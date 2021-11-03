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Eski AP milletvekili: Dedeağaç, ABD'nin Rusya karşıtı politikası için dayanak noktası olacak
01:35 03.11.2021 (güncellendi: 01:39 03.11.2021)
© Sputnik / Sergey Günev / Fotoğraf bankasına girABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti
© Sputnik / Sergey Günev/
Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Notis Marias, ABD’nin savunma işbirliğine ilişkin yeni Yunan-Amerikan anlaşması uyarınca Dedeağaç'ta son derece önemli bir üs elde ettiğini ve burayı Rusya karşıtı politika yürütmek için dayanak noktası haline getireceğini belirtti.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) eski üyesi ve ‘Yunanistan - Başka Bir Yol’ partisi lideri Notis Marias, Sputnik’e demecinde ABD’nin savunma işbirliğine ilişkin yeni Yunan-Amerikan anlaşması uyarınca Dedeağaç'ta son derece önemli bir üs elde ettiğini ve burayı Rusya karşıtı politika yürütmek için dayanak noktası haline getireceğini söyledi.
Marias, “Anlaşma kapsamında ABD, Dedeağaç'ta son derece önemli bir üs elde ediyor. Böylece Dedeağaç limanı, ABD'nin Güneydoğu Avrupa bölgesinde Rusya karşıtı politikasını yürütmesi için bir dayanak noktasına dönüşüyor. Dedeağaç limanı aracılığıyla ABD ve NATO askeri güçleri artık engelsiz bir biçimde Bulgaristan, Romanya ve ardından Ukrayna'ya hareket edebilir ve Rusya'nın zayıf noktalarında rahatça güçlenebilir” dedi ve şöyle devam etti:
“ABD, Yunanistan'da devasa askeri tesisler ve askeri üsler elde ediyor ve karşılığında hiçbir şey vermiyor. En önemli üs tabii ki Girit deniz üssü, yani Akdeniz'de devasa Amerikan uçak gemilerine ev sahipliği yapabilen tek üs olan Souda, coğrafi konumu onu Doğu Akdeniz bölgesinde stratejik olarak önemli bir üs haline getiriyor.”
ABD’nin yeni anlaşmayla Girit ve Evros'taki askeri üslerin yanı sıra Litochoro ve Volos'ta da üsler elde ettiğine dikkat çeken Marias, anlaşmanın süresiz hale gelebileceğine işaret etti:
“ABD ile yeni savunma anlaşması ilk başta beş yıl yürürlükte olacak, sonrasındaysa taraflardan biri anlaşmayı feshetmezse belirsiz bir süreyle yenilenebilir.”
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 14 Ekim'de Washington'da Yunanistan ile ABD arasında savunma işbirliği konusunda yeni bir anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma, ABD’nin Yunanistan'da dört üsse daha asker konuşlandırabilmesini öngörüyor.
Bu anlaşma, üç yıl içinde savunma alanında karşılıklı işbirliği ile ilgili güncellenen ikinci anlaşma. Bir önceki anlaşma Ekim 2019'da imzalanmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlendirdiğini açıklayarak, doğrudan saldırı tehdidi konusunu da dile getirmişti.