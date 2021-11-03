Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
GÖRÜŞ
https://tr.sputniknews.com/20211103/eytliler-2-3-yil-bekleme-suresi-kisaltma-formulune-ne-diyor-1050435586.html
EYT'liler 2-3 yıl bekleme süresi kısaltma formülüne ne diyor?
EYT'liler 2-3 yıl bekleme süresi kısaltma formülüne ne diyor?
EYT Federasyonu Başkanı Boran, “Bize artık söz ya da vaat lazım değil bize icraat lazım. Önümüz bir seçim arifesi ve bu da bir nabız yoklama olarak... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T12:15+0300
2021-11-03T12:26+0300
görüş
seçim
formül
eyt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104054/68/1040546828_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5641948ae7242079ca0ea74eacf1037d.jpg
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. İktidarın EYT’lilere formüller üzerinde çalıştığına yönelik haberleri şöyle değerlendirdi:“Bize artık söz ya da vaat lazım değil bize icraat lazım. Önümüz bir seçim arifesi ve bu da bir nabız yoklama olarak değerlendiriyoruz. 4447 sayılı kanun 8 Eylül 1999 öncesinde sisteme girenleri kapsayan ve emeklilik hakkını öteleyen bir kanun. 1999 Yılında sisteme giren bir kişi 25 yıl hizmet süresini doldurmuş oluyor ama 14 yıl daha bekleyecek. İşe başladığı tarihte emekli olacağını bildiği tarihte emekli olamıyor. Emeklilik hakkı elinden alınmış oluyor. Belirli bir yaşa geldiği için de iş bulamıyor.‘Olacak şeyler değil’Ankara’da konuşulan birkaç formül var. 25 yıl hizmet yılını doldurmuş 50-55 yaş arası hala bekleyecek olan vatandaşların emekliliğini verelim ama kesintiyle verelim 9-10 yıl sonra da normal emekliliğini verelim. Asgari ücretten 30 yıl prim yatırmış vatandaşlara bağlanan maaş 1500-2000 Lira. Sadaka niteliğindeki emekli maaşının daha neresini keseceksiniz.. O kadar mağduriyet yaratan formüllerle geliniyor ki çözüm olacak şeyler değil. Bazı bürokratların 10 maş aldıklarını biliyorken bizim maruz kaldığımız mağduriyette ertelenen emeklilik sürelerimiz o 10 maaş alan kişilere reva görülüyor.”
https://tr.sputniknews.com/20211030/erdogandan-talimat-eytliler-icin-yeni-formul-1050328372.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104054/68/1040546828_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_58b19886bfad6d13c6bdeeb11ca91c0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçim, formül, eyt

EYT'liler 2-3 yıl bekleme süresi kısaltma formülüne ne diyor?

12:15 03.11.2021 (güncellendi: 12:26 03.11.2021)
© TwitterEmeklilik
Emeklilik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Twitter
Abone ol
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
EYT Federasyonu Başkanı Boran, “Bize artık söz ya da vaat lazım değil bize icraat lazım. Önümüz bir seçim arifesi ve bu da bir nabız yoklama olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. İktidarın EYT’lilere formüller üzerinde çalıştığına yönelik haberleri şöyle değerlendirdi:
“Bize artık söz ya da vaat lazım değil bize icraat lazım. Önümüz bir seçim arifesi ve bu da bir nabız yoklama olarak değerlendiriyoruz. 4447 sayılı kanun 8 Eylül 1999 öncesinde sisteme girenleri kapsayan ve emeklilik hakkını öteleyen bir kanun. 1999 Yılında sisteme giren bir kişi 25 yıl hizmet süresini doldurmuş oluyor ama 14 yıl daha bekleyecek. İşe başladığı tarihte emekli olacağını bildiği tarihte emekli olamıyor. Emeklilik hakkı elinden alınmış oluyor. Belirli bir yaşa geldiği için de iş bulamıyor.

‘Olacak şeyler değil’

Ankara’da konuşulan birkaç formül var. 25 yıl hizmet yılını doldurmuş 50-55 yaş arası hala bekleyecek olan vatandaşların emekliliğini verelim ama kesintiyle verelim 9-10 yıl sonra da normal emekliliğini verelim. Asgari ücretten 30 yıl prim yatırmış vatandaşlara bağlanan maaş 1500-2000 Lira. Sadaka niteliğindeki emekli maaşının daha neresini keseceksiniz.. O kadar mağduriyet yaratan formüllerle geliniyor ki çözüm olacak şeyler değil. Bazı bürokratların 10 maş aldıklarını biliyorken bizim maruz kaldığımız mağduriyette ertelenen emeklilik sürelerimiz o 10 maaş alan kişilere reva görülüyor.”
Maltepe'de EYT mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
EKONOMİ
Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül
30 Ekim, 16:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:03Hayek: Weinstein Frida'nın çekimlerinde bana 'Seni çirkin görünmen için işe almadım!' diye bağırdı
13:02Kayseri'de 1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler
12:59La Palma Adası'ndaki yanardağ patlamasından sağ kurtulan yavru kediye 'Magma' adı verildi
12:55Türkiye Kasaplar Federasyonu: Et fiyatları ucuz, 4-5 liralık zam anormal değil
12:50Tarantino, Pulp Fiction'ın görülmemiş sahnelerini NFT olarak satışa çıkarıyor
12:49Valilik: ABD'li sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişi gözaltına alındı
12:41DİSK Tekstil: Uğur Tekstil mücadelesi, sendikalaşmak isteyen işçilere cesaret veren bir örnek oldu
12:32Netflix görüşmelere başladı: Squid Game yapımcıları da kârdan nasiplenecek
12:31Diyanet: Belli şartlar sağlandığında organ bağışı dinen caiz
12:24YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Üniversite kontenjanlarının yüzde 14’ü boş kaldı
12:15EYT'liler 2-3 yıl bekleme süresi kısaltma formülüne ne diyor?
12:13Netflix, mobil oyun dünyasına girdi
12:10Kömür fiyatlarına iki ayda yüzde 72 zam
12:09'Gerçek enflasyon yüzde 40'ın üzerinde' diyen Kılıçdaroğlu: Bazı önemli adımlar atacağız
12:08ENAG: Yıllık enflasyon artış oranı yüzde 49.87
12:05Rust filminin setinde görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'in eşi Hilaria: Lanetlendi
11:48Trakya Birlik'ten ayçiçek yağı açıklaması: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
11:36El Salvador, Bitcoin'den elde ettiği gelirle 20 okul inşa edecek
11:30Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlattığımız her badire, hedeflerimize ulaşma kararlılığını perçinlemekte
11:25QAnoncular Dallas'da toplandı: Kennedy gelip Trump'ın başkanlığını yeniden tesis edecek