04+0300

2021-11-03T10:04+0300

2021-11-03T10:21+0300

enflasyon

ekonomi

tüik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.Aylık bazda 2,39 yüzde artan TÜFE, yıllık bazda yüzde 19,89'a yükseldi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 16,98'den yüzde 16,82'ye geriledi.Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşanırken, bu grubu yüzde 25,23 ile lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası takip etti.Enflasyonun gıda fiyatları, sigara ve yakıt fiyatlarına gelen zam ve TL'deki devam eden değer kaybı etkisi ile ekimde aylık bazda yüzde 2,6, yıllık ise yüzde 20,2 artması bekleniyordu.Nisan ayına kadar 7 aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu mayısta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16,59'a düşmüştü. Ardından yükselişe geçen enflasyon, eylül ayında yüzde 19,58'e yükselerek politika faizini aşmış ve Mart 2019'dan beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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2021

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enflasyon, tüik