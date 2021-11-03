https://tr.sputniknews.com/20211103/el-salvador-bitcoinden-elde-ettigi-gelirle-20-okul-insa-edecek-1050433384.html

El Salvador, Bitcoin'den elde ettiği gelirle 20 okul inşa edecek

El Salvador, Bitcoin'den elde ettiği gelirle 20 okul inşa edecek

Bitcoin'i resmi olarak tedavüle sokan ilk ülke olan El Salvador, kripto paradan elde ettiği gelirle 20 okul inşa edeceğini duyurdu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T11:36+0300

2021-11-03T11:36+0300

2021-11-03T11:36+0300

ekonomi

okul

el salvador

bitcoin

kripto para

nayib bukele

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El Salvador hükümeti, ülkenin kripto paradan elde ettiği kârları kullanarak okul inşa etme planını uygulamaya koyuyor.Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye göre, devletin Bitcoin Trust hesabından elde edilen gelirler, 20 okulun inşa maliyetine harcanacak.Devlet Başkanlığı Basın Sözcülüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu proje başladığında FIDEBITCOIN'de şu anki kadar para kazanmamıştık. Bu sebeple ilk 20 Bitcoin Okulunu yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.Açıklamada, ayrıca önceki Bitcoin alımlarından elde edilen gelirlerin halkın yararına harcanacağı ve yeni proje için El Salvador halkının ödediği vergilere dokunulmayacağı belirtildi.Yerel medyaya göre söz konusu adıma yerel halk için kripto para eğitimi verilmesiyle sürdürülecek ve 'Yeni Okulum' adlı programda 400 okul inşa edilmesi yönündeki planın parçası olacak.Geçen yılın ekim ayında Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası (CABEI), eğitimi genişletme teşviki için El Salvador'a 200 milyon dolarlık finansman tahsis etmişti.Ülkenin Bitcoin alımlarını takip eden bir Twitter hesabı El Salvador BTC, ortalama 53 bin 62 dolarlık satın alım fiyatına karşılık şu ana dek kripto paradan 12 milyon dolarlık kar elde edildiğini bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211011/el-salvador-bitcoinden-elde-ettigi-4-milyon-krla-veterinerlik-hastanesi-insa-edecek-1049701626.html

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