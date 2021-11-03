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https://tr.sputniknews.com/20211103/el-salvador-bitcoinden-elde-ettigi-gelirle-20-okul-insa-edecek-1050433384.html
El Salvador, Bitcoin'den elde ettiği gelirle 20 okul inşa edecek
El Salvador, Bitcoin'den elde ettiği gelirle 20 okul inşa edecek
Bitcoin'i resmi olarak tedavüle sokan ilk ülke olan El Salvador, kripto paradan elde ettiği gelirle 20 okul inşa edeceğini duyurdu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T11:36+0300
2021-11-03T11:36+0300
ekonomi
okul
el salvador
bitcoin
kripto para
nayib bukele
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El Salvador hükümeti, ülkenin kripto paradan elde ettiği kârları kullanarak okul inşa etme planını uygulamaya koyuyor.Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye göre, devletin Bitcoin Trust hesabından elde edilen gelirler, 20 okulun inşa maliyetine harcanacak.Devlet Başkanlığı Basın Sözcülüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu proje başladığında FIDEBITCOIN'de şu anki kadar para kazanmamıştık. Bu sebeple ilk 20 Bitcoin Okulunu yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.Açıklamada, ayrıca önceki Bitcoin alımlarından elde edilen gelirlerin halkın yararına harcanacağı ve yeni proje için El Salvador halkının ödediği vergilere dokunulmayacağı belirtildi.Yerel medyaya göre söz konusu adıma yerel halk için kripto para eğitimi verilmesiyle sürdürülecek ve 'Yeni Okulum' adlı programda 400 okul inşa edilmesi yönündeki planın parçası olacak.Geçen yılın ekim ayında Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası (CABEI), eğitimi genişletme teşviki için El Salvador'a 200 milyon dolarlık finansman tahsis etmişti.Ülkenin Bitcoin alımlarını takip eden bir Twitter hesabı El Salvador BTC, ortalama 53 bin 62 dolarlık satın alım fiyatına karşılık şu ana dek kripto paradan 12 milyon dolarlık kar elde edildiğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211011/el-salvador-bitcoinden-elde-ettigi-4-milyon-krla-veterinerlik-hastanesi-insa-edecek-1049701626.html
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okul, el salvador, bitcoin, kripto para, nayib bukele

El Salvador, Bitcoin'den elde ettiği gelirle 20 okul inşa edecek

11:36 03.11.2021
© REUTERS / Jose CabezasEl Salvador - Bitcoin
El Salvador - Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Jose Cabezas
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Bitcoin'i resmi olarak tedavüle sokan ilk ülke olan El Salvador, kripto paradan elde ettiği gelirle 20 okul inşa edeceğini duyurdu.
El Salvador hükümeti, ülkenin kripto paradan elde ettiği kârları kullanarak okul inşa etme planını uygulamaya koyuyor.
Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye göre, devletin Bitcoin Trust hesabından elde edilen gelirler, 20 okulun inşa maliyetine harcanacak.
Devlet Başkanlığı Basın Sözcülüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu proje başladığında FIDEBITCOIN'de şu anki kadar para kazanmamıştık. Bu sebeple ilk 20 Bitcoin Okulunu yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, ayrıca önceki Bitcoin alımlarından elde edilen gelirlerin halkın yararına harcanacağı ve yeni proje için El Salvador halkının ödediği vergilere dokunulmayacağı belirtildi.
Yerel medyaya göre söz konusu adıma yerel halk için kripto para eğitimi verilmesiyle sürdürülecek ve 'Yeni Okulum' adlı programda 400 okul inşa edilmesi yönündeki planın parçası olacak.
Geçen yılın ekim ayında Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası (CABEI), eğitimi genişletme teşviki için El Salvador'a 200 milyon dolarlık finansman tahsis etmişti.
© REUTERS / Jose CabezasDevlet Başkanı Bukele, geçen ay kripto paradan elde edilen 4 milyon dolarlık kârın bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağını duyurmuştu.
Devlet Başkanı Bukele, geçen ay kripto paradan elde edilen 4 milyon dolarlık kârın bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağını duyurmuştu. - Sputnik Türkiye
1/3
© REUTERS / Jose Cabezas
Devlet Başkanı Bukele, geçen ay kripto paradan elde edilen 4 milyon dolarlık kârın bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağını duyurmuştu.
© REUTERS / Jose Cabezas'Chivo Vet' adlı hastanenin temeli dün Bukele'nin de katıldığı bir törenle atıldı.
'Chivo Vet' adlı hastanenin temeli dün Bukele'nin de katıldığı bir törenle atıldı. - Sputnik Türkiye
2/3
© REUTERS / Jose Cabezas
'Chivo Vet' adlı hastanenin temeli dün Bukele'nin de katıldığı bir törenle atıldı.
© REUTERS / Jose CabezasGeçen hafta ise El Salvador, 430 bitcoin daha satın alarak mevcut kripto para varlığı 1120 bitcoin'e yükseltmişti.
Geçen hafta ise El Salvador, 430 bitcoin daha satın alarak mevcut kripto para varlığı 1120 bitcoin'e yükseltmişti. - Sputnik Türkiye
3/3
© REUTERS / Jose Cabezas
Geçen hafta ise El Salvador, 430 bitcoin daha satın alarak mevcut kripto para varlığı 1120 bitcoin'e yükseltmişti.
1/3
© REUTERS / Jose Cabezas
Devlet Başkanı Bukele, geçen ay kripto paradan elde edilen 4 milyon dolarlık kârın bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağını duyurmuştu.
2/3
© REUTERS / Jose Cabezas
'Chivo Vet' adlı hastanenin temeli dün Bukele'nin de katıldığı bir törenle atıldı.
3/3
© REUTERS / Jose Cabezas
Geçen hafta ise El Salvador, 430 bitcoin daha satın alarak mevcut kripto para varlığı 1120 bitcoin'e yükseltmişti.
Ülkenin Bitcoin alımlarını takip eden bir Twitter hesabı El Salvador BTC, ortalama 53 bin 62 dolarlık satın alım fiyatına karşılık şu ana dek kripto paradan 12 milyon dolarlık kar elde edildiğini bildirdi.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
DÜNYA
El Salvador lideri: Bitcoinden elde edilen 4 milyon dolar kârla veterinerlik hastanesi inşa edilecek
11 Ekim, 10:26
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