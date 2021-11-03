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El Salvador, Bitcoin'den elde ettiği gelirle 20 okul inşa edecek
Bitcoin'i resmi olarak tedavüle sokan ilk ülke olan El Salvador, kripto paradan elde ettiği gelirle 20 okul inşa edeceğini duyurdu.
El Salvador hükümeti, ülkenin kripto paradan elde ettiği kârları kullanarak okul inşa etme planını uygulamaya koyuyor.
Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye göre, devletin Bitcoin Trust hesabından elde edilen gelirler, 20 okulun inşa maliyetine harcanacak.
Devlet Başkanlığı Basın Sözcülüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu proje başladığında FIDEBITCOIN'de şu anki kadar para kazanmamıştık. Bu sebeple ilk 20 Bitcoin Okulunu yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
#ChivoPets | “Cuando se hizo este proyecto no habíamos ganado tanto dinero en el FIDEBITCOIN como hemos ganado ahora. Así que hemos decidido hacer las 20 primeras Escuelas Bitcóin”: Presidente de la República, @nayibbukele. pic.twitter.com/PsQPlMcda9— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) November 2, 2021
Açıklamada, ayrıca önceki Bitcoin alımlarından elde edilen gelirlerin halkın yararına harcanacağı ve yeni proje için El Salvador halkının ödediği vergilere dokunulmayacağı belirtildi.
Yerel medyaya göre söz konusu adıma yerel halk için kripto para eğitimi verilmesiyle sürdürülecek ve 'Yeni Okulum' adlı programda 400 okul inşa edilmesi yönündeki planın parçası olacak.
Geçen yılın ekim ayında Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası (CABEI), eğitimi genişletme teşviki için El Salvador'a 200 milyon dolarlık finansman tahsis etmişti.
© REUTERS / Jose CabezasDevlet Başkanı Bukele, geçen ay kripto paradan elde edilen 4 milyon dolarlık kârın bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağını duyurmuştu.
Devlet Başkanı Bukele, geçen ay kripto paradan elde edilen 4 milyon dolarlık kârın bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağını duyurmuştu.
© REUTERS / Jose Cabezas'Chivo Vet' adlı hastanenin temeli dün Bukele'nin de katıldığı bir törenle atıldı.
'Chivo Vet' adlı hastanenin temeli dün Bukele'nin de katıldığı bir törenle atıldı.
© REUTERS / Jose CabezasGeçen hafta ise El Salvador, 430 bitcoin daha satın alarak mevcut kripto para varlığı 1120 bitcoin'e yükseltmişti.
Geçen hafta ise El Salvador, 430 bitcoin daha satın alarak mevcut kripto para varlığı 1120 bitcoin'e yükseltmişti.
Devlet Başkanı Bukele, geçen ay kripto paradan elde edilen 4 milyon dolarlık kârın bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağını duyurmuştu.
'Chivo Vet' adlı hastanenin temeli dün Bukele'nin de katıldığı bir törenle atıldı.
Geçen hafta ise El Salvador, 430 bitcoin daha satın alarak mevcut kripto para varlığı 1120 bitcoin'e yükseltmişti.
Ülkenin Bitcoin alımlarını takip eden bir Twitter hesabı El Salvador BTC, ortalama 53 bin 62 dolarlık satın alım fiyatına karşılık şu ana dek kripto paradan 12 milyon dolarlık kar elde edildiğini bildirdi.
Those 1,120 #BTC that @nayibbukele and @PresidenciaSV have purchased for El Salvador at an average price of $53,062, worth $59.43 million at the time of purchase, are now worth $71.42 million— ElSalvadorBTC (@ElSalvadorBTC_) November 2, 2021