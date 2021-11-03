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https://tr.sputniknews.com/20211103/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmezden-dogalgaz-kullanimi-onerisi-evi-daha-az-isitin-1050432383.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den doğalgaz kullanımı önerisi: Evi daha az ısıtın
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den doğalgaz kullanımı önerisi: Evi daha az ısıtın
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz kullanımı konusunda tasarruf önerilerinde bulundu. Dönmez, "Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T11:02+0300
2021-11-03T11:02+0300
ekonomi
elektrik
doğalgaz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
ısınma
fatura
enerji
tasarruf
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz ve elektrik kullanımı konusunda 'tasarruf' önerisinde bulundu. Dönmez, “Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz” dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 bütçesiSözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 bütçesi 7 milyar 727 milyon 842 bin liraya çıkarıldı. Bu miktar 2021 için 5 milyar 61 milyon 810 bin lira, 2019'da 2 milyar 044 milyon 280 bin lira ve 2018'de de, 2 milyar 386 milyon 508 lira olarak belirlenmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı malzemeye 2017'de 1 milyar 216 milyon, 2018'de 1 milyar 498 milyon, 2019'da 1 milyar 960 milyon ve 2020'de 2 milyar 442 milyon lira harcadı. Türkiye'nin enerji kaynakları açısından yüzde 70 dışa bağımlı olduğunu da belirten Dönmez, fiyatların düşmesi için dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211102/bakan-donmez-trt-payinin-tarimsal-sulama-abone-grubundan-kaldirilmasiyla-ilgili-hazirlik-yaptik-1050391830.html
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elektrik, doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, ısınma, fatura, enerji, tasarruf

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den doğalgaz kullanımı önerisi: Evi daha az ısıtın

11:02 03.11.2021
© İHA / ERDİ DEMÜR - FURKAN ABREK ÜNALEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© İHA / ERDİ DEMÜR - FURKAN ABREK ÜNAL
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz kullanımı konusunda tasarruf önerilerinde bulundu. Dönmez, "Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz ve elektrik kullanımı konusunda 'tasarruf' önerisinde bulundu. Dönmez, “Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 bütçesi

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 bütçesi 7 milyar 727 milyon 842 bin liraya çıkarıldı. Bu miktar 2021 için 5 milyar 61 milyon 810 bin lira, 2019'da 2 milyar 044 milyon 280 bin lira ve 2018'de de, 2 milyar 386 milyon 508 lira olarak belirlenmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı malzemeye 2017'de 1 milyar 216 milyon, 2018'de 1 milyar 498 milyon, 2019'da 1 milyar 960 milyon ve 2020'de 2 milyar 442 milyon lira harcadı. Türkiye'nin enerji kaynakları açısından yüzde 70 dışa bağımlı olduğunu da belirten Dönmez, fiyatların düşmesi için dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini kaydetti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
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