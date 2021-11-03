Enerjisa CEO'su Pınar: Şebeke yatırımlarımız 2021 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda yüzde 60 arttı

“Kesintisiz enerji temini için şebeke yatırımları ilk önceliğimiz. Bu kapsamda 2021 yılının dokuz ayında, şebeke yatırımlarımızı yıllık bazda yüzde 60 artırarak 2 milyar 78 milyon lira seviyesine çıkardık. Öte yandan, iklim değişikliği ile mücadeleye önem vermekteyiz. Paris Anlaşmasına ilişkin teklifin yakın zamanda TBMM tarafından kabul edilmesinden ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Eylem Planından memnuniyet duyuyoruz. Bu eylem planları iklim değişikliği ile mücadele noktasında büyük önem taşıyor ve biz de bu konuyu sahiplenmeyi başlıca sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu çerçevede, küresel enerji mega trendlerini ve Türkiye dinamiklerini yakından takip ediyoruz. Bu trendlerin merkezinde yer alan e-mobilitenin, karbon salınımının azaltılması açısından büyük önem taşımasının farkındalığıyla hareket ediyoruz. Elektrikli şarj istasyon ağımız Eşarj ile 150 bin kez şarjlanma sayısına ulaşan ilk şarj istasyonu şirketi olarak, gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile bu sayının katlanarak artmasını hedefliyoruz.”