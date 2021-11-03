https://tr.sputniknews.com/20211103/elektrikli-battaniyede-akima-kapilarak-oldu-1050450732.html

Elektrikli battaniyede akıma kapılarak öldü

Elektrikli battaniyede akıma kapılarak öldü

Düzce'de, arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılan 40 yaşındaki Şenol Yılmaz hayatını kaybetti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T17:10+0300

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türkiye

elektrik

düzce

ölüm

kaza

112 acil servis

battaniye

elektrikli battaniye

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Saat 04.00 sıralarında, Düzce'de Aziziye Mahallesi 986. Sokak'ta meydana gelen olayda Şenol Yılmaz, evde elektrikli battaniyeyi prize takarak uyudu. Sabah saatlerinde evdeki kokuyu fark eden Yılmaz'ın arkadaşı, durumu 112 Acil'e bildirdi. Adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Şenol Yılmaz’ın arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılıp hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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elektrik, düzce, ölüm, kaza, 112 acil servis, battaniye, elektrikli battaniye