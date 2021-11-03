https://tr.sputniknews.com/20211103/elektrikli-battaniyede-akima-kapilarak-oldu-1050450732.html
Elektrikli battaniyede akıma kapılarak öldü
Elektrikli battaniyede akıma kapılarak öldü
Düzce'de, arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılan 40 yaşındaki Şenol Yılmaz hayatını kaybetti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T17:10+0300
2021-11-03T17:10+0300
2021-11-03T17:10+0300
türkiye
elektrik
düzce
ölüm
kaza
112 acil servis
battaniye
elektrikli battaniye
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Saat 04.00 sıralarında, Düzce'de Aziziye Mahallesi 986. Sokak'ta meydana gelen olayda Şenol Yılmaz, evde elektrikli battaniyeyi prize takarak uyudu. Sabah saatlerinde evdeki kokuyu fark eden Yılmaz'ın arkadaşı, durumu 112 Acil'e bildirdi. Adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Şenol Yılmaz’ın arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılıp hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/nufusta-oldu-gosterildigi-icin-actigi-dava-gorulemeden-olen-kisinin-ailesine-icra-takibi-1050450340.html
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elektrik, düzce, ölüm, kaza, 112 acil servis, battaniye, elektrikli battaniye
Elektrikli battaniyede akıma kapılarak öldü
Düzce'de, arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılan 40 yaşındaki Şenol Yılmaz hayatını kaybetti.
Saat 04.00 sıralarında, Düzce'de Aziziye Mahallesi 986. Sokak'ta meydana gelen olayda Şenol Yılmaz, evde elektrikli battaniyeyi prize takarak uyudu.
Sabah saatlerinde evdeki kokuyu fark eden Yılmaz'ın arkadaşı, durumu 112 Acil'e bildirdi. Adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
Şenol Yılmaz’ın arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılıp hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.