https://tr.sputniknews.com/20211103/eytliler-2-3-yil-bekleme-suresi-kisaltma-formulune-ne-diyor-1050435586.html

EYT'liler 2-3 yıl bekleme süresi kısaltma formülüne ne diyor?

EYT'liler 2-3 yıl bekleme süresi kısaltma formülüne ne diyor?

EYT Federasyonu Başkanı Boran, “Bize artık söz ya da vaat lazım değil bize icraat lazım. Önümüz bir seçim arifesi ve bu da bir nabız yoklama olarak... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T12:15+0300

2021-11-03T12:15+0300

2021-11-03T12:26+0300

görüş

seçim

formül

eyt

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. İktidarın EYT’lilere formüller üzerinde çalıştığına yönelik haberleri şöyle değerlendirdi:“Bize artık söz ya da vaat lazım değil bize icraat lazım. Önümüz bir seçim arifesi ve bu da bir nabız yoklama olarak değerlendiriyoruz. 4447 sayılı kanun 8 Eylül 1999 öncesinde sisteme girenleri kapsayan ve emeklilik hakkını öteleyen bir kanun. 1999 Yılında sisteme giren bir kişi 25 yıl hizmet süresini doldurmuş oluyor ama 14 yıl daha bekleyecek. İşe başladığı tarihte emekli olacağını bildiği tarihte emekli olamıyor. Emeklilik hakkı elinden alınmış oluyor. Belirli bir yaşa geldiği için de iş bulamıyor.‘Olacak şeyler değil’Ankara’da konuşulan birkaç formül var. 25 yıl hizmet yılını doldurmuş 50-55 yaş arası hala bekleyecek olan vatandaşların emekliliğini verelim ama kesintiyle verelim 9-10 yıl sonra da normal emekliliğini verelim. Asgari ücretten 30 yıl prim yatırmış vatandaşlara bağlanan maaş 1500-2000 Lira. Sadaka niteliğindeki emekli maaşının daha neresini keseceksiniz.. O kadar mağduriyet yaratan formüllerle geliniyor ki çözüm olacak şeyler değil. Bazı bürokratların 10 maş aldıklarını biliyorken bizim maruz kaldığımız mağduriyette ertelenen emeklilik sürelerimiz o 10 maaş alan kişilere reva görülüyor.”

https://tr.sputniknews.com/20211030/erdogandan-talimat-eytliler-icin-yeni-formul-1050328372.html

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2021

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seçim, formül, eyt