https://tr.sputniknews.com/20211103/eski-ap-milletvekili-dedeagac-abdnin-rusya-karsiti-politikasi-icin-dayanak-noktasi-olacak-1050425526.html

Eski AP milletvekili: Dedeağaç, ABD'nin Rusya karşıtı politikası için dayanak noktası olacak

Eski AP milletvekili: Dedeağaç, ABD'nin Rusya karşıtı politikası için dayanak noktası olacak

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Notis Marias, ABD’nin savunma işbirliğine ilişkin yeni Yunan-Amerikan anlaşması uyarınca Dedeağaç'ta son derece önemli... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T01:35+0300

2021-11-03T01:35+0300

2021-11-03T01:39+0300

dünya

abd

rusya

yunanistan

avrupa parlamentosu (ap)

antony blinken

nikos dendias

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) eski üyesi ve ‘Yunanistan - Başka Bir Yol’ partisi lideri Notis Marias, Sputnik’e demecinde ABD’nin savunma işbirliğine ilişkin yeni Yunan-Amerikan anlaşması uyarınca Dedeağaç'ta son derece önemli bir üs elde ettiğini ve burayı Rusya karşıtı politika yürütmek için dayanak noktası haline getireceğini söyledi.Marias, “Anlaşma kapsamında ABD, Dedeağaç'ta son derece önemli bir üs elde ediyor. Böylece Dedeağaç limanı, ABD'nin Güneydoğu Avrupa bölgesinde Rusya karşıtı politikasını yürütmesi için bir dayanak noktasına dönüşüyor. Dedeağaç limanı aracılığıyla ABD ve NATO askeri güçleri artık engelsiz bir biçimde Bulgaristan, Romanya ve ardından Ukrayna'ya hareket edebilir ve Rusya'nın zayıf noktalarında rahatça güçlenebilir” dedi ve şöyle devam etti:ABD’nin yeni anlaşmayla Girit ve Evros'taki askeri üslerin yanı sıra Litochoro ve Volos'ta da üsler elde ettiğine dikkat çeken Marias, anlaşmanın süresiz hale gelebileceğine işaret etti:ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 14 Ekim'de Washington'da Yunanistan ile ABD arasında savunma işbirliği konusunda yeni bir anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma, ABD’nin Yunanistan'da dört üsse daha asker konuşlandırabilmesini öngörüyor.Bu anlaşma, üç yıl içinde savunma alanında karşılıklı işbirliği ile ilgili güncellenen ikinci anlaşma. Bir önceki anlaşma Ekim 2019'da imzalanmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlendirdiğini açıklayarak, doğrudan saldırı tehdidi konusunu da dile getirmişti.

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abd, rusya, yunanistan, avrupa parlamentosu (ap), antony blinken, nikos dendias