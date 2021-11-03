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Enerjisa CEO'su Pınar: Şebeke yatırımlarımız 2021 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda yüzde 60 arttı
Enerjisa CEO'su Pınar: Şebeke yatırımlarımız 2021 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda yüzde 60 arttı
Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, 2021’in ilk 9 ayındaki büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, şirketin... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T14:31+0300
2021-11-03T14:37+0300
enerji
ekonomi
mali
ceo
yatırım
şebeke
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Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, 30 Eylül tarihi itibariyle mali tablolarını açıkladı. Buna göre şirket, 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde konsolide Faaliyet Gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artırarak 5 milyar 154 milyon liraya çıkardı.‘Şebeke yatırımları ilk önceliğimiz, iklim değişikliği ile mücadele başlıca sorumluluklarımız’Konuya ilişkin hedeflerini anlatan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, şunları kaydetti:‘Baz alınan net kar, 2021 yılının ilk 9 ayında yüzde 13 artış ile 1.597 milyon liraya ulaştı’Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser ise şunları söyledi:Mose, mali tabloya bakılıp revize edilen yeni hedefler şöyle sıraladı:
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enerji, mali, ceo, yatırım, şebeke

Enerjisa CEO'su Pınar: Şebeke yatırımlarımız 2021 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda yüzde 60 arttı

14:31 03.11.2021 (güncellendi: 14:37 03.11.2021)
© Fotoğraf : TwitterEnerjisa
Enerjisa - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, 2021’in ilk 9 ayındaki büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, şirketin şebeke yatırımları 2021 yılının ilk ayında yıllık bazda yüzde 60 artarak 2 milyar 78 milyon lira oldu.
Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, 30 Eylül tarihi itibariyle mali tablolarını açıkladı.
Buna göre şirket, 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde konsolide Faaliyet Gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artırarak 5 milyar 154 milyon liraya çıkardı.

‘Şebeke yatırımları ilk önceliğimiz, iklim değişikliği ile mücadele başlıca sorumluluklarımız’

Konuya ilişkin hedeflerini anlatan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, şunları kaydetti:
“Kesintisiz enerji temini için şebeke yatırımları ilk önceliğimiz. Bu kapsamda 2021 yılının dokuz ayında, şebeke yatırımlarımızı yıllık bazda yüzde 60 artırarak 2 milyar 78 milyon lira seviyesine çıkardık. Öte yandan, iklim değişikliği ile mücadeleye önem vermekteyiz. Paris Anlaşmasına ilişkin teklifin yakın zamanda TBMM tarafından kabul edilmesinden ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Eylem Planından memnuniyet duyuyoruz. Bu eylem planları iklim değişikliği ile mücadele noktasında büyük önem taşıyor ve biz de bu konuyu sahiplenmeyi başlıca sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu çerçevede, küresel enerji mega trendlerini ve Türkiye dinamiklerini yakından takip ediyoruz. Bu trendlerin merkezinde yer alan e-mobilitenin, karbon salınımının azaltılması açısından büyük önem taşımasının farkındalığıyla hareket ediyoruz. Elektrikli şarj istasyon ağımız Eşarj ile 150 bin kez şarjlanma sayısına ulaşan ilk şarj istasyonu şirketi olarak, gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile bu sayının katlanarak artmasını hedefliyoruz.”

‘Baz alınan net kar, 2021 yılının ilk 9 ayında yüzde 13 artış ile 1.597 milyon liraya ulaştı’

Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser ise şunları söyledi:
“Sağlam risk yönetimi süreçlerimiz, güçlü bilançomuz ve hızlanan yatırımlarımız sayesinde ilk dokuz ayda performansımız yıldan yıla iyileşmeye devam etti. Yılın ilk dokuz ayında sağlam bir kar büyümesi ve nakit artışında güçlü bir büyüme yakaladık. Baz Alınan Net Kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 büyüyerek 2021 yılının ilk dokuz ayında 1 milyar 597 milyon liraya ulaştı. Bilançomuz son derece sağlıklı. Korunmasız kur pozisyonumuz bulunmamakta. Finansal net borcun son on iki ay faaliyet gelirlerine oranı 2020 Eylül’de 1,9 kat iken, Eylül 2021’de 1,5 kata düştü. Müşteri Çözümleri iş kolunda müşterilerimize sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunmaya öncelik veriyor ve özellikle e-mobilite ve güneş enerjisi çözümlerine odaklanarak sıçramayı hedefliyoruz. Müşteri Çözümleri işimiz, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2'ye kıyasla 2021 yılının ilk 9 ayında perakende brüt karının yüzde 7’sini oluşturdu. Ekim ayında 800 milyon lira tutarında iki yıl vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine endeksli tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Bu ihraç reel sektörün üçüncü, elektrik enerjisi sektörünün ise en büyük TL cinsinden tahvil ihracı oldu. Piyasada şirketimiz tahviline yönelik yüksek ilgiyi görmekten memnunuz.”
Mose, mali tabloya bakılıp revize edilen yeni hedefler şöyle sıraladı:

“Dokuz aylık performans ve dördüncü çeyrek beklentilerini yansıtacak şekilde 2021 hedeflerimizi revize ettik. Faaliyet gelirlerinde yüzde 18-yüzde 20 büyüme. (önceki hedef yüzde 15- yüzde 20 büyüme). 2.0 milyar lira civarında Baz Alınan Net Kar (hedef değişmemiştir). Sene sonu itibarıyla minimum 11,2 milyar lira Düzenlenmeye Tabi Varlık Tabanı (hedef değişmemiştir). Faiz ve Vergi Sonrası Serbest Nakit Akışı 1.5 -1.8 milyar lira arası (önceki hedef: En az 1.8 milyar lira).”

Enerjisa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2018
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