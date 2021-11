https://tr.sputniknews.com/20211103/enerji-uzmani-pamir-dogalgaz-ve-elektrige-zam-gelmeye-devam-edecek-1050443501.html

Enerji Uzmanı Pamir: Doğalgaz ve elektriğe zam gelmeye devam edecek

Türkiye kış mevsimine girerken enerji fiyatlarına üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. 1 Kasım itibarıyla sanayiye verilen doğalgaza yüzde 48 elektrik... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak sabit kaldı. Ancak bu ay zamlar sanayi ve elektrik üretim tesislerine geldi.Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı. Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi. Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu.Kış aylarının girilmesiyle artan talep ve emtialarda görülen yükselişler nedeniyle kömür fiyatlarına da iki ayda yüzde 72 oranında zam geldi. Akaryakıtta ise sadece ekim ayında benzin, motorin ve LPG’ye defalarca zam geldi.Uzmanlar enerji zamlarının etkenlerini Türk lirasının artan bir hızla değer yitirmesi ve küresel piyasada petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki tırmanma olarak sıralıyor. Türkiye’nin özellikle doğalgazda %98 dışa bağımlı olduğu düşünülürse zamların da ardı arkası kesilemiyor. Kasım ayında her ne kadar konutlarda kullanılan doğalgaza zam yapılmasa da sanayi ve enerji üretime yapılan doğalgaz zamlarının da doğrudan fiyat artışlarına neden olması bekleniyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da bugün ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 2.39, yıllık yüzde 19.89 arttı.‘Daha fazla para ödeyeceğiz’Enerji piyasalara gelen zamları ve gelecek dönem beklentilerini Enerji Politikaları Uzmanı Necdet Pamir, Sputnik’e değerlendirdi.Doğalgazda Türkiye’nin dışa bağımlığına dikkat çeken Pamir, “Doğalgazı uzun vadeli kontratlarla 3 farklı yöntemle alıyoruz; Rusya'dan 2 boru hattı, İran'dan 1 boru hattı, Azerbaycan'dan 2 boru hattı var. Nijerya ve Cezayir'den LNG alıyoruz yani sıvılaştırılmış gaz olarak alıyoruz. Onun dışında da geçen sene 2020'de yaklaşık yüzde 16-17'sini spot piyasadan aldık” dedi ve şöyle devam etti:‘Spot piyasadan daha fazlasını almak zorunda kalacağız’‘BOTAŞ'ın milyarlarca dolar zararı var’Tüm bunların yanı sıra Türk lirasının dolar karşısında değer kaybettiğini de hatırlatan Pamir, “Dolar bazında ödeme yaptığımız için katlanarak daha fazla para ödenecek. BOTAŞ'ın milyarlarca dolar zararı var ve bu zararın temel nedeni aldığından daha ucuz bedelle başta konutlarda olmak üzere sübvanse etmesi. Şimdilik konutlara yapmamalarının nedeni ise her an belki bir erken seçime gitmek zorunda kalabilme durumu var. Ama sonuçta nereden bakarsanız bakın hazine de dibe vurmuş durumda mutlaka bu meseleyi çözmek için harekete geçecekler” dedi.‘Elektriğe de zam gelecek’Pamir, sanayi ve elektriğe yapılan zamların halkı nasıl etkileyeceğine dair ise şunları ifade etti:

